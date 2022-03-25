Изюминка, которая, по мнению авторов новинки, выделяет российский ноутбук из числа многих конкурентов – это высочайший уровень киберзащиты.

Ноутбук, практически полностью созданный из комплектующих русского изготовления, представили в Омске.

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Речь идет о гаджете, работающем на платформе 8ми ядерного процессора серии«Байкал-М».

Управлять ноутбуком серии BitBlaze Titan станет операционная система Linux (в версиях Astra либо Alt).

Материнская плата, и корпус и даже SSD-накопитель собраны, как утверждается, из отечественных комплектующих, как и система охлаждения, эффективно отводящая тепло в замкнутом объеме.

Изюминка, которая, по мнению авторов новинки, выделяет российский ноутбук из числа многих конкурентов - это высочайший уровень киберзащиты. Практически никакие хакерские атаки и вирусы не способны нарушить работу устройства или похитить важную информацию. Как именно реализована защита и уж, тем более, насколько она эффективна - судить пока сложно.

Предполагается, что устройством будут оснащаться госучреждения по всей стране для безопасной работы в сети интернет.

На официальном сайте компании вместе с главными техническими характеристиками можно увидеть статус продукта «в разработке». Сейчас происходит финальная настройка системы и полноценное тестирование – уже совсем скоро девайс поступит в продажу.

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