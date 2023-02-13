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Что будет с Xbox, когда сделка с Activision Blizzard сорвется

Не люблю строить из себя бабу Вангу. Накал страстей вокруг сериала Xbox все рекорды, а информации для анализа выше крыши
[ ] для раздела Блоги
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В январе 2022 года, компания Microsoft объявила о самой крупной сделке в игровой индустрии. Курс акций Activision Blizzard полетел в космос. Поклонники Xbox ликовали и поздравляли друг друга. Эйфория царила в стане поклонников Фила Спенсера. По данным из новостей января 2022 года, закрытие сделки планировалось на июнь 2023 года. Осталось всего 4 месяца до дня X. 

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Предисловие

Мир больших денег работает по особо очерченным правилам. В нем не бывает "случайностей" и "непредвиденных ситуаций". Каждый пункт договоренности и его нарушение стоят огромных денег. Представьте себе пеню в сумме 0,02% за каждый день не выполнения обязательств. Это ведь мизерная цифра. В обычном понимании. А если речь идет о 67,5 млрд $ ??? Это уже 13.5 млн$ каждый день. За 3 дня просрочки - бюджет на разработку The Witcher 3 со всеми дополнениями. Могут ли перенести решение вопроса о поглощение Activision Blizzard на более поздний срок? Безусловно. Вопрос - в какую сумму это встанет и не съест ли такой перенос все возможные и невозможные выгоды от сделки. Время играет важную роль. На поглощение ZeniMax Media (Тодда Говорда и его Bethesda) ушло менее 7 месяцев. На поглощение  Activision Blizzard закладывали 18 месяцев. Уже прошло 14 и осталось всего 4

Call of Duty

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Детская загадка "Что появилось раньше: Курица или Яйцо?" Становится совсем не детской. Call of Duty популярна, потому что выходит на PlayStation или PlayStation популярна, потому что на ней есть Call of Duty? Вопрос нериторический, учитывая, что до 50% выручки от франшизы идут с одной единственной платформы. Есть ли будущее у игры, если она перестанет выходить на консолях Sony? Однозначный ответ ни кто не сможет дать. Но тут есть подвох. Игра может выступать как аргумент в торге. Мы согласны выпускать стрелялку у вас в магазине, только со всех игр, что выходят на консолях Sony от наших внутренних студий, вы будете отстегивать себе не 30%, а 15%. Наши игры будут чаще высвечиваться в рекомендованных. Баннеры с нашими играми будут на главной странице магазина и так далее. Вариантов шантажа миллион и маленькая тележка. Игра слишком прибыльная и кусочек пирога слишком сладкий, что бы можно было выторговать некоторые бонусы. Никаких эксклюзивов.

Договор на 10 лет

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Для урегулирования претензий Sony, был предложен письменный договор на 10 лет. Выгодное предложение. И тут сразу несколько подводных камней. Одной из сторон ничто не мешает изменить название игры на новое и обойти условия договора. Банально заменить Call of Duty на аббревиатуру CoD. По условиям договора - это уже совершенно другая игра. А если вы не согласны - отправляйтесь в суд. Рассмотрение такого дела может занять 5-10 лет. К тому моменту вопрос перестанет быть актуальным. Думаете, такое невозможно? Узнаваемый бренд "Gears of War" буквально пару лет назад превратился в "Gears". 

Activision и PlayStation

Японцы долгое время выстраивали свои отношения с Бобби Котиком. Вливали собственные деньги в продвижение игр от Activision Blizzard. Эксклюзивные карты, режимы, наборы в Call of Duty не за "красивые глазки" появлялись на консолях Sony. Долгий, кропотливый процесс переговоров и торга. С первыми "эксклюзивами" в CoD появились и ремастеры бывших эксклюзивов Sony Medievil /Spyro/Crash Bandicoot права на которые сегодня у Бобби Котика (кроме Medievil) Сотрудничество двух компаний гораздо глубже, чем может показаться. Оно вырабатывалось десятилетиями. И тут, по щелчку пальца, все это рушится. Это не просто покупка - это разрушение десятков лет выстраивания взаимоотношений двух компаний. То есть, вопрос уперся не только в одну прибыльную франшизу - это разрушение множества планов и договоренностей.

Наступление по всем фронтам

Процесс поглощения одной компании другой состоит из нескольких этапов растянутых по времени. Эти этапы достаточно точно известны всем игрокам крупного бизнеса. И тут стоит отметить одну особенность. Sony выжидала 9 месяцев и не предпринимала никаких видимых действий. Не кричала на каждом углу про важность CoD. Не говорила о монополизации рынка шутеров. Тихо молчаливо выжидала. Пока не встал вопрос о конкуренции. Из тайников начали появляться документы, что Microsoft не такая белая и пушистая, как всем рисуется. Нет ни какой конкуренции. Есть лишь прямое лоббирование своих интересов.

Торг

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В августе 2022 года Microsoft заявила, что CoD не станет эксклюзивом Xbox

В сентябре Microsoft гарантировала, что CoD ближайшие 3 года будет выходить на PlayStation

В начале октября 2022 Microsoft гарантировала выход CoD на всех платформах ближайшие 10 лет

В середине октября 2022 Microsoft гарантировала, что CoD будет выходить ближайшие 10 лет на Nintendo, в Steam и PlayStation

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В конце октября 2022 Microsoft пообещала закрепить свое обещание в письменной форме

В середине ноября 2022 Microsoft клятвенно обещала разрешить выход CoD в подписке PS Plus

Время-деньги. Sony необязательно приводить много веских однозначных аргументов. Ей нужно лишь тянуть время. Она точно знает, что и когда произойдет. 10 000 уволенных сотрудников - четкий сигнал, что у Microsoft есть некоторые затруднения с финансами.

2022 год

Вообще, можно говорить про последние 5 лет, но тут есть личный комментарий от Фила "балабола" Спенсера

В 2015 году можно было свалить всю вину в отсутствии игр на Донна Метрика, мол это он все развалил... Но 1 апреля 2023 года будет уже 9 лет, как у компании Xbox стоит один единственный человек. Для примера - Xbox вышла в 2001 через 9 лет в 2010 году она была лидером рынка и по продажам на два корпуса обходила PS3. С нуля были созданы франшизы Gears of War / Fable  /Forza Motorsport / Lost Odyssey /  Alan Wake /Crackdown /Halo .... 87 игр для Kinect. И это без учета временных эксклюзивов вроде Mass Effect

Xbox идет на дно. 

Время

Сделка с Бобби Котиком отняло у Xbox уже 2 года. 6 месяцев переговоров ДО официального объявления и 18 месяцев после объявления. За это время компания не выпустила ничего вменяемого. Силы и внимание руководства были направлены не на развитие своего игрового сервиса, а на суды, разбирательства и закулисные интриги. Весь 2019-2020 года Фил "балабол" Спенсер катался в Японию и рассказывал, как ведет переговоры с Японскими студиями о выпуске их игр на коробке. Серия Yakuza, серия Persona, серия Octopath Traveler, серия Monster Hunter, серия Fallen Legion действительно заглянули на американскую приставку, а некоторые даже в подписку. Но что вы слышали о поездках за последние 2 года? А это задел на следующие пару лет

Диспозиция

Для начала стоит описать положение без учета большой покупки:

Xbox Game Pass - не выходит за рамки экосистемы Microsoft. Все конкуренты отказались от выпуска у себя данной подписки. Прирост игроков остановился. Перспективы развития скорее негативные

Внутренние студии - число увеличилось, но "игр-витрин" продающих консоль, не появилось

Продажи консоли - после окончания пандемии и восстановления цен на комплектующие - идет падение и разрыв с конкурентом.

Козырь в рукаве - толстый кошелек? Если сделка сорвется, даже он перестанет быть аргументом

Провал сделки

Вероятность провала сделки, "по моим внутренним ощущениям" оценивается в 70-75%. И с каждым днем она растет. Слишком много негативных тенденций с разных сторон. Более того, Sony еще не начинала палить из всех орудий. Она ни где официально не заявляла, что эта сделка будет концом света. Японцы стелят мягкую соломку, что бы оба варианта решения вопроса для нее были выгодны. На сегодняшний день у Sony УЖЕ крепкие стартовые позиции, даже на самый плохой сценарии. Время на их стороне. Но можно получить и больше.

1. Срыв сделки показывает, что "большой кошелек" не гарантирует доминирования. При любом споре "Microsoft может себе позволить, а Sony нищая компания" будет упоминаться Бобби Котик

2. Обвал репутация. Сделка слишком сильно освещается в прессе. Такой громогласный провал заденет не только геймеров. Многие "потенциальные для покупки" компании, несколько раз подумают, а стоит ли вообще связываться с аутсайдером

3. Наполнение библиотеки. Оно остановилось. Два года простоя сильно ударят по всем аспектам консолей Xbox. Уже сегодня идет сильнейшее отставание от конкурента. После срыва сделки - очень многие компании начнут говорить "нет". Добавление новых игр в подписку Xbox будет обходиться дороже. Microsoft жизненно необходимо будет наверстать упущенные 2 года. Этим воспользуются издатели и взвинтят прайс

4. Отсутствие явных перспектив роста может вызвать сворачивание финансирования игрового подразделения. Выход на самоокупаемость при таком руководстве приведет к медленной смерти консольного гиганта.

5. Игровое подразделение не будет расформировано, оно лишь повторит путь небезызвестной Sega. Без консолей - нет подписки. Без подписки нет притока денег. Без денег не будет новых игр.

Послесловие

Срыв сделки ускорит деградацию консольного подразделения. Возможны новые крупные приобретения, но не в ближайшее время. Слишком много сил было потрачено на покупку сметанки. Без новых вливаний, без крепких студий, без четкого плана развития у игрового подразделения нет будущего.


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xbox playstation activision blizzard call of duty the witcher 3 diablo iv xbox game pass gears of war фил &quot;балабол&quot; спенсер бобби котик
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