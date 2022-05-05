Как сообщают журналисты издания Guardian, власти Китая проводят стресс-тест собственной экономики на случай санкций со стороны Запада.
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Экономическая война против России, объявленная Америкой и Европой, крайне обеспокоила китайские власти. Как утверждает газета, с конца февраля в стране, несмотря на массовые локдауны, проводится стресс-тестирование экономики на случай аналогичного развития ситуации с санкциями, как получилось с Россией.
Ключевые учреждения Китая уже разрабатывают собственные ответы на возможные торговые рестрикции, при этом они опираются на некую «базу знаний санкции», которые уже были введены против российской экономики.
Цель эксперимента - изучить к каким последствиям в Китае приведут санкции, а также заранее разработать ответные меры, которые бы включали массированный ответ китайских властей на экономическую угрозу. Это касается совместных действий, как финансовых регуляторов, так и конгломерата китайской международной торговли.
Китайские компании, вошедшие в список стресс-тестирования, не только вырабатывают совместную единую политику ответа на всеобъемлющее санкции, но и рассматривают возможности замены товаров и продуктов, которые традиционно импортируются в Китай.
Считается, что санкции против России являются отличным индикатором того, на что способен Запад и к каким конкретно мерам необходимо готовиться.
Издание не сообщает, делается ли это для того, чтобы в будущем ещё больше интегрироваться с российской экономикой или Китай преследует собственные интересы ближайшего будущего.