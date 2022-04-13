Сегодня стало известно о том, что официальные представители RuTube получили жесткое предупреждение от латвийских властей.
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Суть претензий такова - площадка RuTube обязана запретить трансляцию всех российских телеканалов на всей территории страны, да и в Прибалтийском регионе, в частности.
Если трансляция трех российских государственных телеканалов будет продолжена, то власти обещают в скором времени вовсе заблокировать RuTube на территории Латвии.
В ответ на данное требование менеджеры «Газпром-медиа», которой принадлежит площадка видеохостинга RuTube, заявили о том, что видеосервис является открытой и независимой платформой для обмена контентом и не станет вводить никаких ограничений против того или иного материала.
Также в «Газпром-медиа» упомянули, что подобные действия латвийских властей нарушают права всех русскоговорящих жителей страны.
Сейчас мяч на стороне представителей Латвии - они пока никак не прокомментировали отклик администрации RuTube по факту предъявленных претензий. Но очень похоже, что в скором времени RuTube подвергнется блокировке, как это случилось с сервисом Яндекс.Такси.