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Мы живем в эпоху Хайпа. Если фильм на Хайпе, он популярен. Вокруг него собираются люди не самой светлой морали и эксплуатируют шум вокруг, зарабатывая просмотры и деньги. Вспомните недавний "Игра в кальмара". Примитивный проект с хорошим пиаром и промо компанией взорвал до небес. Создатели контента подхватили хайп и растиражировали его в YouTube и других площадках. А вспомните хоть один диалог, что врезался в память? Вы готовы вставлять цитаты из сериала к месту и не к месту? Есть другая сторона. Множество хороших проектов проходят незамеченными широкой общественностью. У меня для вас есть несколько таких. Они не шедевры, но со своей изюминкой.

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Проповедник, он же Пастырь (англ. Preacher) - сериал 2016 года от Сета Рогена (Ананасовый экспресс) с Домиником Купером (молодой Говард Старк из Марвел) в главной роли. Черный юмор. Шутки про ад, рай, алкоголь, геев и всего, что взбредет в голову. Каких только греховных мыслей от прихожан не услышит главный герой.

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Я пропускаю главную изюминку сериала - это адаптация одноименного комикса. И не стоит в панике разбегаться и закрывать статью. Адаптация Комикса 18+, когда это еще не стало мейнстримом. Никаких шаблонов, никаких заимствований и заигрывания с аудиторией. Помните сверх успешные "Пацаны" и "Академия Амбрелла"? Большинство фишек для этих сериалов были подтырены именно из "Проповедника", бюджетного и никому не известного проекта. Думаете это не так? Приведу примеры главных каноничных героев.

Джесси Кастер

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Бывший наемник, решивший, что пора уйти на покой. Убийство отца на его глазах. Трудное детство. Разрушенная семейная идиллия. Алкоголь и женщины лучшие друзья. Типичный главный герой большинства сериалов

Билли Бутчер

Странно, что Билли Бутчер вызывает массу положительных эмоций у поклонников сериала Пацаны. По сути - полнейшее клише подавляющего числа сериалов. Параллелей между Джесси и Билли не сосчитать. Банальное "Месть" - двигатель сюжета.

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Проншес Кэссиди

199 летний вампир из Ирландии. Постоянно под препаратами и ни кто его не слушает. Неуверенный в себе и сомневается в своих решениях. Слегка чудаковатый, но всеми любимый.

Клаус Харгривз

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Забавно, что Клауса сыграл актер Роберт Шиэн, который снимался вместе с Джозефом Гилганом сыгравшего Кэссиди в сериале Отбросы. Оба Наркомана неудачника исполнили свои образы великолепно.

лаТюлип О’Хэир, она же Тюльпан

Единственный адекватный герой в повествование. Знает чего хочет и идет напролом для достижения цели. Типичный герой, что разруливает ситуации и делает обдуманные поступки.

Королева Мейв

Правильная, слегка влюблена, где-то на заднем плане. Убери волшебные силы и превратиться в воровку Тюльпан и по характеру и по поведению.

DeBlanc x Fiore

Два ангела охранника. Бессмертные на земле. Готовые убивать всех и каждого, охраняя вверенную им тайну. Комичные персонажи. Один готов беспрекословно уничтожать все живое, другой полнейшая противоположность. Постоянно спорят, как стоит поступить в той или иной ситуации. Кэссиди регулярно отпускает шутки про "Холодную гору"

Чача и Хайзел

Два гендерно нейтральных убийцы. Умный и сильный. Шутки про геев тут не уместны, но суть осталась та же.

Эмили Вудроу

Типичный второстепенный персонаж возле главного героя. Верующая, слегка влюбленная, воспитанная и правильная

Старлайт

Девушка из глубинки, что посещает воскресную церковь. Образ 100% соответствует прототипу.

Да... все главные герои "Проповедника" разлетелись, с минимальными изменениями в более новые проекты.... и об этом нет ни в одном обзоре. Ни от одного "видного" критика. Сделаю оговорочку - эпический только первый сезон, остальные, хоть и имеют ярких персонажей, но заметно слабее и проседают в повествовании.

О чем сериал? Воины света и тьмы схлестнулись в вечной битве где-то на небесах... Долго шла эпичная битва. Но два отступника с каждой из сторон влюбились. От их союза появился Генезис. Невероятно могущественная сущность скрываемая ото всех. Сущность на столько сильная, что может изменить баланс сил между воинствующими сторонами. В маленький городок возвращается бывший "наемник" и решает вернуться к делу своего отца - проповедовать слово божье в старой церкви. И что бы сюжет случился, в него вселяется небесная сущность, давая "Слову божьему" неимоверную силу. Беглец-вампир без денег. Бывшая напарница с жаждой мести. Влюбленная мать одиночка. Дикий запад. Гитлер. Дьявол. Похищенный Бог. Сверхсекретная корпорация. И постоянная дилемма "Что значить, поступить по слову Божьему", если ты обладаешь неограниченной силой?

Послесловие

Сериал снимался в те времена, когда шутки еще не оскорбляли всех и каждого. Свобода в мыслях и славах навевает тепло и правильное понимание сюжета. Вы же смотрели фильм "Интервью"? В сериале чувствуется рука Сета Рогана и его любовь к длинным диалогам про татуировки, запрещенные вещества и женщин. В первом сезоне поднимается огромное число тем насчет религии, рая, ада, похоти, смерти и обычных человеческих слабостей. Сериал подойдет и тем, кто вслушивается в каждое слово, в тонкий юмор и тем, кто просто отключил мозг и следит за сюжетом.

Почему его стоит посмотреть сейчас? Он в меру добрый. Юмор тонкий. Оскорбится можно от каждой второй фразы. Теплый и душевный.

Обсуждать, как в одном кадре оказались Гитлер и Иисус в современном обществе не принято



