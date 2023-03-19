Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

21 марта 2023 года - день равноденствия

Несколько занимательных фактов об астрономическом явлении, о котором люди начинают забывать
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Днем равноденствия обозначается дата, когда время дня и ночи совпадают по своей продолжительности. Но это обывательское описание астрономического явления. Правильно будет называть"Пересечение центра Солнца в своём видимом движении по эклиптике небесного экватора". Никогда бы не смог выучить такое определение.

реклама

В течение года существуют два дня равноденствия. Весеннее и осеннее. Номинально они приходятся на 20 марта и 22 сентября. Но тут есть некоторые оговорки. Мы все знаем о существовании високосного года. А вместе с ним и одного дополнительного дня каждые 4 года. И этот дополнительный день взялся не просто так. Вместе с этим есть некоторое смещение по датам весеннего и осеннего солнцестояния. Более того, существуют еще и часовые пояса. Например, если солнце в своей эклиптике пересекает экватор в 20 часов 15 минут по лондонскому времени, то в Японии это произойдет в тот же миг, только на часах будет +11 часов. То есть на следующий календарный день.

Часы

Они же, солнечные часы. Первый способ измерения времени. Возникли, когда человек придумал сиесту и послеобеденный сон. Ему жизненно важно было знать, когда стоит начинать трапезу и отдыхать в тени роскошных пальм. В каждой шутке есть доля шутки. Но стоит понимать, что человеческие цивилизации зарождались недалеко от экватора, где не было ярких сезонных перепадов "Зима-лето". А наблюдение за небосводом и движением светил уже имели свои закономерности.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде


Разливы Нила

реклама

Обобщающее название. Река Нил и ее разливы были только в Египте. В Китае или Иране никаких разливов не было. Но сезонность и посевные имели свою периодичность. У Индейцев Мая были свои ритуалы с подношением богам и так же требовали своей периодичности. Причин для измерения времени в большем промежутке времени было нескончаемое множество.

Календарь

У каждой цивилизации был свой взгляд на эту особенность исчисления времени. В общем понимании - это время, период между двумя последовательными прохождениями Солнца одной и той же точки равноденствия

P,P' — полюсы мира, T,T' — точки равноденствия, E,C — точки солнцестояния, П,П' — полюса эклиптики, PP' — ось мира, ПП' — ось эклиптики, ATQT'- небесный экватор, ETCT' — эклиптика

Все очень сложно.... Для упрощения - небесное светило постоянно куда-то бежит. Иногда оно повторяется. Время между повторениями и является тропическим годом. Точкой отсчета измерения является день весеннего равноденствия. У каждого народа были свои способы измерения времени и подсчета времени. Список, наиболее часто упоминаемых календарей. Можете выучить наизусть :-)

реклама

Армелина · Армянские: древнеармянский, христианский · Ассирийский · Ацтекский · Бахаи · Бенгальский · Буддийский · Вавилонский · Византийский · Восточнославянский · Вьетнамский · Гильбурда · Григорианский · Грузинский · Дариский · Древнегреческий · Древнеегипетский · Древнеперсидский · Древнеславянский · Еврейский · Зороастрийский · Индийские: древнеиндийский, единый · Инки · Иранский · Ирландский · Исламский · Кельтский · Киргизский · Китайский · Конта · Коптский · Малайский · Майя · Масонский · Миньго · Непальский · Новоюлианский · Пролептический: юлианский, григорианский · Римский · Румийский · Рунический · Симметричный · Советский · Стабильный · Тамильский · Тайские: лунный, солнечный · Тибетский · Трёхсезонный · Тувинский · Туркменский · Французский · Хакасский · Ханаанейский · Хараппский · Чучхе · Шведский · Шумерский · Эфиопский · Юлианский · Яванский · Японский

Юлианский календарь

В России еще называют "Календарь по старому стилю" Используется православными верующими. Создан александрийскими астрономами из расчета, что средняя продолжительность года составляет 365,25 суток. Свое название календарь берет от имени Юлия Цезаря, по указу которого был введён в Римской республике с 1 января 45 года до н. э. Год по юлианскому календарю начинается 1 января, так как именно в этот день с 153 года до н. э. избранные комициями консулы вступали в должность. Да-да.... Мы отмечаем свой Новый год, так как в древнем риме в этот день вступили в должность новые консулы.

26 января 1918 года В.И.Ленин подписал декрет о переходе со старого Юлианского календаря на новый Григорианский с 14 февраля 1918 года. У кого то это день влюбленных, а у нас день больших перемен.

реклама

Встреча нового года

До сих пор, у многих народов мира, новый год встречается не в дату вступления древнеримских консулов в должность, а по солнечному календарю. В основном это относится к тюркоязычным народам средней азии.

Афганцы (пуштуны) отмечают Навруз. Официальный статус приобрел в Ахеменидской империи, как религиозный праздник зороастризма. 30 сентября 2009 года Навруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Казахи отмечают Наурыз мейрамы. Символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. В этот день многие облачаются в национальные казахские костюмы, в городах и аулах проводятся разного рода мероприятия, готовятся традиционные блюда, такие как наурыз-коже. Долгое время был под запретом и считался религиозным праздником в СССР, хотя таковым не являлся.

Азербайджанцы отмечают Новруз-байрам. Праздник оптимизма, победы животворных сил природы, её буйного цветения. И по сей день остается самым массовым и популярным праздником

Иранский календарь или Солнечная хиджра. Ведёт летосчисление от хиджры (переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году). Основывается на тропическом годе, в отличие от классического исламского календаря, поэтому его месяцы всегда приходятся на одни и те же времена года. Начало года — день весеннего равноденствия.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

солнце
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
13
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
9
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
7 марта 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
162
В командовании ВВС Украины недовольны поставками польских и словацких МиГ-29
15
В России не исключили возможность передачи гиперзвуковых технологий «дружественным» странам
5
Правительство Словакии согласилось передать Украине самолёты МиГ-29 и системы ПВО «Куб»
1
В РФ создали уникальный антидронный комплекс, способный бороться даже с роем беспилотников
6
Минобороны готовит Т-90М «Прорыв» к встрече с западными танками
21
Некоторые пользователи СберМегаМаркета получили товары со скидкой в 99%, в результате сбоя ПЛ
4
Продажи мониторов в прошлом квартале установили 14-летний антирекорд
9
На плечи "Музыкантов" легли новые испытания, и вновь внутренний фронт
3
Micron построит в США новую фабрику чипов стоимостью более 100 000 000 000 долларов
3
В Кремле подтвердили визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе
1
Отмена всех санкций: в МИД РФ назвали дополнительное условие урегулирования на Украине
20
Пригожин: в день приходит 500-800 добровольцев
2
В Украине захотели занять место России в поставках ядерного топлива в Европу
17
Могут ли США помешать РФ поднять дрон MQ-9 Reaper – на место падения прибыли 6 военных кораблей
23
Лётчиков, перехвативших дрон-нарушитель MQ-9 Reaper, представили к государственным наградам
8
Авиакомпании США требуют ввести запрет на перелёты через Россию для конкурентов из Индии и Китая
8
Почему мы не советуем покупать в 2023 году жёсткие диски, и действительно ли SSD стоят дороже
53
NASA построит модуль для затопления МКС за $1 млрд, "Роскосмосу" об этом не сообщили
4
Шойгу наградил летчиков после инцидента с американским дроном MQ-9 Reaper в Чёрном море
4

Популярные статьи

10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 3
8
В СВО прибыл новый российский дрон-камакадзе «Привет-82» – дальность 30 км с боевой частью до 5.5 кг
6
Мои впечатления от игры Gothic II. Часть 1
8
S3 Trio3D из прошлого века - пополнение в моей коллекции видеокарт
70
Что лучше — Test Drive Unlimited: Solar Crown или The Crew: Motorfest
6
ChimbaBench 1.1: Несостоятельный Open-Source и практичный NVIDIA System Management Interface
18
Разработчики Forza Motorsport удаляют автомобили перед релизом — что происходит с разработкой
4
ChatGPT для создания текстового контента — может ли робот создать шедевр
5
Мои впечатления от игры Gothic II. Часть 2
1
Выбираю лучший генератор текстур для проекта ChimbaBench
+

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
02:28
Я не понимаю этих споров. К описанию приложен полудокументальный фильм и там все показано и рассказано
Атака мертвецов 1915 - они шли, чтобы победить
hihimik
02:20
Это фото 2014-ого года. Тогда все еще отлично было. https://transformers-magazine.com/tm-news/1863-ukrenergo-allocated-65-million-for-new-substation-power-transformer/
Могут ли США помешать РФ поднять дрон MQ-9 Reaper – на место падения прибыли 6 военных кораблей
Роман Ильягулов
02:17
Ну если грубо очень то, если при скорости 25 хватает на 30 км и мощность 1 киловатт (на полном газу на максимальной скорости), то емкость 1200 ВтЧ Сколько амперчасов зависит от напряжения аккума Единс...
В Финляндии показали деревянный электросамокат для бюджетных "заездов" по снегу
Андрей Филиппов
02:13
Ну, учитывая эффективность свободных и независимых работников в штатах, можно и 50 тысяч уволить и потери не почувствовать. Кстати, для тех кто не в курсе - в РФ производительность труда по ряду иссле...
Meta* уволит 10 тысяч сотрудников
RedStone
01:55
В Крыму его нет ни в киосках/магазинах ни для подписки. Детям покупаю квант и квантик через вайлдберриз, в наличии есть вокруг света - его тоже беру, хотя он испортился и прям много рекламы. Кстати х...
В Финляндии показали деревянный электросамокат для бюджетных "заездов" по снегу
Виктор Бескровных
01:55
Даааа. Письмо Володину это уже крик души. Ясно, почему и Путин не может пробить эту стену чиновников снизу доверху их миллион. Надо быть Сталиным, чтоб с ними справиться.
На плечи "Музыкантов" легли новые испытания, и вновь внутренний фронт
RedStone
01:52
Ну расскажи как Россия планирует захватить 20% территории окраины или там построить мост через Керченский пролив и т.д... Ссы в глаза - всё божья роса.
ЕС планирует предоставить Украине еще 1 000 000 снарядов, в том числе боеприпасы калибром 155 мм
BarDuck
01:49
У AMD все ядра с 2 логическими, а у интела нет, так что есть что придумать
AMD тестирует гибридный процессор с ядрами Zen 4 и Zen 4c
Steganos
01:27
Фантазия у тебя психически больного пациента.
Байден считает ордер на арест Путина законным, хотя США не признают решения МУС
Steganos
01:19
Амуде у тя в штанах, скобочник.
Ryzen 9 7950X работает на фальшивой частоте 6,3 ГГц из-за странной ошибки Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем