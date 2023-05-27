Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition

И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди... В Epic Games Store раздают бесплатно игру с региональными ограничениями. Лучшая игра десятилетия со всеми дополнениями
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В апреле 2023 года у многих жителей России и Беларуси отняли отличную игру от маленькой американской конторки Bethesda. Разочарованию поклонников не было предела. Сегодня Тим Суини дает второй шанс забрать игру и сделать все, чтобы ее не отняли повторно.

реклама


Предисловие

рекомендации
Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Повторение — мать учения. Старое устойчивое выражение, что со школьной скамьи повторяют нам из раза в раз. Именно так можно охарактеризовать сегодняшний гайд. Смысла в самой игре и ее наличия в библиотеке практически нет. В пиратской бухте есть варианты игры с множеством модов, патчей и дополнений, что на голову превосходят официальный релиз. Но! Если для вас работа с сервисами VPN - это не каждодневная рутина, то стоит проверить свои навыки и повысить квалификацию.

Я - юный Хацкер!

Есть простая аксиома - не существует сайтов с идеальной защитой. Абсолютно все странички в интернете подвержены внешнему недокументированному воздействию. Не имеет значение - это страничка средней школы в Урюпинске или сайт Пентагона. В нашем случае речь идет про страничку интернет магазина Epic Games Store.

реклама

Американский собственник игры Fallout: New Vegas - Ultimate Edition, в лице Microsoft, запретил жителям России и Беларуси участвовать в бесплатной раздаче игры. Наша цель - обмануть американцев и выдать себя за жителей дружественной Бразилии.

Цели

У магазина Тима Суини есть 2 момента, по которым определяется "свой-чужой" и дается команда на ограниченный доступ:

  1. Регион, в котором зарегистрирован аккаунт.
  2.  IP адрес, с которого человек заходит на сайт.

Нам надо изменить регион регистрации аккаунта и изменить свое виртуальное местоположение. В контексте повествования речь идет о старых аккаунтах. Если вы регистрируете новый аккаунт, то можете сами указать регион без "автоматической" регистрации.

Инструменты

реклама

Нам понадобится удаленный сервер в регионе, отличном от России и Беларуси.

Удаленный сервер может быть подключен следующим образом:

RDP (Remote Desktop Protocol — протокол удалённого рабочего стола) - относительно дорогой вариант. Покупка отдельного сервера может превышать полученную выгоду от получения бесплатной игры. Если есть хороший знакомый ТАМ, то можно все устроить через него.

Прокси-сервер (промежуточный сервер в компьютерных сетях, выполняющий роль посредника между пользователем и целевым сервером) -  отличный вариант, сложность - найти хорошие сервера в открытом доступе. Рекомендую использовать утилиту socksescort. Минус - бесплатно только медленные соединения и у вас может не хватить терпения.

реклама

VPN  (обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети) - широкий выбор с бесплатными вариантами подключения и хорошей скоростью.

Смена региона аккаунта

Самый сложный момент всей хацкерской операции. Используем проверенный веками и общественностью SoftEther VPN Client

Скачать с официального сайта

ссылка на страничку с загрузкой

Тема на GitHub

инструкции, рекомендации, исходники

Устанавливаем программу на свой персональный компьютер. Закрываем приложение Epicgames и все действия производим через браузер. Подключаем VPN. Заходим на страницу магазина. Заходим в свою "Учетную запись". Листаем в самый низ странички. В разделе "Страна/Регион" жмякаем "Здесь"

Если что-то пошло не так, то выскочет ошибка, что "обнаружена хостинговая служба". Это означает, что сервис, которым вы воспользовались, находится в черном списке. 

Если вы использовали рекомендуемый мной сервис VPN, то с большой долей вероятности все пройдет как по маслу. Регион для своего аккаунта стоит выбирать заранее. Для любителей халявы - лучше брать Англию или Германию. Для тех, кто делает в магазине покупки - Казахстан, Турция и подобные.

Жмякаем кнопку "Отправить код". Вам на почтовый ящик придет письмо с инструкцией. Следуем инструкции и все получается как надо.

Для людей с одной извилиной

Смена региона аккаунта - это залог вашей успешной карьеры в мире хацкинга. Если вы смогли самостоятельно его изменить, вам больше не будут страшны западные санкции. Больше никто и никогда не заберет у вас ни одной игры ни с одной раздачи. Если вы не смогли этого сделать, то ачивка" Юный хацкер" вам выдана не будет.

Забираем игру из магазина

Самый сложный этап манипуляций позади. Его проводить нужно только один раз. Теперь, в любой момент при любой раздаче вам нужно запустить любой VPN сервис на любом удобном устройстве. Забрать любую игру с любой раздачи.

Кстати, в зависимости от сервиса VPN может выскочить капча - это говорит, что сервис затисканный и не стоит им пользоваться. В самых запущенных случаях может быть до 10 проверок с зависанием сервиса в конце проверки.

Большая распродажа

Сейчас в EGS идет большая летняя распродажа и раздают купоны на покупку. Купон складывается с другими скидками, если соответствует условиям

Конкретно мне попался купон на скидку в 25% на покупки от 15$


Послесловие

Если вы сменили регион, все игры, полученные на раздаче, останутся у вас на веки вечные, пока работает магазин. Если вы где-то накосячили, доктор ни в чем не виноват.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft epic games store vpn бесплатные игры egs fallout: new vegas халявная раздача
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
121
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
10
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
29
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
19
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+

Интересные материалы

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
24 мая 2023 121

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подоляк: ЧВК "Вагнер" не позволят вывести свои войска из Бахмута, а Пригожин теперь соперник властей
48
Пригожин объявил о выводе ЧВК Вагнер из Бахмута, но оставил в городе двух бойцов
32
Пригожин рассказал о судьбе Артёмовского завода шампанских вин, который планировал передать хозяевам
17
Doogee V20 Pro с тепловизором станет главной их трёх новинок этого производителя
+
Жители Нидерландов осыпали подбитый российский танк Т-72 цветами
12
В Америке создают искусственный интеллект коллектора - звонить и выбивать долги будет бот
4
Глава Генштаба США: Украина отвоюет свои территории, но не в ближайшее время
16
Минобороны сообщило о перехвате двух поставленных Британией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
7
Вашингтон собирается отправить истребители пятого поколения на Украину
41
Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и показал на видео, как учатся и отдыхают «музыканты»
12
Снаряды с урановыми наконечниками переданы четырем танковым бригадам ВСУ на трех направлениях
5
Пригожин исполнил обещание и вернул тело бойца из США в рамках обмена пленными
+
Михаил Подоляк: Украина имеет полное право атаковать Крым с помощью ракет и истребителей
26
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
16
ВСУ проверили пушку португальских Leopard 2A6 на советских танках Т-62МВ
15
В Германии начали эксперимент с лазером, который поможет создать и обнаружить темную материю
3
ВС РФ ночью нанесли массированный ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
3
Илону Маску разрешили провести испытания мозговых имплантов на людях
2
Ethereum (ETH) держится лучше BTC, несмотря на падение рынка
+
Испытания доработанного с учётом опыта СВО автомата АК-12 завершатся уже в следующем месяце
3

Популярные статьи

Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
36
Пилот ВВС Индии рассказал о МиГ-25 Foxbat, предшественнике МиГ-31 и о том, как он громил врагов
5
Тестирование золотого GeForce'а, или что лучше для видеопамяти - объём или шина
144
Краткое тестирование в игре Scars Above
3
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
14
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
19
Обзор твердотельного накопителя ADATA Legend 960 объемом 1 Тбайт
6
PlayStation Showcase: нет, я не плачу - это просто дождь
13
Тайвань пытается укрыться от Китая под “ядерным зонтиком” США
9
New York Times: Китай "скрытно атакует" военно-морские базы США на острове Гуам
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:40
России это тоже светит. Я на заводе работаю. Вижу как добивается оборудование и кадровый ресурс. И какие бравурные речи толкают по зомби-ящику. По факту, ремонтника реального 6-го разряда сейчас найти...
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
DonCarleone
20:39
Ну да, ещё отдать окраине все земли, ядерное оружие, всю технику, флот, деньгами завалить их.....ещё какие пожелания будут)))))))))) смешно читать даже такие заголовки, окраина не в том положении нахо...
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
Владимир Шорин
20:39
Если придет не кирпич в пакете, то уже победа
GeForce RTX 2060 Super с Aliexpress за 16000 рублей легко запустила тяжелые игры с высоким FPS
Bearcub
20:37
Тебе же написали. Ваших 80 тыс полегло.
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
REY_B_
20:37
Путей в морг там много открывается. - Наступая в лоб, туда как раз прямая дорога. Ты ещё предложи одеться в яркие мундиры, выстроится в плотное построение, так и наступать! Так не воюют! Надо охватыва...
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
Дмитрий
20:37
А еще каждый житель должен на коленях целовать ноги такой аналог блм? 🤣
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
DonCarleone
20:36
ему пакеты помощи шлют регулярно
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
peppery
20:35
Зеленский там видимо каждого искусству стендапа и комедии обучил :D
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
DonCarleone
20:34
вся окраина будет в руинах, пока шут у руля там сидит
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
REY_B_
20:33
А сколько наших полегло? А сколько ещё поляжет, когда и если будем брать то, что оставили? И там ведь тоже руины будут!
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем