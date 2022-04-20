И это еще не самый грустный прогноз - может быть новых машин, к которым все привыкли, не будет еще несколько лет

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Судя по развитию ситуации, дела в автомобильной отрасли идут из рук вон плохо. Так, специалисты, знакомые с фактической ситуацией, утверждают, что рынок новых автомобилей к декабрю 2022 года потеряет чуть ли не 50%!

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Проблемы везде – автомобильные марки с мировым именем отказываются от бизнеса в России. Те, кто продолжает работать, сталкиваются с огромными трудностями в логистике. Российским заводам не хватает импортных микросхем и комплектующих. В целом новых машин крайне мало, а цены на них способны шокировать.

Да, в срочном порядке идет поиск альтернативных поставщиков, да, идет перестройка производства, но на всё это нужно время. Многие лизинговые компании, которые работают с крупными сервисами такси и доставки, даже готовы отказаться от продления договоров и продать подержанные машины на вторичном рынке, чтобы заработать.

Плюс фактор неопределенности – пока ничего не понятно – цены продолжают расти, а новых машин все меньше. Например, цены на оставшиеся в РФ авто известной немецкой марки, которые еще недавно стоили по 2,5-3 миллиона рублей, продают за 8 миллионов. И это с предупреждением, что никакого сервиса не будет и гарантии никто не даст. Цены на ТО выросли также до заоблачных высот. Пока что предела падению не видно.

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