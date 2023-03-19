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Днем равноденствия обозначается дата, когда время дня и ночи совпадают по своей продолжительности. Но это обывательское описание астрономического явления. Правильно будет называть"Пересечение центра Солнца в своём видимом движении по эклиптике небесного экватора". Никогда бы не смог выучить такое определение.

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В течение года существуют два дня равноденствия. Весеннее и осеннее. Номинально они приходятся на 20 марта и 22 сентября. Но тут есть некоторые оговорки. Мы все знаем о существовании високосного года. А вместе с ним и одного дополнительного дня каждые 4 года. И этот дополнительный день взялся не просто так. Вместе с этим есть некоторое смещение по датам весеннего и осеннего солнцестояния. Более того, существуют еще и часовые пояса. Например, если солнце в своей эклиптике пересекает экватор в 20 часов 15 минут по лондонскому времени, то в Японии это произойдет в тот же миг, только на часах будет +11 часов. То есть на следующий календарный день.

Часы

Они же, солнечные часы. Первый способ измерения времени. Возникли, когда человек придумал сиесту и послеобеденный сон. Ему жизненно важно было знать, когда стоит начинать трапезу и отдыхать в тени роскошных пальм. В каждой шутке есть доля шутки. Но стоит понимать, что человеческие цивилизации зарождались недалеко от экватора, где не было ярких сезонных перепадов "Зима-лето". А наблюдение за небосводом и движением светил уже имели свои закономерности.

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Разливы Нила

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Обобщающее название. Река Нил и ее разливы были только в Египте. В Китае или Иране никаких разливов не было. Но сезонность и посевные имели свою периодичность. У Индейцев Мая были свои ритуалы с подношением богам и так же требовали своей периодичности. Причин для измерения времени в большем промежутке времени было нескончаемое множество.

Календарь

У каждой цивилизации был свой взгляд на эту особенность исчисления времени. В общем понимании - это время, период между двумя последовательными прохождениями Солнца одной и той же точки равноденствия

P,P' — полюсы мира, T,T' — точки равноденствия, E,C — точки солнцестояния, П,П' — полюса эклиптики, PP' — ось мира, ПП' — ось эклиптики, ATQT'- небесный экватор, ETCT' — эклиптика

Все очень сложно.... Для упрощения - небесное светило постоянно куда-то бежит. Иногда оно повторяется. Время между повторениями и является тропическим годом. Точкой отсчета измерения является день весеннего равноденствия. У каждого народа были свои способы измерения времени и подсчета времени. Список, наиболее часто упоминаемых календарей. Можете выучить наизусть :-)

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Юлианский календарь

В России еще называют "Календарь по старому стилю" Используется православными верующими. Создан александрийскими астрономами из расчета, что средняя продолжительность года составляет 365,25 суток. Свое название календарь берет от имени Юлия Цезаря, по указу которого был введён в Римской республике с 1 января 45 года до н. э. Год по юлианскому календарю начинается 1 января, так как именно в этот день с 153 года до н. э. избранные комициями консулы вступали в должность. Да-да.... Мы отмечаем свой Новый год, так как в древнем риме в этот день вступили в должность новые консулы.

26 января 1918 года В.И.Ленин подписал декрет о переходе со старого Юлианского календаря на новый Григорианский с 14 февраля 1918 года. У кого то это день влюбленных, а у нас день больших перемен.

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Встреча нового года

До сих пор, у многих народов мира, новый год встречается не в дату вступления древнеримских консулов в должность, а по солнечному календарю. В основном это относится к тюркоязычным народам средней азии.

Афганцы (пуштуны) отмечают Навруз. Официальный статус приобрел в Ахеменидской империи, как религиозный праздник зороастризма. 30 сентября 2009 года Навруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Казахи отмечают Наурыз мейрамы. Символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. В этот день многие облачаются в национальные казахские костюмы, в городах и аулах проводятся разного рода мероприятия, готовятся традиционные блюда, такие как наурыз-коже. Долгое время был под запретом и считался религиозным праздником в СССР, хотя таковым не являлся.

Азербайджанцы отмечают Новруз-байрам. Праздник оптимизма, победы животворных сил природы, её буйного цветения. И по сей день остается самым массовым и популярным праздником

Иранский календарь или Солнечная хиджра. Ведёт летосчисление от хиджры (переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году). Основывается на тропическом годе, в отличие от классического исламского календаря, поэтому его месяцы всегда приходятся на одни и те же времена года. Начало года — день весеннего равноденствия.





