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Легендарные игры в руках маленьких людей - ремастеры Warhammer 40,000 и S.T.A.L.K.E.R.

Воскрешая старые игры, мы не просто тянем пиксели в 4К — мы возвращаем себе кусочек великой эпохи
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В мае произошли два знаковых события — вышло два ремастера двух игр из великого прошлого. Две игры, оставившие значительный след в истории видеоигр: Warhammer 40000: Dawn of War и S.T.A.L.K.E.R.

Два судьбоносных проекта с преданной армией поклонников. Великие свершения прошлого перетекли в великие события настоящего. Такого не должно происходить, но волна за волной, снова и снова, нас накрывает...

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Предисловие

Моя бурная игровая деятельность пришлась на 1995–2005 годы. Игры этого периода — как первая любовь, в моем сердце навеки вечные. Неважно, были ли они великими шедеврами или проходными проектами, а всегда проходились от корки до корки по нескольку раз. И сегодня, спустя четверть века и более, регулярно возвращаюсь и перепрохожу по мере возможности.

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Прогресс не стоит на месте, и пиксели с половину экрана не радуют внутреннего перфекциониста. Вопрос с улучшением картинки регулярно всплывает в моем подсознании. Так, пару месяцев назад воскрешал любимую Starship Troopers: Terran Ascendancy. Без модов, только подручными средствами.

Достаточно простой проект, если точно знаешь некоторые технические особенности игры. Более того, над вопросом улучшения картинки работают не только моддеры и энтузиасты — крупные корпорации также помогают в воскрешении классики своими инструментами. Пара кликов в настройках видеокарты — и программа сама улучшит изображение и растянет текстуры до приемлемого уровня. Дополнительно добавит некоторые особенности из современности и облагородит картинку. Пять-семь лет назад подобное было невозможным, но сейчас это — основное направление развития.

Ленивые ремастеры старых игр

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У меня на винчестере около десятка игр из прошлого с комплектами текстур, модов и дополнительных утилит. Популярные проекты ушедшей эпохи активно поддерживаются в узких кругах, и специалисты бесплатно предлагают кучу вариантов по улучшению игрового процесса. Трудности возникают только с редкими и малоизвестными играми. За долгие годы мытарств по просторам интернета и сопоставления неофициальных релизов с вариантами за денежку я пришёл к выводу: вторые — это попытка выманить деньги и не более того. Настолько бессовестных халтур ещё и поискать надо.

Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition

Этот текст набирается в конце мая, и подробности релиза Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition пока неизвестны. С картинкой всё понятно, а вот со стоимостью есть нюансы. У меня есть вся коллекция стратегий от Relic Entertainment со всеми дополнениями, и вопрос стоит: «С меня потребуют дополнительные финансовые вливания за обновление или переделку выдадут бесплатно?».

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И это совсем не тривиальный вопрос. В анонсирующем ролике я НЕ увидел ничего нового и достойного внимания. Улучшили текстуры до 4К, улучшили тени, добавили отражения, улучшили освещение и «сохранили классическую атмосферу».

Впечатляюще на первый взгляд, но не без нюансов. Растянуть текстуры — не проблема, а вот добавить геометрию — это уже сложно. 300 треугольников на 17-дюймовом мониторе в 2006 году — отличная детализация. 300 треугольников на 32-дюймовом мониторе в 2025 году — визуально выглядит как откровенный анахронизм.

Квадратиш. Практиш. Гуд!

Между мусорными ремастерами и переделанными играми с сохранением аутентичной атмосферы — огромная пропасть. Растянуть текстуры и добавить тени, освещение — это пара галочек в движке. Улучшить анимацию, увеличить детализацию, осовременить дизайн — работа нескольких месяцев в режиме нон-стоп.

Несколько месяцев назад вышло обновление Horizon Zero Dawn. Прозвучали высказывания в духе «там 4К, тут 4К — я не вижу разницы».

Вот только разница была феноменальной. Объём добавленных и переработанных текстур, анимаций, эффектов выходит за рамки «обычного улучшения». Была проведена колоссальная работа по осовремениванию проекта. Эталонный пример того, как нужно проводить обновление старых проектов. И так всё было хорошо, но сделали ОТЛИЧНО.

Между Warhammer 40,000: Dawn of War — Anniversary Edition и Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition прошло почти двадцать лет, но все изменения — это пара галочек в движке, которые может поставить любой поклонник божественной стратегии от Relic.

Финансовая сторона вопроса Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition

Будут ли брать деньги за халтуру у фанатов серии? Это принципиальный и острый вопрос. За что брали деньги в ремастере Horizon Zero Dawn — мне понятно: ни один моддер или поклонник никогда самостоятельно не сможет достичь подобной картинки. А вот с Молотом Войны... Кто-то может подумать, что на ПК все обновления раздаются бесплатно, но это не так. Щедрых корпораций и издателей можно пересчитать по пальцам одной руки. Негативная тенденция без конца и края.

Ремастер S.T.A.L.K.E.R. и два морально разложившихся блогера из Турции

Пару недель назад вышло обновление другой популярной игры. И вокруг её релиза образовалась довольно негативная атмосфера. Особенно расстраивает деятельность двух разжигателей ненависти из одной причерноморской страны. Не от большого ума или из других побуждений они начали крестовый поход в сторону украинских разработчиков. Поток токсичности и злобы в сторону игры переходит все допустимые морально-этические нормы. Основная претензия — вырезанная русская озвучка из игры, ориентированной на русскоязычную аудиторию.

Адвокат дьявола, или почему GSC Game World — это лучшая игровая студия для обычных геймеров

Наблюдая со стороны за происходящим вокруг игры S.T.A.L.K.E.R., возникает множество вопросов. Вместо тысячи слов хочется продемонстрировать скриншоты.

Это — мой аккаунт GOG, где несколько лет назад я БЕСПЛАТНО получил все три игры серии о приключениях в Чернобыле. А пару недель назад получил БЕСПЛАТНО три обновления для этих игр. Напомните мне ещё хоть одну игровую студию, что раздавала бы свои игры обычным геймерам и не требовала от них финансового вознаграждения. Как много подобных вы встречали в своей жизни?

Это мой аккаунт STEAM, на который я БЕСПЛАТНО получил игры серии S.T.A.L.K.E.R., а пару дней назад — БЕСПЛАТНО обновление всех трёх игр.

Но история на этом не заканчивается. Нам необходимо продолжение банкета. Особый лоск и изюминка. Эти злые разработчики позволяют себе непонятные деяния и идут против воли двух прогнивших блогеров, излучающих только токсичность и ненависть. GSC Game World ушли с рынка России и Беларуси, но они не забыли о своих поклонниках. Все БЕСПЛАТНЫЕ раздачи игр производились в момент, когда в продаже игры отсутствовали.

Тот тонкий момент, когда своим РЕАЛЬНЫМ поклонникам они БЕСПЛАТНО выдали игры, несмотря на политическую ситуацию. Теперь, имея чёткое представление о ситуации с обновлением S.T.A.L.K.E.R.: кто разжигает ненависть и плюётся ядом, а кто старается и думает об обычных геймерах?

Послесловие

Тема обновления старых игр набирает обороты и на полном ходу летит в неизвестном направлении. Мне нравятся старые проекты, и я готов платить за качественные обновления. Но в случае ленивого растягивания совы на глобус возникает больше вопросов. Зачем и на кого оно направлено?

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васютин gsc game world s.t.a.l.k.e.r. warhammer 40000 dawn of war ремастер horizon zero dawn токсичные видеоблогеры
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