Не успела российская видеохостинговая платформа обновиться, как тут же стала угрожать Прибалтике. Впрочем, как и сервис Яндекс.Такси, который уже заблокировали

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Сегодня стало известно о том, что официальные представители RuTube получили жесткое предупреждение от латвийских властей.

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Суть претензий такова - площадка RuTube обязана запретить трансляцию всех российских телеканалов на всей территории страны, да и в Прибалтийском регионе, в частности.

Если трансляция трех российских государственных телеканалов будет продолжена, то власти обещают в скором времени вовсе заблокировать RuTube на территории Латвии.

В ответ на данное требование менеджеры «Газпром-медиа», которой принадлежит площадка видеохостинга RuTube, заявили о том, что видеосервис является открытой и независимой платформой для обмена контентом и не станет вводить никаких ограничений против того или иного материала.

Также в «Газпром-медиа» упомянули, что подобные действия латвийских властей нарушают права всех русскоговорящих жителей страны.

Сейчас мяч на стороне представителей Латвии - они пока никак не прокомментировали отклик администрации RuTube по факту предъявленных претензий. Но очень похоже, что в скором времени RuTube подвергнется блокировке, как это случилось с сервисом Яндекс.Такси.

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