Китайские компании и госучреждения готовят единый ответ "по всем фронтам" на санкции Запада

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Как сообщают журналисты издания Guardian, власти Китая проводят стресс-тест собственной экономики на случай санкций со стороны Запада.

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Экономическая война против России, объявленная Америкой и Европой, крайне обеспокоила китайские власти. Как утверждает газета, с конца февраля в стране, несмотря на массовые локдауны, проводится стресс-тестирование экономики на случай аналогичного развития ситуации с санкциями, как получилось с Россией.

Ключевые учреждения Китая уже разрабатывают собственные ответы на возможные торговые рестрикции, при этом они опираются на некую «базу знаний санкции», которые уже были введены против российской экономики.

Цель эксперимента - изучить к каким последствиям в Китае приведут санкции, а также заранее разработать ответные меры, которые бы включали массированный ответ китайских властей на экономическую угрозу. Это касается совместных действий, как финансовых регуляторов, так и конгломерата китайской международной торговли.

Китайские компании, вошедшие в список стресс-тестирования, не только вырабатывают совместную единую политику ответа на всеобъемлющее санкции, но и рассматривают возможности замены товаров и продуктов, которые традиционно импортируются в Китай.

Считается, что санкции против России являются отличным индикатором того, на что способен Запад и к каким конкретно мерам необходимо готовиться.

Издание не сообщает, делается ли это для того, чтобы в будущем ещё больше интегрироваться с российской экономикой или Китай преследует собственные интересы ближайшего будущего.

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