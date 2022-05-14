На прошедшей неделе в первую десятку самых популярных по скачиванию приложений магазина AppStore попало мошенническое приложение-клон программы для пользования услугами Сбербанка.
реклама
Так, если вдумчиво ознакомиться с той скудной информацией, которая предоставляется авторами данного приложения, можно увидеть, что владельцем его является некий Саид, который утверждает, что с помощью этого приложения можно попасть на свою учётную запись в Сбербанке быстрее и с обходом любых ограничений и блокировок.
Конечно же, данное приложение лишь ворует пользовательскую информацию и крадёт деньги со счетов невнимательных и доверчивых граждан. Служба безопасности Сбербанка заявила о том, что знает о проблеме, но испытывает трудности с тем, чтобы работать совместно с представителями AppStore над блокировкой данного приложения.
В любом случае, стоит ещё раз напомнить всем о том, что нужно крайне внимательно выбирать софт, особенно если это касается финансовых вопросов.