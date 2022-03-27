Новейшая ракета Кима получила название «Хвасон-17» и она значительно круче, чем предыдущая версия «Хвасон-15», которая была испытана еще в 2017 году.

Мир как-то и не заметил эпичное событие в азиатском регионе, случившееся 24 марта 2022 года, а зря – поводов поволноваться оно дает немало.

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Речь идет об очередном запуске баллистической межконтинентальной ракеты силами КНДР. Мало того, что новая ракета существенно превосходит по своим техническим параметрам, все то, чем еще недавно постреливал Ким Чен Ын, но сам факт её приземления у границ японской экономической зоны заставил Южную Корею совершить ответные пуски своего ракетного оружия в сторону Северной Кореи.

Новейшая ракета Кима получила название «Хвасон-17» и она значительно круче, чем предыдущая версия «Хвасон-15», которая была испытана еще в 2017 году.

«17 вариант» ракеты успешно преодолел расстояние в почти в 1100 км всего за 71 минуту, двигаясь по баллистической траектории на высотах около 6 тысяч метров.

Японцы серьезно обеспокоены и утверждают, что при запуске подобной ракеты по более пологой траектории она способна пролететь все 15 тысяч км и поразить любую цель в любой точке США!

Отдельного упоминания заслуживает и то, как официальный Пхеньян нынче заботится о медийной составляющей пусков. Северные корейцы создали целый мини-фильм, который распространили не только по центральному телевидению, но и в мировом интернете.

Ведущие военные эксперты считают, что новым пуском Ким Чен Ын пытается напомнить мировому сообществу о том, что все их взаимные договоренности и обещания Америки так и остались «на бумаге», а на практике страна не получила ничего от своих договоренностей со странами Запада.

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