Речь идет не только о дефиците деталей для истребителей, которые традиционно закупались в России, но и об остановке крупнейших контрактов на поставку других вооружений, а также о нехватке компонентов для производства комплексов Stinger и Javelin

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Как сообщают американские средства массовой информации, по итогам 2022 года военные промышленники США понесут потери выручки, исчисляемые сотнями миллионов долларов.

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Например, компании, занимающиеся производством ракет Javelin и Stinger, традиционно порядка 2% своих контрактов заключали с российскими компаниями. Ежегодная выручка только от России составляла 900 миллионов долларов.

Другой пример, компании Lockheed Martin и Boeing, которые выпускают истребители F-35 и F-18, столкнулись с ощутимым дефицитом многих деталей из таких металлов как титан, никель, сталь и алюминий. Раньше подобные детали закупались исключительно в России. Сейчас их в России купить нельзя. Более того, в Китае их тоже купить невозможно, там заводы не работают из-за развивающейся «омикрон-эпидемии» коронавируса.

Как прогнозируют представители Счётной палаты Америки, Пентагону придется в ближайшие 15 лет каждый год закладывать в среднем около 15 млрд долларов на обеспечение производства деталей для истребителей и другого вооружения на предприятиях внутри страны.

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