Этот материал не является морализаторским наставлением или лицемерным высказыванием о недопустимости пиратства цифрового контента. Это история о том, какой реальный вред наносит воровство контента и его негативные последствия для человека и окружающих. Я не буду делать уклон в высокие и чистые побуждения и вести разговоры о светлом и высоком. Реальная практика в реальных условиях.

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Статистика на примере Clair Obscur: Expedition 33

Некоторые блогеры, живущие в параллельной вселенной, любят рассказывать, какие издатели нехорошие и как плохо относятся к геймерам. В апреле 2025 года вышла небольшая игра от французов и покорила сердца миллионов. Проект интересен обилием информации в общественном доступе. У любителей экзотики повышенный интерес к программному продукту, и профильные СМИ регулярно вываливают на свет кучу статистики.

Общие продажи составили примерно 3,5 млн копий. На Россию приходится примерно 1% мирового рынка видеоигр. То есть у нас игру купили около 35 000 человек. Речь идёт о трёх игровых платформах и десятке разных цифровых магазинов. В противовес этому — только две раздачи на двух популярных ресурсах. Не буду говорить про то, что подобных ресурсов десятки, и на каждой по 3–4 разных вариантов репаков.

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Суммарно уже 22 000 скачиваний. Если собрать все варианты, то легко насчитать 100 000 поигравших в пиратский контент.

Часто можно слышать, что игра забагованная, в ней повестка и куча других оправданий "попробовать" перед покупкой. Но вот вам пример, где с проектом всё хорошо, и у него нет явных косяков для использования бесплатной "демоверсии". Нет ни одного реального оправдания идти на сторонние ресурсы и брать игру бесплатно.

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Конечно, у меня нет статистики, где люди попробовали, а потом пошли отдавать за неё живую денежку, но что-то мне подсказывает, что таких индивидуумов исчезающе мало. Отговорки лишь для красоты и не более того. Число пиратов в России превышает реальных покупателей по скромным оценкам в 2–3 раза.

Пиратский контент как оправдание воровства

В последнее время часто встречаются красивые слова, как "Хлопок", "Задымление", "Подтопление" и подобные. Их много, и некоторые граждане над ними посмеиваются. Вот только подмена слов появилась задолго до последних событий.

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Очень удобно называть некоторые вещи не своими именами. Вместо "Своровал игру" с конкретной чёткой оценкой, употребляют фразу "Спиратил игру". Пиратство овеяно романтикой, благородством и не воспринимается так однозначно. Не украл контент, а купил в зелёном магазинчике. Очень неудобно называть некоторые вещи тем, чем они являются на самом деле.

Воровство как образ жизни

Примерно 99% программ и игр, что я использовал за последние 15 лет, являются лицензионным софтом. Не потому что богатый или идейный. Сегодня существуют сотни способов получать контент либо даром, либо за символическую сумму. Издатели, магазины, профильные ресурсы с удовольствием отдадут вам всё, что угодно — официально и без необходимости воровства. Моя чековая книжка в Steam, в котором потратил за всё время существования менее $7.

То же самое, но в другом разрезе. Конечно, это не аккаунт новичка, и за долгие годы через него прошло много всякого, но факт остаётся фактом.

Или другой пример. Мой заброшенный аккаунт GOG. Заводил в эпоху популярности нетбуков. Игры из этого сервиса требуют меньше ресурсов и отлично работают на маломощных устройствах с устаревшей операционной системой. На него не было потрачено ни одной копейки. Как переехал на консоли — аккаунт забросил, так бы библиотека была больше.

Прямо сейчас, с регулярной периодичностью, раздают хорошие игры в Epic Games Store. За 6 лет существования там бесплатно выдали более 400 позиций, многие из которых относятся к ААА-категории. Бери бесплатно — не пользуйся ворованным. Скажу больше: сейчас раздают столько проектов разной категории, что на две жизни хватит и ещё останется. Про демоверсии и Free-to-play даже не заикаюсь. Но нет, людям все мало. Им нужно больше. Ещё больше. И в этот момент появляется оно... Клиптомания? Чувство неполноценности? Детская травма?

Наркоманы и психически нездоровые люди

Не осуждаю тех, у кого нет денег на дорогие игры. Развлечения — не базовая потребность. Проблема в том, что видеоигры — это не предмет первой необходимости. Мир не рухнет, если вы не прикоснётесь к новинке в день релиза. Исключение — разве что для тех, у кого игровая ломка. Это уже зона наркотической зависимости, а не увлечения. Патология, когда ради новой "игровой дозы" человек идёт на преступление и занимается кражей. Для детей с несформировавшейся психикой можно найти оправдание, но зрелый человек с подобным подходом и взглядом на жизнь — это клинический случай.

Моральное оправдание пиратства контента

Немного выше были философские рассуждения и личный взгляд на происходящее. Но в последнее время выходит всё больше контента от игровых блогеров, где оправдываются деяния и рекомендуются поступки, несовместимые с устоями в цивилизованном обществе. Говорящие головы находят сотни аргументов в оправдание воровства чужой собственности. Ниже опишу наиболее популярные и проблему с их трактовкой. Ибо их с каждым днём становится всё больше.

Воровство спасает игры от исчезновения

Бытует мнение, что воруя игры, вы сохраняете копии в первозданном виде, и в далёком будущем данные копии помогут восстановить доступ к утерянному контенту.

Логически — это неоспоримый факт. Проблема состоит в том, что для хранения игр необходимы хранилища, что будут функционировать несколько десятков лет, а в обычной домашней системе подобное невозможно. Более того, сохранение игр для потомков предполагает, что вы изначально брали контент с этой целью, а не как побочный эффект. Скажу больше: 99% всех популярных игр до 2020 года выходили в дисковых версиях или на картриджах. Если ваша цель — сохранить игру, сохраните диск. Но ведь для старых дисков нужны старые консоли, устройства, что не продаются и также исчезают. Хочу посмотреть, как вы запустите ворованную игру для Windows XP на современном железе, особенно если она редкая, без патчей от энтузиастов и всеми забытая.

Воровство контента как демоверсия перед покупкой

Бытует мнение, что любой товар перед покупкой нужно попробовать, оценить и только после этого принять решение о возможной трате денег.

Очень удобный аргумент, если бы рынок видеоигр был ограничен парой десятков игр. Сейчас ежедневно выходит несколько сотен проектов. Только в Steam за прошлый год появилось около 16 000 игр. Есть из чего выбирать. Если кто-то в чём-то сомневается — можно взять товар, в котором нет никаких сомнений. Истории про "демоверсию" — это отговорки для бедных. В Steam и Xbox есть 2 часа безусловного возврата. Не понравилось? Запросил рефаунд средств.

Цифровые копии контента ничего не стоят

На создание цифровых копий не тратятся деньги, значит, воровство цифровых копий не наносит ущерба корпорациям. Самый частый аргумент в оправдание воровства. Раз ущерб не нанесён — значит, и вреда от данного деяния не существует.

Кроме прямого ущерба существует косвенный. Наиболее яркий пример — ситуация с процессорами AMD Llano в 2012 году. Корпорация приняла решение уничтожить процессоры, а не бесплатно раздать нуждающимся. Вопрос бурно обсуждался — почему AMD не сделала жест доброй воли?

Всё очень просто. Если у вас будут бесплатные процессоры, то вы не купите следующее поколение, так как не будет необходимости. Раздавая бесплатно сейчас, вы подрываете продажи в будущем.

Точно так же и с играми. Если вы ближайшие 100 часов будете играть в ворованную игру — значит, это место не займёт другой платный контент. Это не только игры. Свободное время вы могли провести в баре и купить чаю с шоколадкой, пойти в спортзал и оплатить абонемент за занятие, сходить в музей, почитать книгу и так далее. У вас было 100 свободных часов, и вы никому не заплатили. Даже если бы вы не купили игру и не скачали — вам бы пришлось потратиться в другом месте. Сегодня нет бесплатных развлечений. Если не платите лично вы — то платят за вас.

Миллион оправданий для пиратства и внутренний компас

Я видел десятки вариантов и причин сходить в нужное место и взять бесплатно. Есть несколько вариантов, когда можно оправдать подобные деяния. Я не осуждаю людей, что берут контент, за который они готовы заплатить, но издатель не хочет брать деньги. Не осуждаю людей, что тестируют железо и игры нужны для полноты картины. Когда магазин закрылся или истекли лицензии и достать игру иным способом не получается. Но это все редкие исключения, а не план действий. Ну или вам 17 лет, а работы еще не нашли.

Послесловие

Вы можете сколько угодно оправдывать воровство цифрового контента, валить вину на издателей, баги, политику и повестку. Но суть не меняется. Воровство — это личный выбор. И если вы раз за разом ищете причины не платить, вопрос уже не в системе или ценах, а в вашем мировоззрении и внутреннем устройстве.