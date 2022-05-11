Компания справедливо утверждает, что данные устройства стали "эпохальными" для всего мира

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Компания Apple объявила о том, что с нынешнего момента прекращает выпуск вообще всех музыкальных плееров под собственной маркой.

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Компания заявила, что продажи будут продолжаться до тех пор, пока остаются запасы уже выпущенных моделей и на этом всё.

Музыкальные носимые плееры от Apple стали поистине эпохальными изобретениями своего времени, сейчас их функционал на 100% заменили смартфоны, но «дух iPod» жив, считают в Apple.

За 20 лет производства всех моделей музыкальных плееров «яблочной компании» было продано более 450 миллионов экземпляров по всему миру. Выросли целые поколения тех, кому данные плееры украсили детство, юность и молодость.

Конечно, всем давно понятно, что время музыкальных плееров закончилось, продажи таких устройств минимальны, сейчас это просто «лишнее» для многих устройство, которое необходимо носить с собой.

Компания Apple была готова к такому развитию событий и чисто из коммерческих соображений прекратила выпуск данного продукта. При этом, те сотрудники Apple, которые долгое время занимались направлением музыкальных плееров, продолжают закономерно утверждать, что данный продукт во многом стал одним из основных «кирпичиков», на котором строилась репутация бренда Apple в мире.

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