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Опубликован перечень товаров параллельного импорта (полный список)
Это не легализация контрафакта, а восполнение рынка РФ товарами импортного производства
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ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

Сегодня Минпромторг России опубликовал перечень, состоящий из 96 позиций товаров, которые стали частью системы параллельного импорта.

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Данный документ официально опубликован на портале правовой информации. Если внимательно ознакомиться со списком, то становится очевидным, что в него вошли практически все запчасти для автомобилей иностранных марок, кино и фототехника, инструменты медицинские, часы Apple, приставки PlayStation и Xbox, музыкальные инструменты, косметика и бытовая химия зарубежных брендов и ещё много чего.

Ещё в конце марта правительство России объявило о легализации ввоза товаров без учёта лицензии и разрешения правообладателя, это позволит удовлетворить высокий спрос на импортные товары в условиях экономических санкций, также это в большой степени способствует  восполнению рынка России товарами тех брендов, которые ушли из страны.

По факту, система параллельного импорта не является «законным контрафактом», данный список позволяет ввозить только оригинальные товары, но с использованием альтернативных логистических каналов поставок, подчеркивают в Министерстве.

Список параллельного импорта (клик)


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Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba


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#санкции #санкции против россии #санкции на россию #параллельный импорт
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Черный Русский
12:34
Процессоров больше завозите. Как будто ещё никто не понял, что у вас их дефицит. С али по месяцу ждать тоже не дело.
Опубликован перечень товаров параллельного импорта (полный список)
Infinity78
12:33
ты дурачок, да? Дал тебе общеизвестную статистику, долбоеб. Но ты же все сам уже придумал. Дальше пукай радугой, дебил конченый
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