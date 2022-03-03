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Европейские авиационные лизинговые компании оказались на грани банкротства из-за санкций против РФ
Каким образом лизинговым компаниям переправить в РФ более 500 экипажей, способных поднять самолеты в воздух и вернуть их в европейские парки – непонятно совсем
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Совсем недавно европейскими функционерами было приятно решение расторгнуть в одностороннем порядке договоры лизинга сразу на более чем 500 бортов самолетов Boeing, эксплуатирующихся в России.

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Российская сторона с пониманием отнеслась к этому решению, но заявила, что все трудности по изъятию бортов ложатся на плече лизинговых организаций. Так, при подписании акта приёмки собственности самолеты Boeing перестанут быть ответственностью русской стороны, хотя и будут территориально находиться в России.

Каким образом лизинговым компаниям переправить в РФ более 500 экипажей, способных поднять самолеты в воздух и вернуть их в европейские парки – непонятно совсем. Плюс фактор «закрытого неба» - куда и как лететь? Тоже вопрос сложный.

Владельцы лизинговых фирм в срочном порядке пишут петиции на имя правительств разных стран, чтобы хоть кто-то из них согласился принять у себя в авиапарках хотя бы часть из этого огромного числа самолетов, но желающих пока не объявилось.

С началом весны пришла пора платить по заключенным контрактам между лизинговыми компаниями и производителем, что также невозможно, ведь SWIFT для РФ отключен, деньги при всем желании российских арендаторов перевести решительно никак невозможно.

Все эти факторы вместе свидетельствуют о том, что лизинговым компаниям проще объявить себя банкротами, чем платить многомиллионные штрафы и осуществить настолько сложный логистический проект.

Остается и вопрос о том, кому в ближайшей перспективе будут поставлять свою продукцию концерны Boeing и AirBus.

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#санкции #боинг
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