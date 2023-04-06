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Пассивный доход. Халява и солнечный берег. Русский Емеля готов 33 года лежать на печи и ждать своего счастья. Уже 10 лет, как существует легальный, низко рискованный способ заработка. Дядюшка Гейб позволяет творить чудеса.

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Пролог

Пару дней назад появилась интересная новость. На разных сайтах интерпретируется по-разному, но суть одна. Паренек взял кредит и закупился игровыми вещами на торговой площадке Steam. Где-то говорят, для перепродажи, где-то что был сумасшедшим. Но вывод простой: если не понимаешь сути вопроса, то не влезай.

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Предыстория

Всю жизнь использовал игры в версии торрент-эдишен. Платить за контент, когда есть бесплатно, не входило в мои планы. И финансы позволяли, и на хобби свои тратил прилично, но торрент-эдишен и точка. Настал момент, и захотелось перемен. Точно помню тот день. 11 сентября 2011 года. Дата регистрации аккаунта в Steam, а по совместительству, в этот день забанили моего основного чара в игре Lineage 2 на европейском сервере Bartz... Было очень грустненько...

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В моей жизни начались перемены... Вот только платить за игры, желания все равно не было. Благо - это был рассвет ХАЛЯВЫ, раздач и промоакций. Чего стоит появление Humble Bundle или IndieGala? Компании завлекали новых клиентов раздачами бесплатных ключей для Steam. Подобных сайтов были десятки. Встаешь утром, открываешь почту, а там несколько уведомлений с бесплатными раздачами. Это сейчас все стали жадными, только кристаллики для бесплатных игр, а раньше.... Тот же S.T.A.L.K.E.R. можно было взять ключ от дисковой версии в польском игровом журнале, а потом на официальном сайте поменять на версию для Steam и активировать... Золотые времена...

Карточки и ферма

В начале 2015 года появляются фермы. Программы для выбивания коллекционных карточек из игр. Простые скрипты, сделанные на коленках студентами после пар. Появляются гайды и сообщества единомышленников. Некоторые игровые сайты поддаются взрывному росту на подобных темах. Все хотят халявы. Школьники и люди постарше сутками сидят и ждут очередной информации по получению подарков. Появляются калькуляции по прибыльности той или иной игры. Справочники по стоимости бандлов с играми и стоимости карточек в них. Все для людей. Игровая библиотека росла как на дрожжах. Денег с карточек приходило больше, чем тратилось на игры. И такое происходило сразу на нескольких аккаунтах. Знаю людей, что заводили аккаунты тысячами.

Игры или торговля

В 2017 году наступает кризис и эпохальные изменения. Не все смогут вспомнить - это период второго майнинг бума. Из продажи исчезают видеокарты. Все пытаются заработать на ажиотаже. Сайты с "полезной информацией" растут и вширь и ввысь. Одни заводят биткоин-фермы, другие зарабатывают на Steam-фермах.

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Интересная особенность. Ферма с игровыми аккаунтами окупалась за 14 дней. Доходность была от 20 до 40% за эти самые 14 дней (зависело от способа вывода денег). Но в новостях крики стояли только про Биткоины. Вот что значит - деньги любят тишину.

Штучно продавать игры через торговые площадки, общаться с каждым покупателем. Если у вас опыта в этом нет.... Муторное дело. А оно все капает и капает. Времени и сил, вроде, отнимает немного, но постоянно нужно быть в тонусе и держать руку на пульсе.

Китай

Вместе с Valve менялось и его окружение. Дядюшка Гейб решил выйти на Китайский рынок. Все больше и больше игроков из Поднебесной желали наслаждаться официальными релизами игр. Забавно, но в Steam для Китая менее 100 игр, но вот китайский язык есть в 30 тысячах проектах. Зачем он там, если игр нет в китайском Steam? Риторический вопрос. Ушлые работяги давно пробили великий фаервол и делали покупки в европейских магазинах. Только есть проблема. Пополнить кошелек европейского магазина из китайского региона затруднительно. А вот что не затруднительно, так это зайти на торговую площадку, купить вещь за юани, передать ее другу и продать за американские шекели. Основным товаров стали "ключи CS:GO". Стабильный товар со стабильной стоимостью... Пока дядюшка Гейб не запретил обмениваться данными лотами между аккаунтами.

Ограничения на торговой площадке

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Летом 2018 года в магазине Valve происходили огромнейшие изменения, что прошли мимо большинства обывателей. Из магазина единоразово удалили более 3000 игр и еще около 5000 до конца лета. Прикрыли лавочку с карточками из халявных игр. Добавили двухфакторную аутентификацию и кучу других изменений. По фермам был нанесен колоссальный урон. Пострадало огромнейшее число "дельцов". Один из крупнейших барыг покончил жизнь самоубийством от огромных финансовых потерь

Шкурки и игровые вещи

Остро встал вопрос: что теперь делать, как теперь жить? У меня всего 8 аккаунтов и сильно не обращал внимание на такую беду. Был в курсе событий, но трагедии не было. Лично знаю тех, кто жил на эти средства и содержал семью. Бугурт стоял знатный. Кто-то уходил в другие ниши, переходя на купоны с алиэкспресс, другие обзавелись связями на торговых площадках и стали официально работать с мелкими издателями, а кто-то пустил все на самотек. За год ручеек поступлений начал иссякать, и решил оставить баланс на будущие крупные проекты. Не за свои же деньги покупать Cyberpunk 2077 и Total War: Warhammer III. И вот, на одном из форумов появился огромный материал по разъяснению "Экономики" торговой площадки. Как там появляются лоты. Как они исчезают. Как меняется цена со временем. Не все знают, но многое оружие из сундуков уже не достать. Его попросту нет. Сезон заканчивается и коллекция исчезает из продажи. С годами, данные коллекции становятся редкими и не встречаются в продаже. Сегодня это хлам, а через 5 лет - редкая вещь, которой нет ни у кого. И человек показал все на примерах. Хорошее вино и шкурки для игрового оружия с годами становятся только лучше. Деньги выводить не было желания и закупился рекомендованными лотами.

А через полтора года продал.

По грубым подсчетам вышло: потрачено 14421, поступило в кошелек (после вычета комиссии торговой площадки) 20643 (пару лотов продал ранее, нужно было купить игру). Примерные подсчеты получаются следующие (20643-14421)/20643/20 месяцев*12 месяцев = 18% годовых. Но это все грубые из забытого прошлого. Мне понравился полученный результат. Он не был привязан к колебанию курса валют и можно было обналичивать в любое время.

После первого эксперимента, решил сделать более точные замеры. Сфотографировал лоты и их точную стоимость на момент покупки. Это 24 февраля 2022 года. Только не спрашивайте, почему решил потратить все денежки на балансе.

Прошло 14 месяцев. То есть сегодня, на момент написания.

Доходность по отдельному лоту (самая высокая из всех) составила (2610-15% забирает ТП -646)/(2610-15%)/14*12= 58%

В этот раз, вложение в шкурки принесли 58% годовых. Стоимость предметов для CS GO сильно подросли, после объявления о выходе обновления. При обычных обстоятельствах, за вычетом комиссии, доходность пассивного заработка должна колебаться в диапазоне 20-25%.

Рентабельность и риски

Тут много "Если". Если вы понимаете, что откуда растет. Если вы понимаете, какие могут быть последствия. Если у вас есть свободные финансы. Если вы готовы идти на неоправданные риски. Если вы знаете, как выводить денежку обратно на свою карту. Если вы знаете, как покупать дешевле и продавать дороже... Это стоящее мероприятие. Но если хоть один из пунктов выше вам не понятен - игры с денежкой до добра не доводят.

А теперь про мамкиных бизнесменов. Потребительский кредит сегодня 18-20%. Если брать кредит, вкладывать его в виртуальные товары, надеяться на заработок - вас ждет разочарование. Вывод денег обратно из ларечка Гейба Ньюэлла составляет 25%. Все нажитое непосильным путем банально ломается о потери при выводе обратно на личный счет.