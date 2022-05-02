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Приложения для молитв и психологической помощи в разы больше прочих нарушают конфиденциальность юзеров
Специалисты Mozilla уверены, что если Вы хотя бы раз ими пользовались, то Ваши конфиденциальные данные уже похищены
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Специалисты компании Mozilla провели анализ нескольких сотен приложений для молитв и улучшения психологического здоровья и пришли к выводу о том, что данная категория приложений больше всех используется мошенниками и рекламщиками для сбора огромного количества личных данных.

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Эти программы осуществляют пересылку собранной информации компаниям для рекламных рассылок, и это в лучшем случае.

Специалисты уверяют, что подобные приложения имеют худшую из возможных защиту конфиденциальности и представляют реальную угрозу для данных пользователей. Такие программы собирают огромное количество информации, прикрываясь расплывчатыми формулировками политики конфиденциальности, у большинства из них методы защиты данных реализованы на самом примитивном уровне, а порою отсутствуют вообще.

Учитывая, насколько данные предложения популярны, это представляет собой огромную опасность для тех, кто часто ими пользуется. Также к приложениям, которые могут следить за своими юзерами, относятся и чат-боты и другие talk-конференции, которые могут использовать стенограммы пользовательских переписок в качестве продукта, передаваемого рекламным компаниям.

«Это просто машины по выкачиванию данных с внешним видом приложения для психического здоровья и молитв. Это настоящие волки в овечьей шкуре!» - заявляют специалисты Mozilla.

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