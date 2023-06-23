S.T.A.L.K.E.R. 2 наносит ответный удар: iXBT games получило несколько страйков
Два максимально токсичных персонажа с канала iXBT games получили несколько страйков и удаление контента со своего канала. Все претензии поступают напрямую от GSC Game World, украинской компании, создателя S.T.A.L.K.E.R. 2. Основной причиной атаки обозначается "Нарушение авторских прав".
реклама
Предисловие
Жан и Мишель, они же Виталий Корзунов и Михаил Шкредов, два любителя жареной картошечки и томных АСМР разговоров о девушках, играх и мироздании. После событий августа 2020 года в Беларуси разговоры на политические темы были сведены к нулю. Токсичность и "особое" мнение касались исключительно игровой тематики и околоигровых событий. Но с 24 февраля игровые вопросы также стали острой темой. Разделение на наших и ваших прошли тонкой красной линией по всем социально значимым вопросам.
Сталинизм
Есть такая возрастная группа "Белый цисгендерный мужчина 40+ лет". Смешное понятие, непонятное современной молодежи. Юность и взросление этих людей приходятся на голодные 90-е, время перемен и социальных потрясений. Данный факт наложил на многих представителей этой возрастной группы особый склад мировоззрения. Для них ущемление прав и свобод для наведения порядка и стабильности является приемлемым. Они увлекаются идеями Дмитрия "Гоблина" Пучкова и Клима Жукова. Им не чужды рассуждения Стаса ikakprosto Васильева. В обычных условиях - безобидное мнение. Но, случилось так, что Гоблин Пучков и Стас ikakprosto Васильев переквалифицировались из "любителей" идеологии, в назидатели. Оба персонажа были заблокированы на площадке youtube. Историк Клим Жуков успел отойти в сторону и переквалифицировать свои политические взгляды в молчаливое мнение.
Цена вопроса
реклама
Ролик на Ютубе приносит своим создателям около 2$ за 1000 показов. Рекламные интеграции приносят еще денег. Каналы с 200 тысячами просмотров могут автономно функционировать и содержать штат сотрудников из 3-7 человек. А сверху добавьте донаты и стримы, которые проводятся 3 раза в неделю.
И все это могут отобрать, если вас заблокируют на видеоплощадке за неправильное освещение некоторых событий. Три страйка и вы остаетесь без средств к существованию.
Контент канала
Скандалы, интриги, расследования: раздутие мухи из слона, хайп на провалах, высказывание масс трудящихся, нагнетание обстановки, популизм. Желтушные заголовки и кликбейтные видео - все то, о чем мечтало русское комьюнити долгое время. Да что уж тут говорить. Обзор игры в среднем собирает 120-150к просмотров. Желтушный скандал вокруг Redfall в три раза больше. Выбор народа очевиден. Выбор контентмейкеров понятен.
Предыстория событий
реклама
Летом 2020 года в сети появилось изображение Батона... Первого официального кадра из новой игры.
Летом 2021 года на выставке, посвящённой Xbox, представили игру от украинских разработчиков - S.T.A.L.K.E.R. 2. Вместе с игрой был открыт предзаказ, по которому игроки могли купить игру с некоторыми бонусами. История разработки первой части таковы, что игра получила народное название "Ждалкер". Официальная дата релиза обозначалась 28 апреля 2022 года. По данному случаю вышли комментарии от iXBT и сомнения в выпуске игры в срок.
В феврале 2022 года офис GSC Game World (разработчика игры) был релоцирован из Киева в одну из западных стран. Официально о переносе игры не заявлялось. До официального релиза оставалось 2 месяца. На этом этапе разработки игра должна быть 100% готовой и должна была идти её шлифовка, оптимизация, вылавливание багов. Данный вопрос пристально обсуждался на самом токсичном ютуб канале.
В марте 2022 года игру переименовывают, в написании города меняют одну букву Chornobyl вместо Chernobyl, через букву E писалось русское название города. Исключительно политическое явление, которое вызвало негативный шквал упреков от русскоязычного комьюнити. Данное событие ярко обсуждалось "Казуаловым", что вызвало первый отклик у украинских игроков.
реклама
Далее последовала череда взломов серверов GSC Game World, что вызвало новый интерес к игре и обсуждения в публичном пространстве. Высказывалось огромнейшее число гипотез и предположений. Событие волновало зрителей канала iXBT games и регулярно попадало в сводки новостей.
Практически все высказывания имели ярко негативный оттенок. Тут стоит остановиться и сделать оговорку. Нет никакой связи между негативными высказываниями и Украиной. Будь эта игра из любой другой страны, она бы получила аналогичную оценку.
Спусковой крючок
Доподлинно неизвестно, что послужило началом "травли". Ролики с негативным мнение вышли на десятках игровых ресурсов. Об охоте на блогеров официально сообщили только iXBT Game. По своему таймингу событие совпадает с выходом интервью, данным Казуновым политическому пропагандисту Стасу Васильеву. Это единственный отличительный момент, что ставит черту между всеми игровыми порталами в России.
Что произошло
Бурная фаза конфликта. На канале удаляется несколько роликов. В новостных выпусках всё, что касается S.T.A.L.K.E.R. 2, цензурируется. Жалобы на ролики поступают от "Голубничий Роман Олегович", сотрудника GSC Game World с личного почтового ящика. Тут стоит пояснить - удалить ролик с чужого канала достаточно сложно, нужны железобетонные аргументы. Человек с улицы один такого сделать не сможет.
Чтобы уладить вопрос и продолжить получать деньги от своего Ютуб-проекта, Виталий направляет официальное письмо на почту, отправившую страйк и получил неожиданный ответ
Официальное (электронное) письмо на почту компании не дало никакого результата. Официальная корпоративная почта не использовалась, все действия с других почтовых адресов не находятся в юрисдикции компании и она не может отвечать за их подлинность.
Мелкое хулиганство
Площадка YouTube имеет несколько механизмов защиты от "рейдерских" действий случайных людей. В мире огромное число пользователей, что могут обидеться на те или иные высказывания. Чтобы противостоять данному факту - за 15 лет существования были выработаны правила и внутренние механизмы защиты контентмейкеров. В сложившейся ситуации возможны 3 варианта:
- Злоумышленник взломал сервера украинской компании и от их имени творит безобразия
- Официальные сотрудники с молчаливого согласия действуют на свой страх и риск
- GSC Game World заняла явно политизированную позицию и начала бороться с иноверцами
Действия руководителя проекта iXBT Games
В личной беседе Виталий не стал отвечать на политические вопросы, в его голове крутилось лишь одно единственное предложение:
Вот бы сесть за стол с драниками, наложить клецки, зеленых огурчиков, с сорокоградусной крамбамбулей и обсудить все вопросы. Какой смысл во всех этих дрязгах, если можно с удовольствием и обоюдовыгодно договориться по любому вопросу.
В его словах есть доля истины... Ведь все помнят минский wargaming и его World of Tanks, но как много критики вы слышали об этом проекте? Ведь можно порешать многие вопросы.
Подать документы в суд
С одной стороны - глупая затея. Где этот суд? Кому он нужен и кто его будет слушать? И снова большое НО. Многие забывают одну тонкость. Миа и Виталя - граждане Беларуси. Часть глубинного народа. Минский суд никто слушать не будет. Но у беларусов есть выход на Польшу и страны Прибалтики. Несмотря на украинский конфликт, дружба жителей Речи Посполитая все такая же крепкая. Беларусь любит Россию. Беларусы любят Польшу. Многие не знают, но страна состоит из католиков и православных. Это основная причина, почему "Бацька" колеблется и не спешит по многим вопросам помогать соседям. Польский или прибалтийский суд с удовольствием рассмотрит многие спорные вопросы.
Послесловие
У всего есть своя цена. У всего есть свои последствия. Чем крупнее и заметнее человек, тем с бОльшими вопросами ему приходится сталкиваться. Пока "Архимаг воды" Виталий Казунов вещал на огромную аудиторию о загнивающем геймдеве, загнивающий геймдев решил посмотреть в его глаза. Чем закончится противостояние - никому неизвестно. Надеюсь, это будет длинная "Санта-Барбара", и мы сможем увидеть всю подноготную происходящего. Сотрудникам iXBT games мы можем пожелать терпения и несгибаемой силы воли. Токсичное сообщество не переживет без своего лидера и начнет выплескивать свою испорченность в общественных местах. А нам этого ненужно.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила