Примерно в такую сумму оцениваются потери от нарушения рекламных контрактов

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Примечательно, что по данным «Ведомостей», руководство сервиса знало о критических уязвимостях системы еще в прошлом году.

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Основная часть потерь – рекламные контракты, которые не могут быть выполнены из-за простоя сервиса, а также часть потерь связана с оплатой работ по восстановлению площадки.

Эксперты утверждают, что до хакерских атак стоимость сервиса составляла немалые 7 млрд рублей.

Сейчас видеохостинг по-прежнему не работает, а поэтапное восстановление функционала займет еще немало времени. Многие узлы системы необходимо ремонтировать вручную, что также требует немалых затрат и времени.

В планах администрации RuTube – восстановить в первую очередь эфир и стриминг-функции, а уже остальное делать по остаточному принципу.

Еще осенью 2021 года руководители по обеспечению безопасности площадки писали служебные записки с указанием конкретных слабых мест в защите сервиса, но ситуацию на контроль так и не взяли и все закончилось довольно печально – сервис упал и когда полностью восстановится никому не известно.

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