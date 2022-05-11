Примечательно, что по данным «Ведомостей», руководство сервиса знало о критических уязвимостях системы еще в прошлом году.
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Основная часть потерь – рекламные контракты, которые не могут быть выполнены из-за простоя сервиса, а также часть потерь связана с оплатой работ по восстановлению площадки.
Эксперты утверждают, что до хакерских атак стоимость сервиса составляла немалые 7 млрд рублей.
Сейчас видеохостинг по-прежнему не работает, а поэтапное восстановление функционала займет еще немало времени. Многие узлы системы необходимо ремонтировать вручную, что также требует немалых затрат и времени.
В планах администрации RuTube – восстановить в первую очередь эфир и стриминг-функции, а уже остальное делать по остаточному принципу.
Еще осенью 2021 года руководители по обеспечению безопасности площадки писали служебные записки с указанием конкретных слабых мест в защите сервиса, но ситуацию на контроль так и не взяли и все закончилось довольно печально – сервис упал и когда полностью восстановится никому не известно.