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Каких целей Россия уже достигла в СВО

Часто спрашивают, какие цели стоят в специальной военной операции и почему их не озвучивают. Собрал для вас несколько таких целей, что уже были выполнены
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Цели СВО - показатель эффективности и целесообразности действий правительства. Стоит ли их озвучивать и рассказывать всем направо и налево? А поймут ли окружающие, если озвучить эти цели и смогут ли их принять как должное?

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Предисловие

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. В 2020 году Россия как мыльный пузырь. Красивые показатели экономики на бумаге и нулевая деятельность в реальных секторах экономики. Закон о приземлении и таможенные ограничения не способны сдержать экспансию западных держав. 90% всей электроники ввозится из-за границы. Товары народного потребления на 60% состоят из западных брендов или производятся по западным технологиям. Программа "Покупай Российское" не работает. Любая инициатива рассматривается исключительно в формате "распила". Сказать, что экономика страны идет на дно - приукрасить происходящее. Нефтегазовая игла - единственное, что держит страну на плаву. Нужны перемены. Только власти на местах не хотят их. Всех все устраивает.

О толстяках, вагонетках и моральной философии

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Старая задача из философии. А вы готовы сбросить человека под поезд и тем самым спасти 5 других жизней? То есть, вы готовы рискнуть жизнью человека сейчас, не зная, доедет вагонетка до 5 неудачников? Вы готовы собственноручно причинить малое зло, чтобы не случилось большее зло? А человек, которого вы сбросите с моста, так же будет думать? Почему вы сами не спрыгнули, а его толкнули? Простая ситуация, на которую люди смотрят по-разному. В отличие от "граждан на диване", у государства нет права сидеть и смотреть на происходящее со стороны. Государство и чиновники (теоретически) должны принимать решения. Иногда эти решения не всем приходятся по вкусу.


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Безработица

Первая цель, что была достигнута в ходе СВО. Безработица достигла минимальных значений за 20 лет наблюдений. 

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Западные компании ушли. Предприятия закрылись. Людей уволили. Капитал вывезли из страны. Но были созданы новые рабочие места. Государство вложило огромнейшие ресурсы на создание новых заводов и фабрик.

Импортозамещение

До 2021 года оно встало колом. Вася из деревни Кукуево покупал заморские макарошки и оплачивал труд Ганса и Германии, теперь макарошки местного производства и зарплату получает баба Маня. Да, качество макарошек снизилось, но жить можно и число рабочих мест увеличилось. Отдельно взятому человеку это неудобно, но для государства -  очень важный показатель.

Государственные проекты

До 2021 года многие проекты были, мягко говоря, жульничеством и никак не помогали развиваться стране. Теперь строятся и модернизируются собственные заводы. Тяжелая промышленность, химия и металлургия на подъеме. Трудно объяснить народу, что цель государства - это не тропа здоровья в Сибири, а новый передовой завод, способный обрабатывать огромное число всевозможных заказов. Танки? Ну ведь надо с чего-то начинать.

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Число заключенных по особо тяжким статьям

Существует три разряда заключенных. По легким статьям тюремное заключение могут заменить на условный срок или альтернативное наказание. По тяжелым статьям могут сократить срок и выпустить досрочно. А вот за особо тяжкие преступления поблажки не предусмотрены. Такой контингент висит тяжким грузом на налогоплательщиках. Трудно объявить обществу, что надо сокращать число таких заключенных и аргументировать это. Для общества не имеет значение - искупил человек свою вину или нет. За время СВО число таких заключенных сократилось на 60%.


Коррупция

Ни для кого не секрет, что в России много нечистоплотных чиновников. До 2021 года на них смотрели сквозь пальцы. Денег от нефти и газа было достаточно, чтобы покрывать такие неудобства в экономике. После начала СВО было вскрыто огромнейшее число схем воровства. Теперь финансовые потоки четко регламентируются и находятся под тотальным контролем. Это не искоренило преступные схемы, но спрятать награбленное стало сложнее. 


Законодательство

Интересно, что бы было, если бы законы, принятые после 24 февраля, рассматривали в обычной ситуации? У них был бы шанс пройти все стадии утверждения? Власть без суеты и криков укрепило свое положение. Цель, о которой многие страны могут только мечтать, была достигнута без массовых волнений за пару месяцев. Это цель, которую никто не будет оглашать и рассказывать на каждом углу.

Мухи отдельно, котлеты отдельно

СВО четко показало "ху из ху". Кто друг, а кто им притворяется. Быстро, четко, без интерпретаций. Чек лист по всем мировым державам, корпорациям и отдельным личностям. Цель достигнута. И снова, о таком не сообщишь по телевизору.

Страна-бензоколонка

15 лет либерально настроенная молодежь рассказывала про нефтяную иглу. 15 лет "независимые" СМИ кричали про дешевую бензоколонку. Но, после начала СВО риторика поменялась. Теперь это недополученные поступления в бюджет. И это отчасти правда. Только поступлений от нефтянки обычный житель России не видел. Выручка от продажи недр через офшоры и подставные фирмы оседала на Западе. Эти деньги инвестировали в Западные компании и стартапы. Деньги, что поступали в бюджет, оставались в Москве и шли на государственные проекты. Рядовому жителю с этих денег не доставалось ничего. Зато теперь, государство пересмотрело свои приоритеты. Деньги вливаются в производство и развитие. 


Просто статистика

Смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика. Звучит кощунственно? Вернемся к началу повествования и вагонетке. Государство не может поддаваться эмоциям. В 2020 году избыточная смертность от COVID составила 622 000 человек. И вот в чем факт - не было споров и выступлений. Не было троллей и интернет срачей. Всех все устраивало. Были небольшие возмущения, но принимали как должное. 



Послесловие

Все вышесказанное - это личные мысли и фантазии автора. Оно не несет никакой смысловой нагрузки, а все совпадения чистая случайность.

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