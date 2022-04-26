Гендир, господин Жаров, сообщил, что уже осенью появится целая российская платформа, которая будет полностью посвящена аудиоконтенту и всему, что с ним связано.
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Обязательно появится приложение, которое будет основным инструментов распространения аудио. Платформа будет объединять в себе абсолютно весь список аудио, который привычен для пользователей – музыка, аудиокниги, подкасты, эфиры радиостанций, стриминговые проекты, тематические подборки и многое другое.
Рабочее название пока не утверждено, но в кулуарах сервис называют «Аудио-Клуб».
«Мы серьезно настроены на запуск и развитие собственного аудиосервиса. Он должен стать основным выбором у большинства россиян, будут привлечены не только оффлайн-пользователи, но и интернет-аудитория. Это своего рода «аудио-RuTube» если хотите. Мы заранее ориентируемся на то, чтобы удовлетворить интересы разной аудитории – как в плане возраста, так и в плане предпочтений. На платформе будет запущено несколько профильных программ, которые помогут талантливым, но неопытным ведущим и дикторам начать карьеру и зарабатывать» - заявляет Жаров.