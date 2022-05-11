Ведущие технические эксперты рынка электроники РФ подробно объяснили, откуда взялись слухи о том, что китайцы решили "по-тихому" покинуть рынок России

Совсем недавно большинство профильных ресурсов, специализирующихся на новостях о технике и технологиях заявили о том, что, якобы, компании Xiaomi и Lenovo приняли решение «по-тихому» покинуть российский рынок, опасаясь давления со стороны Запада.

реклама

В основе данной информации лежала статья Wall Street Journal, журналисты которой ссылались на свои внутренние источники. Американские журналисты утверждали, что поставки в Россию оборудования компании Lenovo и Xiaomi в скором времени прекратятся, так как компании приняли решение о прекращении бизнеса в РФ, но не хотят заявлять об этом публично. Тем не менее, они инициировали процесс сворачивания своих бизнес-структур на территории РФ.

Ведущие российские эксперты, тесно работающие с основными онлайн-ритейлерами электроники, выступили с совместным заявлением о том, что данная информация является полностью фейковой, реальная картина происходящего совершенно иная.

Никакие китайские крупные бренды из России не уходят, просто на рубеже марта-апреля возникли логистические и платёжные проблемы, которые удалось достойно решить. Теперь же получилось так, что на рынок поступают партии товаров данных производителей, которые были заказаны ещё в феврале. Уже понятно, что возникли издержки, которые легли на плечи заказчиков и поставщиков в связи с изменившимся логистическим покрытием, но всё оборудование приехало, нет никакого дефицита ни смартфонов, ни ноутбуков, ни ещё чего-нибудь.

Основная проблема взаимодействия между китайцами и русскими компаниями, занимающимися реализацией Xiaomi и Lenovo, заключается в том, чтобы договориться о взаимных расчётах.

Многие платежи, которые раньше были в долларах и евро, теперь серьёзно затруднены, пришлось, по сути, выстраивать новые финансовые цепочки между давними торговыми партнёрами.

Дистрибьюторы уверяют, что сейчас все такие проблемы уже преодолены и в середине мая будут приходить новые товарные партии, которые уже заказаны по новым логистическим и финансовым схемам.

При этом, Министерство торговли Китая выступило с заявлением о том, что санкции действительно на некоторое время смогли нарушить торговлю Китая и России, но также призвало владельцев своих частных технологических гигантов «не подчиняться внешнему принуждению и не делать ненадлежащих заявлений».

Американские журналисты, даже если и не соврали, то опирались на мнение своих информированных источников, вполне возможно, что китайские представители выдали им информацию, которую американцы хотели услышать.

Известно, что американские производители и патентообладатели микросхем и другой электроники, которая используется при производстве китайских смартфонов, планшетов, ноутбуков и прочего оборудования, строго следят за тем, как сторонние производители обходятся с американскими лицензиями и как они соблюдают санкционное правило.

Если будет выявлено, что китайские компании все же поставляют «запрещенные» полупроводники и другое оборудование в РФ, то американцы готовы штрафовать эти компании и в будущем лишать их своих прогрессивных технологий.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba