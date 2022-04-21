Совсем скоро все, кто готов импортировать в РФ дефицитные товары, смогут рассчитывать на государственную поддержку.

Изданию «Коммерсант» стало известно о том, что в скором времени, наряду с импортозамещением, которое идет крайне медленно, государство будет оказывать поддержку импорту в Россию критического дефицитного оборудования на фоне мировых санкций.

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Кабинет Министров, который не устаёт повторять, что Россию спасёт импортозамещение, теперь задумался о том, чтобы наделить импортеров критически необходимого оборудования льготами, а также субсидиями на закупку товара.

Считается, что совсем скоро тем, кто захочет попытать своё счастье в деле импорта электроники, запчастей для самолётов, бытовых товаров и тому подобных вещей, которые не имеют аналогов на отечественном рынке, станут выдаваться льготные валютные или рублевые кредиты.

Будет составлен некий «приоритетный импортный список», на товары которого начнет распространяться государственная поддержка. Уже сейчас в данном списке, который так или иначе формируется внутри Правительства, уже более 2000 позиций. Сюда же относятся оборудование и комплектующие для топливной отрасли, запчасти для кораблей и чипы для автозаводов, транспорта, IT-сферы, паровые и газовые турбины, контейнеры для морских грузовых судов и многое другое.

Всё это - приоритетные цели поставки товаров в Россию под гнетом санкции.

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