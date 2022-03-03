Правительство Южной Кореи официально объявило о том, что не поддерживает мировой тренд на санкции в отношении России в торговом секторе экономики.

Правительство Южной Кореи официально объявило о том, что не поддерживает мировой тренд на санкции в отношении России в торговом секторе экономики. Из заявления следует, что на государственном уровне южнокорейским компаниям, как и прежде, разрешено поставлять продукцию в РФ без каких-либо ограничений.

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Это касается не только электроники (смартфонов, комплектующих для ПК, телевизоров и многого другого), но и автомобильных концернов (в частности Hyundai/Kia).

Отмечается также, что Вашингтон активно добивается от корейцев запрета на экспорт своей продукции в РФ, но это не имеет действия. В качестве рычага давления американцы используют тот факт, что любая электроника, произведенная с использованием технических лицензий США перед отправкой третьим странам должна проходить согласование в американском Министерстве торговли, хотя таких позиций товаров сейчас всего около 60.

При этом, конечно, правительство Южной Корее не будет мешать отдельным компаниям самостоятельно отказаться от сотрудничества с Россией, если того требуют убеждения их руководства и текущая экономическая ситуация внутри корпораций.