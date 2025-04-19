В российском интернете есть любопытная забава — считать чужие деньги и меряться "у кого длиннее". Странный ритуал в период полового созревания. Особенно часто он проявляется в период весеннего обострения, в контексте сравнения технических и технологических новинок. Игровая подписка, необходимая для онлайн-игр на телевизионных приставках, стала одним из самых популярных поводов для таких обсуждений — как символ статуса, траты или недальновидности. Сегодня хочется рассмотреть вопрос в экономической плоскости, где будут использованы простые и понятные аргументы: платный онлайн на консолях против бесплатного режима на персональных компьютерах.

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Я люблю играть в игры



Наверное, самый простой и понятный вариант использования игровой консоли. Только есть некоторая особенность. Раньше не понимал, почему люди покупают игровую консоль ради одной-единственной игры. Как можно потратить $400 только ради Call of Duty, GTA Online или FIFA от Electronic Arts? Но правда жизни состоит в том, что за последние 9 лет 60% игрового времени я провожу в одной-единственной Total War: Warhammer. Я бы с удовольствием запустил какую-нибудь другую игру, но в данном жанре аналогов приемлемого качества не существует. Можно бегать и пробовать альтернативные варианты, но по итогу возвращаюсь туда, откуда начал. Альтернативы не существует. Это квинтэссенция в любимом жанре, от которой получаю максимальное удовольствие.

Соревновательные игры и читеры в них

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Желание доминировать в пубертатный период — одна из ключевых причин, по которой незрелые личности прибегают к использованию запрещённых программ в соревновательных играх. Жесткая потребность в самоутверждении и признании создала огромный рынок с баснословными денежными оборотами. Быстрая победа, даже нечестная, даёт ощущение силы и превосходства. Читы дают лёгкий способ подняться выше других, минуя усердие и навыки.





Подобные программы даже в базовом исполнении стоят денег, а продвинутые экземпляры доходят до $500 за месячную подписку.

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Теоретически, вы можете играть честно в соревновательную игру, вот только удовольствия от этого будет сведено к минимальному значению. Попрошу обратить внимание не на сам факт нечестных геймеров, а на то, что на "правильной" платформе пользователи самостоятельно и с удовольствием заносят деньги за подписку. Не игровую, а читерскую.

Удовольствие от игры в онлайн-проектах по PlayStation Plus



Знаете, в чём главное отличие между играми на консолях и персональных компьютерах? Когда ты проигрываешь на ПК, у тебя в голове мысль: "Вокруг одни читеры, и только так меня могли нагнуть". На консолях — "Я криворукий неандерталец, и нужно стараться". Когда выигрываешь на ПК — "Повезло, что нет жуликов, и смог показать свой обычный скилл". На консолях — "Я расту и доминирую".

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Тонкая грань, что портит сама мысль о возможном существовании нечестных игроков в твоей игровой сессии. Вместо наслаждения игрой люди занимаются самокопанием.

Не играю в онлайн-игры на PlayStation 5

За долгое время использования игровых консолей активно играл только в Battlefield V с платным мультиплеером. Но бросил после объявления о завершении поддержки. Вот только подписку не перестал покупать. Достаточно удобный и выгодный сервис за небольшие деньги.

PS Plus долгое время стоила $60 в год. Пару раз в год на неё шла 25% скидка. Месяц обходился в $3,75, а взамен получали 3–4 игры, кучу бесплатных бонусов для онлайн-игр и другие незначительные плюшки. На фоне современной стандартной Xbox Game Pass Standard за $180 вариант с уклоном в пополнение игровой библиотеки выглядел великолепно.

Скажу больше — я до сих пор пару раз в год беру подписку, когда идут хорошие раздачи, чтобы привязать игру к аккаунту.

Пиратство и экономия на персональных компьютерах

Вопрос специфический и сильно зависит от человека. Прямо сейчас у меня на руках прошитый Xbox 360 и его лицензионный вариант. Два устройства из эпохи динозавров. Я не могу установить на свою лицензионную консоль половину игр из-за региональных ограничений. В противовес этому, на шитый вариант заливается всё, что в голову придёт. Мне неудобно пользоваться официальным вариантом, хотя у меня библиотека более 200 тайтлов. И вопрос денег тут не стоит. Для запуска игр на одном устройстве мне нужно потратить заметно меньше времени, чем на другом.

Аналогичная ситуация и с пиратством на современных платформах. Можно скачать с трекера интересный тайтл, не платя ни копейки, но есть тонкая грань. Удобнее всего её продемонстрировать на моей любимой Total War: Warhammer 3.

С февраля 2022 года по сегодняшний момент вышло более 50 патчей с исправлением багов, добавлением новых функций, доработкой поведения искусственного интеллекта, балансировкой фракций и прочего. Я не упоминаю момент с новым контентом. Только внутренние изменения заставят вас обращаться на серые ресурсы безумное число раз. А это — время, которого всегда не хватает. Это стресс, если что-то не запускается. И снова — вопрос не про пиратство и лицензию.

Удобство использования игрового сервиса



Бывают моменты, когда возвращаешься домой после тяжёлой работы и хочется просто сесть перед экраном и поаутировать, бездумно тыкая в кнопочки. Именно в этот момент на первое место выходит понятие "качественный сервис". Ты просто сидишь и наслаждаешься процессом с мозгом, положенным в тумбочку. Не хочется ни во что вникать, разбираться, менять — сидишь и предаёшься синергии.

Вот именно в такие моменты проявляется сервис и его ценность. Мне нравится ларёчек Steam как кладезь разного хлама, но в моменты появления сообщений вроде такого, внутри просыпается маленькая стервозная девочка с криками различной скабрезности.

И подобного очень много. Для кого-то это мелочь, и они уже привыкли. Но я не хочу привыкать и держать у себя на телефоне мобильный аутентификатор, так как дядюшка Габен решил сэкономить и не потратился на рассылку SMS и привязку клиента к железу. А стоит ли говорить про "курение кучи форумов" — как всё настроить и оптимизировать? Записать логин-пароль от аккаунтов Ubisoft, EA, Microsoft, которые регулярно устаревают и требуют повторного ввода с обновлением лаунчеров?

А вы готовы платить за качественный сервис?

И вот у нас сформировалось три тяжеловесных аргумента в пользу игровой подписки на консолях:

Честная игра без мошенников;

Бонусные раздачи игр;

Простота использования без лишних телодвижений.

И возникает вопрос: а другие бесплатные сервисы способны дать аналогичные возможности? Часто упоминают ларёк Гейба Ньюэлла как предмет восхищения и идеала. Вот только Steam официально признаёт проблему с мошенниками и прочими неблагонадёжными личностями — и делает вид, что борется с ними.

Почему я утверждаю, что делает вид? Очень просто - капитализм и прибыльность стоят на первом месте. Дядюшке Габену фиолетово на геймеров, если расходы на устранение проблемы превышают потери от самой проблемы.

Репутация не имеет значения, пока она не оказывает существенного влияния на финансовые потоки. Как говорил один мультипликационный персонаж: "Сэкономленная денежка — всё равно что заработанная".

Платный онлайн в играх — это зло во всех смыслах

Мы живём в условиях рынка. Можно говорить и утверждать всё что угодно, пока вопрос не упирается в денежные знаки. По странному стечению обстоятельств, подавляющее число геймеров готовы голосовать рублём за использование платного сервиса. Им не нравится играть вместе с нечестными игроками. Им не нравится мучиться и вникать в тонкости настройки системы. Им не нравятся мусор, сквернословие и неуважительное отношение. За три года активной игры в Battlefield V я ни разу не слышал мата и историй про "мамку друга". Народный язык — это весело, но не когда ты пришёл "поаутировать в спокойной обстановке".

Высшая степень дзена по методу "мне норм"

Сколько слышал историй про онлайн-сервисы среди ПК-бояр — они готовы обмазаться кучей навоза, лишь бы их допустили до источника эндорфинов. Что-то не работает, трещит, вылетает, требует определённого подхода к исправлению ситуации — они готовы затерпеть. Зато бесплатно. И это не только про платный онлайн, а про всю культуру потребления. Я хорошо разбираюсь в технике и могу настроить всё "с шиком, с блеском", но подавляющее число пользователей живут "как есть".

Послесловие

Платный онлайн на консолях - это фильтр от маловоспитанных и психически не уравновешенных пользователей. Элитарная привилегия, которую вам предоставляют, но не навязывают. Вы в любом момент можете перейти на альтернативный вариант потребления контента. Ты платишь не за доступ, а за порядок, стабильность и тишину в ушах.