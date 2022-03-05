Кто пострадает больше? РФ не получит миллионы долларов прибыли или космонавтика США рискует откатиться в своем развитии на 5 лет назад?

Глава государственной корпорации «Роскосмос» господин Рогозин совсем недавно заявил, что на фоне недружественных действия со стороны западных партнеров принято решение о прекращении поставок уникальных и не имеющих аналогов в мире российских ракетных двигательных систем для полетов в космос. Такой шаг стал свое рода ответом на санкции США и этот ответ, похоже, будет довольно болезненным для американцев.

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Кто пострадает больше? РФ не получит миллионы долларов прибыли или космонавтика США рискует откатиться в своем развитии на 5 лет назад?

Да, разработки собственных ракетных космических двигателей в Америке ведутся крайне быстро и успешно, но пока что заменить отечественные двигатели типа РД вообще нечем, аналогов американского производства просто нет, быстро решить проблемы в отказе РФ от поставок не получится.

В прошедшем 2021 году двигатели для ракет типа РД-180 были поставлены американской стороне в рамках контракта с компанией ULA для установки на носителе Atlas-5. Американские партнеры, которые более 20 лет неизменно закупали у России космические двигатели, вдруг отказались это делать, чем поставили космическую программу США в довольно рискованное положение.

К настоящему моменту американцы отработали почти 100 штук из ранее купленных двигателей, в запасе есть еще около 30. Двигатели РД-180 применяют как маршевое звено первой ступени ракеты Atlas-5.

Первая проблема – такой специфический товар требует специфического обслуживания. И этим занимались на месте опытные российские специалисты, которых больше не будет из-за санкционного давления на РФ и мирового тренда по отказу от всего русского. Теоретически пользоваться двигателями американцы могут и самостоятельно, но в целом риск неудачного запуска в каждом случае многократно увеличивается, ведь подготовкой американских специалистов по обслуживанию и ремонту РД-180 никто не занимался, полагались на четкое исполнение обязательств по контрактам со стороны России.

Проблема вторая – замена РД-180 не готова. Одновременно разрабатывается и замена ракете Atlas и замена российским двигателям. Преемником должна стать ракета-носитель типа «Vulkan Centaur», а маршевый двигатель для неё разрабатывает компания Безоса «Blue Origin». Дело явно застопорилось – сроки сертификации новинки постоянно сдвигаются, знакомые с ситуацией эксперты говорят, что запусков точно не будет в 2022 году, хотя все контракты на полеты на 2022 год уже заключены!

Проблема третья – возможный срыв сроков по почти всем заключенным контрактам потянет за собой немалые штрафные выплаты заказчикам. По итогам тендера военные запуски обслуживают SpaceX и ULA, в вопросе военной космонавтики основатель Amazon в споре с Илоном Маском проиграл. Ставка делалась на то, что двигатели РД-180 станут надежной альтернативой как раз на случай проблем у «Blue Origin».

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Освоение космоса пусть и идет значительно быстрее, чем было в 1960-х, но основные правила игры остались прежними – многократный контроль процесса производства и монтажа всего оборудования и многократное тестирование всех систем для снижения уровня рисков пусков ракет-носителей. Контракты, заключаемые в этой индустрии, рассчитывались и планировались на годы вперед, одним днем убрать из рассмотрения двигатели РД-180 без потери в других аспектах космической программы сейчас нельзя