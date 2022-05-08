Компания заявила, что видит массу негативных отзывов в социальных сетях, но решительно не понимает сути претензий покупателей

Известного китайского производителя видеокарт под брендом Galaxy заподозрили в торговле восстановленными и отремонтированными видеокартами как новыми.

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Такие сообщения стали появляться во многих китайских соцсетях, где пользователи, купившие видеокарты данного производителя, утверждают, что при внимательном осмотре печатной платы ими были обнаружены следы многократного использования.

Например, так называемый разъём-нож интерфейса PCI-E x 16, который, как известно, имеет позолоченные контакты, имел следы неоднократного использования.

Другой пользователь сообщает, что в его случае на ножевом разъёме видеокарты оказались не просто следы использования, а даже следы окисления на двухсторонних контактных площадках в самом разъёме. Этот пользователь не стал даже устанавливать якобы новую видеокарту в свою систему, а сразу же обратился с претензией к продавцу.

Официальные представители компании Galaxy сообщили, что видели отрицательные отзывы о своей продукции, которые стали в массовом порядке появляться в соцсетях, и провели собственное расследование.

Результаты расследования таковы – «упоминаемые пользователями следы на ножевом разъёме видеокарт являются следствием углублённого тестирования продукции перед отправкой в розничную сеть. Это абсолютно нормальная ситуация».

В целом, пользователи негативно отозвались о подобных комментариях представителей китайской компании по видеокартам и ещё больше потеряли уважение и доверие к бренду.

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