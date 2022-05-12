Компания AMD заполнила почти 30% мирового процессорного рынка и не собирается останавливаться на достигнутом

Американские аналитики процессорного сегмента рынка мировой электроники подвели итоги первого квартала 2022 года и прошедшего отчетного периода в целом.

реклама

Так, они рассказали о том, что компания AMD в первом квартале заняла на 2% большую долю рынка, а за год упрочила свои позиции на целых 7% (более 27% рынка процессоров в мире за прошлый год принадлежит AMD).

Внушительными продажами «красная компания» в пух и прах разбивает Intel, при этом стоит отметить, что серьезных знаковых новинок у AMD нет, и в ближайшее время не будет, все пока на уровне слухов и планов.

Остановимся на успехах компании подробнее. На рынке мобильных процессоров доля AMD за год возросла до 23%, серверные решения фирмы сейчас предпочитают 12% покупателей (против 9% годом ранее), настольный сегмент вырос на 3%. И это все на фоне релиза линейки AlderLake и туманных сроков появления процессоров AMD следующих поколений.

Отдельно стоит заметить, что за год произошло серьёзное повышение средней цены процессоров AMD, из-за чего доля продаж бюджетных процессоров AMD упала, а средняя цена «камня», напротив, выросла до 140 доллара, больше чем на 30%!

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай -25% на i7 12700Kf - смотри цену 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba



