Сложные исторические периоды всегда способствовали подъёму уровня мошенничества и спекуляций различного рода. Любители легкой наживы на доверчивых гражданах придумывают все новые и новые способы обмана, а в век повсеместной цифровизации красть, мошенничать и обманывать стало гораздо проще.
реклама
Вот реальный факт новейшей схемы по отъему денег, о которой рассказали официальные представители компании DNS.
Злоумышленники создают поддельные, но очень похожие копии нескольких главных страниц сайта крупного российского ритейлера электроники и с их помощью стараются украсть платежные данные пользователей, оформляющих заказы в личном кабинете.
При этом страницы - «дубликаты» очень и очень схожи по дизайну и наполнению с официальным ресурсом торговой площадки, что и вводит многих неподготовленных граждан в замешательство, отчего они и попадаются на такую уловку преступников.
Что делать и как быть?
Совет первый – тщательно проверять адрес страницы, на которой планируется совершить покупку, убедиться, что названия и карточки товаров выглядят прилично и не содержат ошибок.
Совет второй – проверить возможность авторизации в личном кабинете не через электронную почту, а посредством смс-идентификации на привязанный номер мобильного телефона. Обычно мошенники не заморачиваются на создание смс-сервера в таких аферах.