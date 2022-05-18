Речь идет о двух десятках кораблей типа LCS, которые находятся на боевом дежурстве

Западные военные эксперты утверждают, что представители военно-морского флота США заявили о том, что более чем в 20 боевых кораблях американских сил обнаружены трещины корпуса.

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Речь идёт о дефектах корпусов прибрежных американских боевых кораблей типа LCS.

Военно-морскому ведомству Америки пришлось в срочном порядке ограничить скорость плавания данных типов кораблей, чтобы избежать фатальных инцидентов. Как заявляют эксперты, причины появления трещин на корпусе кроются в структурных дефектах и конструктивных просчётах, которые были допущены в момент закладки данных бортов. Также сообщается о том, что американские военные до сих пор не смогли оценить те последствия, к которым в будущем приведут обнаруженные дефекты, но и не назвали конкретно на каких кораблях обнаружены трещины корпуса.

Чтобы не допустить увеличения этих трещин, судам запретили развивать скорость более 15 узлов. Несколькими днями ранее в интернете появился список кораблей США, которые уже в 2023 году будут списаны в утиль. Всего в этом списке пока что 25 посудин, но он может быть существенно увеличен, если командование примет решение о списании кораблей с обнаруженными дефектами.

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