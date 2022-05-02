Совсем скоро на системообразующих предприятиях по всей стране начнут работать отделы, призванные бороться с "цифровыми угрозами"

Недавно стало известно о том, что совсем скоро на каждом важном предприятии и производстве в России появятся отделы информационной безопасности. В функции данных отделов будут включены любые работы, направленные на обеспечение и борьбу с кибератаками, а также на предупреждение, профилактику и ликвидацию последствий подобных атак.

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Сотрудники «кибербезопасности» будут обязаны своевременно реагировать на любые компьютерные инциденты и угрозы, касающиеся предприятий в зоне ответственности отделов.

К тому же, с 2025 года все государственные российские компании и учреждения будут обязаны использовать для осуществления работы по IT-безопасности средства и программное обеспечение, которые произведены исключительно в «дружественных» странах.

Пока не совсем понятно, как будет организована работа в подобных отделах, но не исключено, что на предприятиях и организациях, которые осуществляют функции системообразующих учреждений РФ будет ограничен доступ к сети интернет для больше части сотрудников. Вполне возможно, что на некоторых организациях начнут ограничивать использование мобильных телефонов на рабочих местах и других средств связи.

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