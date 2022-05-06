Сегодня Минпромторг России опубликовал перечень, состоящий из 96 позиций товаров, которые стали частью системы параллельного импорта.
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Данный документ официально опубликован на портале правовой информации. Если внимательно ознакомиться со списком, то становится очевидным, что в него вошли практически все запчасти для автомобилей иностранных марок, кино и фототехника, инструменты медицинские, часы Apple, приставки PlayStation и Xbox, музыкальные инструменты, косметика и бытовая химия зарубежных брендов и ещё много чего.
Ещё в конце марта правительство России объявило о легализации ввоза товаров без учёта лицензии и разрешения правообладателя, это позволит удовлетворить высокий спрос на импортные товары в условиях экономических санкций, также это в большой степени способствует восполнению рынка России товарами тех брендов, которые ушли из страны.
По факту, система параллельного импорта не является «законным контрафактом», данный список позволяет ввозить только оригинальные товары, но с использованием альтернативных логистических каналов поставок, подчеркивают в Министерстве.
Список параллельного импорта (клик)