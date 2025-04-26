Хочу из Xbox 360 выжать максимум с минимальными вложениями времени и денег. Обновление прошивки Freeboot до актуальной версии дает такие возможности. Энтузиасты допилили консоль до удобоваримого состояния и любой желающий может воспользоваться их трудами. Сегодня кратенько опишу, как вам обновить старое устройство и добавить некоторых новых функций.

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Предисловие

Всё нижеописанное не является руководством к действию. Это мои личные записки по обновлению устройства после сотен часов изучения различных гайдов. Чтобы не тратить время в будущем и не держать кучу информации в голове, создал алгоритмы, что облегчают процесс обновления мне и другим пользователям. У консолей Xbox 360 существует особенность — несколько вариантов модификаций и обходов лицензионной защиты. Из-за этого нет 100% гарантии, что описанное подойдёт именно к вашему устройству. Собственноручно обновил несколько устройств, но предупреждаю людей с очумелыми ручками: вы точно должны осознавать и понимать то, что делаете, а не следовать инструкции без понимания процесса.

Дисклеймер

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Данный материал публикуется в образовательных целях и не поощряет нарушение лицензионных соглашений. Все что вы совершаете, делаете на свой страх и риск

Почему нужно обновлять прошивку Freeboot для Xbox 360

Игровая консоль появилась в 2005 году, и с первых ревизий очумелые ручки начали работать над её модификацией. Первые ревизии дорабатывались без видимых усилий, но три красных огонька порубили большинство подобных устройств в капусту, и до наших дней подобных экземпляров практически не сохранилось. Все остальные консоли требовали явного вмешательства и распайки чипа. Сейчас на рынке существует большое количество гаджетов, что были доработаны в 2009 году и позднее. Стоит ли упоминать, что с того момента вышло множество обновлений для официальной системы с доработкой множества функций?

Обычные геймеры придерживались стандартной практики "Работает — не трожь". Часть устройств шла с изменённым программным обеспечением для привода, и Freeboot там не присутствует как класс. Помимо самой прошивки, на консоль устанавливают Aurora или FreeStyle Dashboard от энтузиастов — с дополнительными возможностями. И снова вопрос упирается в обычных пользователей: многие поздние релизы требуют обновлённых библиотек, а с ними — и обновления всей программной части.

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Подопытный Xbox 360

Версия дашборда Xbox 360



Последнее официальное обновление под номером 2.0.16747.0 датируется 1 апреля 2014 года. Технически — это конец жизненного цикла устройства, и больших изменений больше не выходило. Далее следовали лишь минорные доработки. Но для установки последних версий сторонних дашбордов нужно обновиться на актуальную итерацию.





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версия Freestyle для xbox 360

FreeStyle давно не поддерживается, и многие функции морально устарели. Например, игра по сети через LiNK работает крайне нестабильно, нет поддержки кастомизации, отсутствуют фильтры, скрипты и куча других мелочей, интерфейс менее гибкий и с множеством шероховатостей.

Чем отличается модификация Xbox 360 от его обновления

Для перевода консоли из режима лицензионного софта в альтернативный вариант необходимо разбирать гаджет и заниматься пайкой проводков и дополнительных компонентов. Обновление происходит исключительно на уровне софта — через флешку. Первое доступно продвинутым пользователям, второе способен осуществить ребёнок в пару кликов.

Если у вас установлена модификация привода (iXtreme Lite Touch) LT+ 3.0, то данная инструкция вам не поможет.

Основные шаги по обновлению Freeboot для Xbox 360

Процесс достаточно простой, но всё упирается в нахождение необходимого софта. Устройство достаточно старое, и поисковик плохо справляется с выдачей актуальной информации. За последние два года поисковики сильно испортились и отвратительно предоставляют информацию, которой больше года. Скажу больше: даже нахождение профильных ресурсов по теме превратилось в квест. Обязательно понадобится VirusTotal, так как антивирус на ПК может удалять нужные файлы.

Создание флешки в формате FAT32. Windows не даст вам использовать этот формат при объёме накопителя больше 32 ГБ. Используйте сторонние инструменты или флешку меньшего размера.

Особенности с форматированием в FAT32

На флешку сбрасываем программу для снятия дампа NAND-памяти. Из живых остался только Simple 360 NAND Flasher — есть на GitHub в открытом доступе.





Первоисточник Simple 360 NAND Flasher



Присутствуют некоторые тонкости запуска. Необходимо, чтобы в системе был установлен файловый менеджер. Теоретически он должен быть, так как через него устанавливаются игры, но не факт. У меня его не было — предыдущий владелец подключал HDD к ПК и ставил всё напрямую.

Нужен CPU Key, что зашит в процессор и уникален для каждого устройства.

Нужен модификатор прошивки, что возьмёт данные из дампа NAND-памяти, идентификатор CPU, последнюю официальную прошивку и соберёт на их основе новую. В широких кругах рекомендуют XeBuild GUI, но я использовал J-Runner with Extras — он доступен без ограничений.

Первоисточник J-Runner with Extras







Процесс подготовки модифицированной прошивки Xbox 360

Он достаточно простой и не требует глубоких знаний. Всё уже продумали до вас. Единственный нюанс — древность исходного материала. Если модификация из самых дремучих времён, многие инструменты придётся запускать вручную через скрипты. У меня нет точных ответов, когда тот или иной элемент стал частью основного пула программ.

CPU Key добывается через встроенный менеджер XeLL. Чтобы запустить программу, необходимо выключить Xbox 360, зажать кнопку Eject (извлечение диска) и подождать (от 1 до 5 минут). Появится синий экран с технической информацией — внизу будут нужные ключи. Фотографируем и сохраняем.

Узнаем CPU Key для xbox 360

Дамп снимается через Simple 360 NAND Flasher несколькими способами. Наверное, это самый сложный момент — многое зависит от версии уже установленной прошивки. Я просто скопировал файл с флешером на USB-накопитель в FAT32, и XeLL всё подхватил автоматически. В других источниках предлагают запускать через XeXMenu, переименовать утилиту в xell-ldu.xex или изменить .ini-файл, указав автозапуск утилиты.

Отдельно отмечу: у старых Xbox 360 есть проблемы с окислившимися USB — система может не видеть накопитель в некоторых портах.

После получения всех данных нужно уточнить, какой чип распаян на плате и какая версия самой платы. Теоретически, это можно вытащить из файла NAND либо через DashLaunch.

Системная информация про xbox 360 из DashLaunch



Dash Launch — это сервисная утилита для тонкой настройки Xbox 360 и часто идёт в комплекте с установленной оболочкой. J-Runner with Extras сам вытаскивает нужную информацию. Вам лишь нужно перепроверить результат.

Создание новой прошивки в J-Runner with Extras для xbox 360

Заполняем необходимые поля:

Ссылка на скачанный дамп

CPU Key

Ядро последней прошивки (17599)

Версия материнской платы (у меня Jasper)

Тип чипа (у меня Glitch2)

Можно потыкать и в другие параметры, если разбираетесь, но достаточно просто собрать образ. Полученный файл копируем на нашу USB-флешку (FAT32) и возвращаемся к Xbox 360. На флешке должны быть только флешер (в некоторых случаях — специальный .ini для автозапуска) и новая прошивка. После запуска Simple 360 NAND Flasher программа автоматически подхватит новую прошивку и предложит установить. (Тут сделаю пометку: в разных источниках пользователи переименовывают прошивку в нужный формат, у меня всё увиделось автоматически.) Фото забыл сделать, взял у "эксперта". Утилита сама подскажет нужные действия — вам лишь нужно читать и выполнять инструкции.





Если всё прошло успешно, прошивка обновится, и консоль будет работать лучше, чем раньше. Останется только обновить оболочку на более современную и настроить консоль под себя.

☑ Получен CPU Key

☑ Снят дамп NAND

☑ Определена ревизия и чип

☑ Создан образ новой прошивки

☑ Прошивка записана на флешку

☑ Установлена через Simple NAND Flasher

После всех мучений имеем следующий результат, но про установку XBOX360 Aurora и прочие хитрости расскажу в следующий раз... Если не обленюсь.



XBOX360 Aurora











