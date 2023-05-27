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В апреле 2023 года у многих жителей России и Беларуси отняли отличную игру от маленькой американской конторки Bethesda. Разочарованию поклонников не было предела. Сегодня Тим Суини дает второй шанс забрать игру и сделать все, чтобы ее не отняли повторно.

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Предисловие

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Повторение — мать учения. Старое устойчивое выражение, что со школьной скамьи повторяют нам из раза в раз. Именно так можно охарактеризовать сегодняшний гайд. Смысла в самой игре и ее наличия в библиотеке практически нет. В пиратской бухте есть варианты игры с множеством модов, патчей и дополнений, что на голову превосходят официальный релиз. Но! Если для вас работа с сервисами VPN - это не каждодневная рутина, то стоит проверить свои навыки и повысить квалификацию.

Я - юный Хацкер!

Есть простая аксиома - не существует сайтов с идеальной защитой. Абсолютно все странички в интернете подвержены внешнему недокументированному воздействию. Не имеет значение - это страничка средней школы в Урюпинске или сайт Пентагона. В нашем случае речь идет про страничку интернет магазина Epic Games Store.

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Американский собственник игры Fallout: New Vegas - Ultimate Edition, в лице Microsoft, запретил жителям России и Беларуси участвовать в бесплатной раздаче игры. Наша цель - обмануть американцев и выдать себя за жителей дружественной Бразилии.

Цели

У магазина Тима Суини есть 2 момента, по которым определяется "свой-чужой" и дается команда на ограниченный доступ:

Регион, в котором зарегистрирован аккаунт. IP адрес, с которого человек заходит на сайт.

Нам надо изменить регион регистрации аккаунта и изменить свое виртуальное местоположение. В контексте повествования речь идет о старых аккаунтах. Если вы регистрируете новый аккаунт, то можете сами указать регион без "автоматической" регистрации.

Инструменты

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Нам понадобится удаленный сервер в регионе, отличном от России и Беларуси.

Удаленный сервер может быть подключен следующим образом:

RDP (Remote Desktop Protocol — протокол удалённого рабочего стола) - относительно дорогой вариант. Покупка отдельного сервера может превышать полученную выгоду от получения бесплатной игры. Если есть хороший знакомый ТАМ, то можно все устроить через него.

Прокси-сервер (промежуточный сервер в компьютерных сетях, выполняющий роль посредника между пользователем и целевым сервером) - отличный вариант, сложность - найти хорошие сервера в открытом доступе. Рекомендую использовать утилиту socksescort. Минус - бесплатно только медленные соединения и у вас может не хватить терпения.

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VPN (обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети) - широкий выбор с бесплатными вариантами подключения и хорошей скоростью.

Смена региона аккаунта

Самый сложный момент всей хацкерской операции. Используем проверенный веками и общественностью SoftEther VPN Client

Скачать с официального сайта

ссылка на страничку с загрузкой

Тема на GitHub

инструкции, рекомендации, исходники

Устанавливаем программу на свой персональный компьютер. Закрываем приложение Epicgames и все действия производим через браузер. Подключаем VPN. Заходим на страницу магазина. Заходим в свою "Учетную запись". Листаем в самый низ странички. В разделе "Страна/Регион" жмякаем "Здесь"

Если что-то пошло не так, то выскочет ошибка, что "обнаружена хостинговая служба". Это означает, что сервис, которым вы воспользовались, находится в черном списке.

Если вы использовали рекомендуемый мной сервис VPN, то с большой долей вероятности все пройдет как по маслу. Регион для своего аккаунта стоит выбирать заранее. Для любителей халявы - лучше брать Англию или Германию. Для тех, кто делает в магазине покупки - Казахстан, Турция и подобные.

Жмякаем кнопку "Отправить код". Вам на почтовый ящик придет письмо с инструкцией. Следуем инструкции и все получается как надо.

Для людей с одной извилиной

Смена региона аккаунта - это залог вашей успешной карьеры в мире хацкинга. Если вы смогли самостоятельно его изменить, вам больше не будут страшны западные санкции. Больше никто и никогда не заберет у вас ни одной игры ни с одной раздачи. Если вы не смогли этого сделать, то ачивка" Юный хацкер" вам выдана не будет.

Забираем игру из магазина

Самый сложный этап манипуляций позади. Его проводить нужно только один раз. Теперь, в любой момент при любой раздаче вам нужно запустить любой VPN сервис на любом удобном устройстве. Забрать любую игру с любой раздачи.

Кстати, в зависимости от сервиса VPN может выскочить капча - это говорит, что сервис затисканный и не стоит им пользоваться. В самых запущенных случаях может быть до 10 проверок с зависанием сервиса в конце проверки.

Большая распродажа

Сейчас в EGS идет большая летняя распродажа и раздают купоны на покупку. Купон складывается с другими скидками, если соответствует условиям

Конкретно мне попался купон на скидку в 25% на покупки от 15$





Послесловие

Если вы сменили регион, все игры, полученные на раздаче, останутся у вас на веки вечные, пока работает магазин. Если вы где-то накосячили, доктор ни в чем не виноват.







