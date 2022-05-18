Глава "Роскосмоса" утверждает, что американские образцы только подошли по скорости полета к научной границе термина "гиперзвук"

Неутомимый Дмитрий Рогозин сегодня прокомментировал результаты прошедших недавно испытаний гиперзвуковых средств доставки, о которых объявили американские военные.



Дмитрий Рогозин заявил, что его вообще не особо впечатлила американская версия гиперзвукового оружия, российские ракеты в разы эффективнее и быстрее, заявляет глава «Роскосмоса».



Также господин Рогозин отметил, что американская новинка существенно уступает русским ракетам, которые уже находятся на вооружении. Он рассказал о том, что отечественные ракеты по скорости полёта кратно превышают показанный военными США результат.



Дмитрий Рогозин иронично попенял американским коллегам ракетостроителям на то, что они существенно путаются в терминологии – «Хочу особо обратить внимание американских коллег на то, что, для того, чтобы назвать аэродинамически ракету словом «гиперзвуковая», она должна преодолевать скорость, которая не менее чем в 5 раз выше скорости звука. Испытанное Америкой гиперзвуковое оружие формально с научной точки зрения таковым не является, так как она (ракета) только приблизилась к скорости гиперзвука, но не преодолела её, оставшись на границе 5 чисел Маха, то есть на рубеже в 6120 км/ч по скорости» - подчёркивает Рогозин.

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