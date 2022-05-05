Такая мера вызвана "сложным экономическим положением"

Всем автолюбителям страны известен калининградский завод «Автотор», который долгие годы выпускал машины иностранных брендов из крупноузловых машинокомплектов или путем полноценной конвейерной сборки.

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На фоне драматического падения автомобильного рынка России, завод практически прекратил свою деятельность, а большую часть работников пришлось отправить в оплачиваемый отпуск на весь май.

Ещё в конце апреля глава завода и его основатель сообщил, что отдал распоряжение о выделении сотрудникам завода под 10 соток земли каждому для выращивания картофеля. Сообщается, что предприятие уже подготовило огороды общей площадью более 300 гектаров для того, чтобы посеять семенной картофель, который затем можно будет продать сотрудникам предприятия.

Официальные комментарии от завода по поводу земли под картошку содержат формулировку «в связи с непростым экономическим положением». Также сообщается, что данное решение единогласно приняли не только руководители предприятия, но и его акционеры.

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