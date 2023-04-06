Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих

Сегодня подбивал своих махинации на торговой площадке Steam и высчитывал доходность подобных вложений. С пруфами и подсчетами
[ ] для раздела Блоги
+
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Пассивный доход. Халява и солнечный берег. Русский Емеля готов 33 года лежать на печи и ждать своего счастья. Уже 10 лет, как существует легальный, низко рискованный способ заработка. Дядюшка Гейб позволяет творить чудеса.

реклама

Пролог

Пару дней назад появилась интересная новость. На разных сайтах интерпретируется по-разному, но суть одна. Паренек взял кредит и закупился игровыми вещами на торговой площадке Steam. Где-то говорят, для перепродажи, где-то что был сумасшедшим. Но вывод простой: если не понимаешь сути вопроса, то не влезай.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Предыстория

Всю жизнь использовал игры в версии торрент-эдишен. Платить за контент, когда есть бесплатно, не входило в мои планы. И финансы позволяли, и на хобби свои тратил прилично, но торрент-эдишен и точка. Настал момент, и захотелось перемен. Точно помню тот день. 11 сентября 2011 года. Дата регистрации аккаунта в Steam, а по совместительству, в этот день забанили моего основного чара в игре Lineage 2 на европейском сервере Bartz... Было очень грустненько...

реклама

В моей жизни начались перемены... Вот только платить за игры, желания все равно не было. Благо - это был рассвет ХАЛЯВЫ, раздач и промоакций. Чего стоит появление Humble Bundle или IndieGala? Компании завлекали новых клиентов раздачами бесплатных ключей для Steam. Подобных сайтов были десятки. Встаешь утром, открываешь почту, а там несколько уведомлений с бесплатными раздачами. Это сейчас все стали жадными, только кристаллики для бесплатных игр, а раньше.... Тот же  S.T.A.L.K.E.R. можно было взять ключ от дисковой версии в польском игровом журнале, а потом на официальном сайте поменять на версию для Steam и активировать... Золотые времена...

Карточки и ферма

В начале 2015 года появляются фермы. Программы для выбивания коллекционных карточек из игр. Простые скрипты, сделанные на коленках студентами после пар. Появляются гайды и сообщества единомышленников. Некоторые игровые сайты поддаются взрывному росту на подобных темах. Все хотят халявы. Школьники и люди постарше сутками сидят и ждут очередной информации по получению подарков. Появляются калькуляции по прибыльности той или иной игры. Справочники по стоимости бандлов с играми и стоимости карточек в них. Все для людей. Игровая библиотека росла как на дрожжах. Денег с карточек приходило больше, чем тратилось на игры. И такое происходило сразу на нескольких аккаунтах. Знаю людей, что заводили аккаунты тысячами. 

Игры или торговля

В 2017 году наступает кризис и эпохальные изменения. Не все смогут вспомнить - это период второго майнинг бума. Из продажи исчезают видеокарты. Все пытаются заработать на ажиотаже. Сайты с "полезной информацией" растут и вширь и ввысь. Одни заводят биткоин-фермы, другие зарабатывают на Steam-фермах.

реклама

Интересная особенность. Ферма с игровыми аккаунтами окупалась за 14 дней. Доходность была от 20 до 40% за эти самые 14 дней (зависело от способа вывода денег). Но в новостях крики стояли только про Биткоины. Вот что значит - деньги любят тишину. 

Штучно продавать игры через торговые площадки, общаться с каждым покупателем. Если у вас опыта в этом нет.... Муторное дело. А оно все капает и капает. Времени и сил, вроде, отнимает немного, но постоянно нужно быть в тонусе и держать руку на пульсе.

Китай

Вместе с Valve  менялось и его окружение. Дядюшка Гейб решил выйти на Китайский рынок. Все больше и больше игроков из Поднебесной желали наслаждаться официальными релизами игр. Забавно, но в Steam для Китая менее 100 игр, но вот китайский язык есть в 30 тысячах проектах. Зачем он там, если игр нет в китайском Steam? Риторический вопрос. Ушлые работяги давно пробили великий фаервол и делали покупки в европейских магазинах. Только есть проблема. Пополнить кошелек европейского магазина из китайского региона затруднительно. А вот что не затруднительно, так это зайти на торговую площадку, купить вещь за юани, передать ее другу и продать за американские шекели. Основным товаров стали "ключи CS:GO". Стабильный товар со стабильной стоимостью... Пока дядюшка Гейб не запретил обмениваться данными лотами между аккаунтами.

Ограничения на торговой площадке

реклама

Летом 2018 года в магазине Valve происходили огромнейшие изменения, что прошли мимо большинства обывателей. Из магазина единоразово удалили более 3000 игр и еще около 5000 до конца лета. Прикрыли лавочку с карточками из халявных игр. Добавили двухфакторную аутентификацию и кучу других изменений. По фермам был нанесен колоссальный урон. Пострадало огромнейшее число "дельцов". Один из крупнейших барыг покончил жизнь самоубийством от огромных финансовых потерь

Шкурки и игровые вещи

Остро встал вопрос: что теперь делать, как теперь жить? У меня всего 8 аккаунтов и сильно не обращал внимание на такую беду. Был в курсе событий, но трагедии не было. Лично знаю тех, кто жил на эти средства и содержал семью. Бугурт стоял знатный. Кто-то уходил в другие ниши, переходя на купоны с алиэкспресс, другие обзавелись связями на торговых площадках и стали официально работать с мелкими издателями, а кто-то пустил все на самотек. За год ручеек поступлений начал иссякать, и решил оставить баланс на будущие крупные проекты. Не за свои же деньги покупать Cyberpunk 2077 и Total War: Warhammer III. И вот, на одном из форумов появился огромный материал по разъяснению "Экономики" торговой площадки. Как там появляются лоты. Как они исчезают. Как меняется цена со временем. Не все знают, но многое оружие из сундуков уже не достать. Его попросту нет. Сезон заканчивается и коллекция исчезает из продажи. С годами, данные коллекции становятся редкими и не встречаются в продаже. Сегодня это хлам, а через 5 лет - редкая вещь, которой нет ни у кого. И человек показал все на примерах. Хорошее вино и шкурки для игрового оружия с годами становятся только лучше. Деньги выводить не было желания и закупился рекомендованными лотами.

А через полтора года продал.

По грубым подсчетам вышло: потрачено 14421, поступило в кошелек (после вычета комиссии торговой площадки) 20643 (пару лотов продал ранее, нужно было купить игру). Примерные подсчеты получаются следующие (20643-14421)/20643/20 месяцев*12 месяцев = 18% годовых. Но это все грубые из забытого прошлого. Мне понравился полученный результат. Он не был привязан к колебанию курса валют и можно было обналичивать в любое время. 

После первого эксперимента, решил сделать более точные замеры. Сфотографировал лоты и их точную стоимость на момент покупки. Это 24 февраля 2022 года. Только не спрашивайте, почему решил потратить все денежки на балансе.

Прошло 14 месяцев. То есть сегодня, на момент написания.

Доходность по отдельному лоту (самая высокая из всех) составила (2610-15% забирает ТП -646)/(2610-15%)/14*12= 58%

В этот раз, вложение в шкурки принесли 58% годовых. Стоимость предметов для CS GO сильно подросли, после объявления о выходе обновления. При обычных обстоятельствах, за вычетом комиссии, доходность пассивного заработка должна колебаться в диапазоне 20-25%. 

Рентабельность и риски

Тут много "Если". Если вы понимаете, что откуда растет. Если вы понимаете, какие могут быть последствия. Если у вас есть свободные финансы. Если вы готовы идти на неоправданные риски. Если вы знаете, как выводить денежку обратно на свою карту. Если вы знаете, как покупать дешевле и продавать дороже... Это стоящее мероприятие. Но если хоть один из пунктов выше вам не понятен - игры с денежкой до добра не доводят.

А теперь про мамкиных бизнесменов. Потребительский кредит сегодня 18-20%. Если брать кредит, вкладывать его в виртуальные товары, надеяться на заработок - вас ждет разочарование. Вывод денег обратно из ларечка Гейба Ньюэлла составляет 25%. Все нажитое непосильным путем банально ломается о потери при выводе обратно на личный счет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

steam valve биткоин халява cs go заработок steam-ферма бесплатные ключи steam скины для cs go
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
12
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
28 марта 2023 34
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
4 апреля 2023 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" подошёл вплотную к железнодорожной станции Бахмут-1 в Артемовске
4
В России состоялась презентация нового отечественного седана бизнес-класса «Москвич 6»
11
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
28
Украинская армия за 1 месяц потеряла несколько тысяч разведывательных и боевых дронов в Бахмуте
7
В Украине пожаловались на морально и физически устарелые Су-27 и Миг-29
9
В Польше будут производить танки 4-го поколения, каких ещё нет у США и России
21
ChatGPT стал Гендиректором компании, вывел её в прибыль и может продать за 4млн€
11
Западные СМИ публикуют статьи против поставки кластерных бомб Украине
+
3 непопулярные видеокарты, которые быстрее, дешевле и выгоднее аналогов NVIDIA в магазинах РФ
9
Встреча Сальмана и Сиси показала, что Саудовская Аравия претендует на звание центра силы
1
Процессор Xeon за 2500 р, не требующий анлока турбобуста, раскрывает RTX 3060 Ti в современных играх
31
Высокоточные удары российских военных нарушили производство оружия и снабжение ВСУ
+
Тим Кук пояснил, кому и зачем могут потребоваться устройства дополненной реальности
+
Портативная консоль ASUS ROG Ally будет в два раза быстрее Steam Deck при мощности 35 Вт
+
Thermalright представила AIO системы охлаждения Frozen Prism в белоснежном исполнении WHITE ARGB
+
Уже сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО - Столтенберг
5
Apple приостанавливала производство процессоров M2 из-за сокращения спроса на компьютеры Mac
1
Украинские инженеры превращают Leopard-2А4 во Франкенштейна – зачем на танк ставят советскую броню
5
Трамп: Путин в конце концов заберёт всю Украину
12
The Last of Us Part I оказалась технологическим провалом – 4К@60 fps не тянет даже GeForce RTX 4090
26

Популярные статьи

Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
18
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
211
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
26
4 советских фильма, получившие премию Оскар
3
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
27
Небольшой обзор 2,5" SSD накопителя Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб
4
Готовимся к крупной весенней распродаже на консолях Xbox
+
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
5
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu. Часть 3
+
Интервью с представителями компании Elverils
+

Сейчас обсуждают

хахахер
02:29
это надо ещё завлечь чем-то,чтоб человек 100гб+качнул
Для Star Wars Jedi: Survivor потребуется более 150Gb памяти на накопителе
Daniel Panov
02:24
"Те, кто ставят себе линукс, должны понимать, с какой целью они это делают". Те, кто приходят на overclockers - тоже ;) всем уже давно известно, что здесь готовы обосрать за любую точку зрения
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
Daniel Panov
02:20
Автор статьи слишком предвзято относится к рассматриваемым ОС. На линуксе тоже поддержку старых драйверов убирают, что для меня стало просто шоком. Ubuntu выше 18 версии, например, напрочь отказываетс...
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
32.50
02:17
разгон начинается от 30%....
иноСМИ: Украина готовит 40-тысячную "Гвардию наступления" для контратаки российской армии
32Влад32
02:11
Главное, не повторять ошибок Хрущева. Террористов уничтожать или сажать пожизненно.
Путин потребовал разобраться с «недобитым подпольем» в новых регионах РФ
32Влад32
02:10
Продолжаю пользоваться 1070Ti. Как думаете - лет на 5 еще хватит?
Возле торгового центра на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли более 20 гранат
32Влад32
02:08
Смешные деньги ...
Стали известны ценники первых моделей ASUS GeForce RTX 4070 в ряде онлайн-магазинов
32Влад32
02:06
Читер, наберись терпения - не используй читы. И в итоге разработчик сделает тебя супер-читером )))
Читеров в Call Of Duty будут лишать оружия, а их противники получат щит или полную невидимость
32Влад32
02:04
Какой уровень? Давайте говорить прямо. США воюет с Россией. Только своих солдат посылает пока немного (вспомните про взорванный бункер). То, что воюет руками украинцев - это просто один из способов ве...
Замглавы МИД РФ заявил, что отношения России и США перешли к «фазе горячего конфликта»
sop18
02:03
Решил таки извести до конца майдаунов.)))
иноСМИ: Украина готовит 40-тысячную "Гвардию наступления" для контратаки российской армии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем