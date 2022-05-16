При этом почти 25 тысяч из них - авто премиум и люкс-классов прямиком из Германии

Сразу несколько представителей Европейского Союза выступили с заявлениями о том, что не понимают, как именно тратятся средства, выделяемые на помощь Украине.

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Так, замминистра инфраструктуры Украины, Мустафа Найем ранее сообщил, что под прикрытием термина «на нужды армии» на территорию страны завозятся десятки тысяч люксовых автомобилей из Европы. Среди них представительские Mercedes-benz и практически вся линейка автомобилей от BMW. Причём всё это происходит, конечно же, без взимания таможенных сборов.

Чиновники в Польше, Румынии и Словакии, мягко сказать, удивлены таким активным обновлением автомобильного парка страны, которая находится в состоянии войны.

Также Мустафа Найем утверждает, что это на самом деле «превращается в эпидемию».

На Украину продолжают под видом военной помощи массово ввозиться люксовые автомобили из Европы, подтверждает слова замминистра первый заместитель главы таможенной службы, Александр Шумский.

С началом военных действий власти страны отменили налог на ввоз автомобилей, с тех пор, якобы для личного пользования, украинцы завезли в страну почти 80.000 автомобилей, 30% из которых новые автомобили люксового и премиум-сегментов. По словам Шумского, на границе образовываются многокилометровые пробки, которые мешают доставлять действительно необходимые гуманитарные грузы и топливо из Европы.

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