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Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
Изюминка, которая, по мнению авторов новинки, выделяет российский ноутбук из числа многих конкурентов – это высочайший уровень киберзащиты.
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Ноутбук, практически полностью созданный из комплектующих русского изготовления, представили в Омске.

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Речь идет о гаджете, работающем на платформе 8ми ядерного процессора серии«Байкал-М».
Управлять ноутбуком серии BitBlaze Titan станет операционная система Linux (в версиях Astra либо Alt).
Материнская плата, и корпус и даже SSD-накопитель собраны, как утверждается, из отечественных комплектующих, как и система охлаждения, эффективно отводящая тепло в замкнутом объеме.

Изюминка, которая, по мнению авторов новинки, выделяет российский ноутбук из числа многих конкурентов - это высочайший уровень киберзащиты. Практически никакие хакерские атаки и вирусы не способны нарушить работу устройства или похитить важную информацию. Как именно реализована защита и уж, тем более, насколько она эффективна - судить пока сложно.
Предполагается, что устройством будут оснащаться госучреждения по всей стране для безопасной работы в сети интернет.
На официальном сайте компании вместе с главными техническими характеристиками можно увидеть статус продукта «в разработке». Сейчас происходит финальная настройка системы и полноценное тестирование – уже совсем скоро девайс поступит в продажу.

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#ноутбуки #байкал-м
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axaxaxax
Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
page17
19:28
Шах и мат американцы.. теперь у нас самый мощный отечественный ноутбук. И без помощи китая, англии, кореи, сша и т.д. - эти дармоеды нам не нужны.
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19:27
>>Ноутбук, практически полностью созданный из комплектующих русского изготовления --- Обманывать плохо. Хотя совсем без обмана сложновато, конечно. Поэтому иногда - можно и нужно. Но обманывать самих ...
Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
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