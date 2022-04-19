Тема продуктовой безопасности и качества товаров на полках продуктовых магазинов крайне популярна. Потребителям было бы довольно удобно иметь инструментарий, который позволяет буквально с первого взгляда оценить свежесть того или иного продукта на полке, тем более если речь идет о товарах ограниченного срока годности.
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Группа ученых из России находится на финальных стадиях испытания и внедрения датчиков, которые отображают «свежесть» продуктов питания прямо на упаковке. Датчик имеет цветовой индикатор с принципом действия лакмусовой бумаги, который отдельно настроен на тот или иной продукт (вернее, учитывает особенности процесса старения конкретного продукта) и меняет цвет в зависимости от свежести товара.
Датчик – это много слоев чувствительной пленки и реагент, который можно интегрировать в упаковку любого формата («тетрапак», пластиковые бутылки, пробки из разных материалов и даже в стеклянную тару).
Массовое внедрение «датчиков свежести» запланировано уже на 2024 год, именно тогда должны появиться первые упаковки, снабженные новинкой. Пионерами вызвались выступить российские производители молока и молочной продукции.