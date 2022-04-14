Специалисты компании Broadcom смогли почти в 2 раза улучшить действующий стандарт Wi-Fi 6

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Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Компания Broadcom презентовала широкой общественности своё новое творение – микросхемы стандарта Wi-Fi-7, способные в пике работать на скоростях до 12 гигабит за секунду. Это более чем в два раза быстрее существующих сегодня на рынке лучших чипов Wi-Fi. Появление таких чипов - очередной шаг к «оцифровке» мира. Плюс ко всему, новые микросхемы обеспечивают увеличенную зону покрытия, также серьезно уменьшилась латентность при передаче сигнала.

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Увеличение пропускной способности произошло из-за появившейся возможности задействовать каналы (шириной 320 МГц) в диапазоне 6 Гигагерц. Встроенные алгоритмы позволяют отслеживать изменение «частотной обстановки» и мимикрировать под них, всегда обеспечивая максимум эффективности (как по скорости, так и по зоне покрытия сигналом).

Специалисты из Broadcom представили сразу всю линейку чипов для постройки практически всей номенклатуры сетевого оборудования – как для домашнего использования, так и для корпоративных применений.

Сейчас, совместно с ведущими корпорациями телекоммуникационного рынка, компания проводит тест новых чипов «в полевых условиях», по результатам которого будут внесены правки и уже тогда микросхемы будут готовы к интеграции в конечные продукты.

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