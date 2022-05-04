Как сообщают американские средства массовой информации, по итогам 2022 года военные промышленники США понесут потери выручки, исчисляемые сотнями миллионов долларов.
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Например, компании, занимающиеся производством ракет Javelin и Stinger, традиционно порядка 2% своих контрактов заключали с российскими компаниями. Ежегодная выручка только от России составляла 900 миллионов долларов.
Другой пример, компании Lockheed Martin и Boeing, которые выпускают истребители F-35 и F-18, столкнулись с ощутимым дефицитом многих деталей из таких металлов как титан, никель, сталь и алюминий. Раньше подобные детали закупались исключительно в России. Сейчас их в России купить нельзя. Более того, в Китае их тоже купить невозможно, там заводы не работают из-за развивающейся «омикрон-эпидемии» коронавируса.
Как прогнозируют представители Счётной палаты Америки, Пентагону придется в ближайшие 15 лет каждый год закладывать в среднем около 15 млрд долларов на обеспечение производства деталей для истребителей и другого вооружения на предприятиях внутри страны.