Азиаты настаивают на своем нейтральном политическом статусе и говорят о страстном желании наладить выпуск дефицитной электроники для России как можно скорее

Посол азиатской страны, господин Чандран, заявил, что его Правительство с нетерпением ждет коммерческих предложений от российских компаний в сфере электроники и не волнуется по поводу возможных санкций со стороны коллективного Запада.

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Господин посол отметил, что в Малайзии готовы удовлетворить любой спрос на полупроводники и электронику, ведь малазийский промышленный комплекс на 90% ориентирован на мировой рынок коммерческой электроники. Любой запрос российских бизнесменов по поставкам и выпуску чипов и микросхем будет тщательно рассмотрен и оценен.

Никаких конкретных переговоров пока не ведется, но Чандран рассчитывает на скорое их начало. Если говорить о возможностях по производству полупроводниковой продукции такой страной как Малайзия, стоит отметить факты: почти 7% ВВП страны приходится на производство электронных компонентов, а за 2021 год на фоне пандемии общий объем импорта такой продукции из Малайзии на мировой рынок превысил 9 миллиардов долларов.

«Мы – открытое, исключительно торговое государство, наши компании свободны от предрассудков и готовы вести дела со всеми контрагентами в вопросах выпуска и производства электроники и полупроводников» заключил посол Чандран.

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