Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку

Гадкий утенок обвалился в цене. По такому прайсу на вторичном рынке Xbox Series S заиграл новыми красками
[ ] для раздела Блоги
+
+

Хотели бы вы мощную игровую консоль дешевле бюджетной видеокарты в 2025 году? Свежая, компактная, без ремонтов и с сотней первоклассных игр. Наступил звёздный час Xbox Series S — самого странного, глупого, но чертовски милого гаджета последних лет. Xbox Series S — как гость, которого никто не звал, но он всё равно приперся в гости. Стоимость на вторичном рынке опустилась до той точки, когда не нужно, но всё равно стоит купить.

реклама



Предисловие

Игровые консоли — это одни из немногих игровых устройств, что имеют повышенную надёжность, качественную сборку и приемлемую долговечность. Одни из самых безопасных электронных устройств, что можно взять на вторичном рынке. Никакой китайщины, очумелых ручек и людей с паяльниками. Есть свои нюансы, но большинство из них обходятся внимательностью и неторопливостью. Xbox Series S — самое примитивное, надёжное и свежее устройство, что можно взять без лишних рисков.

Не многие знают, но игровые консоли имеют ярко выраженный сезонный фактор, а платформа Microsoft подвержена ему с максимальным эффектом. Но особенности Xbox на этом не заканчиваются. Неправильное позиционирование и явный уклон в подписочный сервис сделали устройство бесполезным для подавляющего числа геймеров. Два фактора наложились друг на друга, и произошло страшное — цена на вторичном рынке пробивает очередное дно.

реклама



Когда очень хочется попробовать, но денег нет

В 2020 году на рынке появились четыре новые консоли. Новизна, ажиотаж, повышенный спрос на игры во время пандемии и криптобум сделали устройства неподъёмными для большинства геймеров. Понятие "и так всё работает" по отношению к старым устройствам сыграло злую шутку с бюджетной итерацией Xbox.

Системный блок в связке GTX 960 + i5-4460 после первой волны майнинг-бума стоил $250 в 2018 году с производительностью близкой к XsS. В начале 2020 года в эту стоимость легко помещалось устройство на GTX 1063 + i3-8100. Для тех, кто желал окунуться в бюджетный гейминг, устройство Microsoft не давало ни одного преимущества. Те, кто думал об экономии, не гнушаются рассматривать предложения на вторичном рынке. Но изюминкой на торте стоит упомянуть простой факт — у подавляющего числа геймеров уже было игровое устройство, и апгрейд одной видеокарты (если хочется только нового) обходился заметно дешевле.

Концепция "дешево и сердито" выглядела неимоверно странно. Если у человека УЖЕ было игровое устройство, то доплата $300 не давала ни одного стимула перекочевать от старого к новому. Не имеет значения, речь идёт о младшей Xbox One S или бюджетном ПК.

реклама



У меня нет статистики по глобальным продажам. Но все люди, что у меня брали XsS — были новичками, что хотели попробовать что-то новое, или вахтовиками.

Непонятое устройство, провальное поколение

У меня одна-единственная претензия к данному устройству: оно не тянет игры "Оптимизировано для Xbox One X" с предыдущего поколения. Если бы оно тянуло игры со старшего устройства прошлой итерации — я бы был в первых рядах, кто защищал его от всех невзгод. Но на старте у Xbox Series S все игры по обратке работали с Xbox One S. Подавляющее число игр на новом устройстве нового поколения за $300 выглядели хуже, чем на PS4 за $250 из 2013 года. Но у плойки веник больше, есть привод с большим рынком дешёвых дисков и знаковые проекты высочайшего класса. Очешуительное телодвижение. И за это просят дополнительно денег.

Вы не любите Xbox? Вы просто не умеете его использовать

реклама



Xbox Series S плюс подписка Xbox Game Pass — это лучшее сочетание для геймера, что придумали в этой части вселенной. И данный тезис транслировали из каждого утюга. Подписка — это спасение для человечества, и она позволяет экономить много денег. Конечно, если ты игровой блогер или продавец ключей — это лучшее предложение. Но мне почему-то кажется, что сочетание PlayStation 5 плюс Fortnite, Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Marvel Rivals, Warframe, Destiny 2, Genshin Impact... подарит больше эмоций за меньшие деньги.

  • На создание Fortnite ушло около $50 млн, ежегодно на его развитие Epic Games тратит около $300 млн.

  • На создание Genshin Impact ушло около $100 млн, ежегодно на развитие тратится $200 млн.

  • На создание Destiny 2 ушло около $150 млн, ежегодно на развитие тратится $100 млн.

  • На создание Apex Legends ушло около $50 млн, ежегодно на развитие тратится $100 млн.

Бюджеты современных free-to-play игр в десятки и сотни раз превышают бюджеты проектов, что заполняют подписки. От качества исполнения этих проектов зависит вовлечённость аудитории. Слишком большие деньги стоят на кону, чтобы халявить и выпускать мусорный шлак. За 8 лет существования подписки в ней не было ни одной игры на релизе уровня Fortnite или Infinity Nikki.

Когда очередная говорящая голова с экрана начинает нести пургу про "XsS + XGP — это лучшее сочетание для экономного геймера", хочется лишь посмеяться над его глупостью. Особенно забавно это слышать в стране, где устраивают паломничество и хороводы вокруг лика Эмпресс.

Подавляющее число геймеров не готово платить за игры — и не имеет значения, это шедевр на 11 из 10 или небольшой проект с ближайшей мусорки.

 

С чем стоит употреблять бюджетную Xbox Series S

Подобное невыгодно озвучивать продавцам игровых ключей. Но бюджетное устройство великолепно подходит для сессионок. World of Tanks на консолях играется великолепно. ROBLOX давно перешагнул отметку в 80 млн активных пользователей в день. Для сравнения, у великого и могучего Steam со всей библиотекой игр этот показатель — только 95 млн человек. А ведь ещё есть GTA V, Minecraft, FIFA, CoD, Diablo, Древние свитки, Последняя фантазия.

Бюджетно купил — бюджетно играешь. Подписка за $180, а потом за $240 — это совсем не бюджетно. Когда человек покупает вещь и понимает, с какой целью он берёт и что стоит ожидать от устройства — это 90% популярности и признания.

Купить Xbox Series S в 2025 году

Очень многие геймеры разочаровались в устройстве и избавляются от него. С середины мая до конца лета будет "мёртвый сезон", и консоли Xbox Series S достигнут своего ценового дна. Прошлым летом адекватные предложения за полный заводской комплект в состоянии "муха не сидела, 9 из 10" стартовали с $200 (в Минске). На Авито ценник ниже на 15–20%. В ближайшее время, если вы не торопитесь, можно взять устройство в товарном виде с хорошим комплектом за приятную стоимость. Советую обращать внимание исключительно на предложения с коробкой и двумя геймпадами без изъянов. Приятным бонусом будут аккумуляторы, зарядки и аккаунт с играми. Microsoft сокращает выпуск консолей, и лето 2025 года станет последним, когда планка с ценником опустилась ниже плинтуса. Банальное равновесие спроса и предложения.

На что стоит обратить особое внимание при покупке устройства второй свежести:

  • Стараться выбирать гаджеты с датой выхода до марта 2022 года. Ошибка DNS немного подбешивает в самый неподходящий момент, и данный фактор поможет её избежать.

  • Проверять наличие гарантийной пломбы на устройстве. Никакие фразы: "Провёл профилактику перед продажей" не должны на вас действовать. Вероятность пайки в таких устройствах гораздо выше, чем обычная профилактика от заботливого продавца.

  • Аккаунт с играми не обязателен, но посмотрите на него внимательно. Если человек действительно играл за устройством, то в профиле будут ачивки и поинты. У перекупов аккаунты пустые, без достижений.

  • Коробка и макулатура. Может показаться, что бесполезная вещь, но в день, когда решите избавиться от устройства, данная особенность заметно увеличит ваш шанс продать по хорошему ценнику.

  • Два геймпада должны соответствовать цвету на коробке (хотя бы один из них). Часто пишут: "Не играл, долго пылилась, решил продать". А к белой консоли идёт чёрный геймпад. Куда делся родной, если он просто лежал — остаётся загадкой.


Послесловие

Если рассматривать коня в вакууме, то у Xbox Series S много плюсов. Но в мире конкуренции есть предложения интереснее. Если вы мечтали об устройстве, но сомневались в покупке — этим летом предоставится идеальный шанс для "попробовать". Хороший комплект и состояние позволят избавиться от устройства с минимальными потерями. Зная, что стоимость имеет сезонные колебания, ненужную вещь можно будет сбагрить на новогодние праздники. Полгода будет достаточно, чтобы попробовать и понять гаджет и целесообразность его существования в вашем доме.

С дешевым устрйством отлично играется в сессионки и Free-to-play проекты. А если станет грустно, то раз в год можно взять на распродаже хит былых времен и разнообразить досуг.

Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

playstation 5 epic games васютин fortnite xbox series s apex legends genshin impact xbox one s infinity nikki оптимизировано для xbox one x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
7
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
9
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
47
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
9
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
18
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
2
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
9
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
+
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
1
Из-за возвращения западных автобрендов цены на китайские автомобили в России могут упасть на 25%
2
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
1
Обнаружена сеть вредоносных расширений для Chrome с более чем 4 млн установок
+
Samsung выпустит смартфон Galaxy M56 17 апреля 2025 года
+
Энтузиасты модифицировали эталонную Radeon RX 9070 XT и снизили температуру памяти на 6°C
1
Новый суперконденсатор сохраняет 93% ёмкости после 30 000 циклов зарядки
+
Ростех разрабатывает телесистему для новой орбитальной станции
+
Zotac выпустила в Китае премиальные модели NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070 Ti Apocalypse OC
1
В лунной миссии НАСА «Артемида» может быть задействован луноход Eagle компании Lunar Outpost
+
Mazda опубликовала изображения своего нового электрокроссовера CX-6e
+
Модернизированные истребители Mirage 2000DRMV стали поступать на вооружение ВКС Франции
+
После шести месяцев простоя Tesla Model S владелец машины не смог разблокировать электромобиль
2
Lenovo представила 140-ваттный power bank емкостью 20 000 мАч с новой функцией зарядки
+
Ставок больше нет: Китай поднял пошлины на американские товары до 125% и пообещал остановиться
+
Intel продвигает среди сборщиков ПК программу по повышению производительности Core Ultra 200
+

Популярные статьи

Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
25
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
17
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
30
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
3
TreasureNFT — финансовая пирамида, которая продолжает обманывать пользователей
+
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
+

Сейчас обсуждают

Alxndr
11:07
Нет, от 3,6+ лям начинается прайз на предыдущую модель. А это же новье.))) Стартанет с 4-х. Друзья не должны терпеть убытки. Им позволено толкать китайский автохлам ( "https://web.telegram.org/a/#756...
Asus готовится выпустить еще одну бюджетную материнскую плату X870 серии MAX
шопоголик
11:06
Ты - легенда! Остальные - нимущины...
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
SkyMaXX
11:01
Вот бы комп успеть обновить к релизу GTA 6. Смартфон обновил, а ещё бы рабочий ноутбук новый купить.
Аналитики назвали товары, которые сильнее всего подорожают в России из-за торговых пошлин Трампа
Roditch
11:01
Volvo EX90 Single Motor выглядит как китайский бюджетник третьего эшелона и внутри, и с снаружи.
Новый Volvo EX90 Single Motor с запасом хода до 600 км представлен по сниженной цене
zik3ak
10:59
Один черт память медленная... Чтобы это имело хоть какой-то практический смысл, надо увеличивать количество каналов памяти.
AMD представила гибкую настройку распределения оперативной памяти в Ryzen AI Max
wild cat
10:59
В России его будут продавать примерно за 3 или 3,5 лямов. СЛАВА ПУТИНУ!!!!
Asus готовится выпустить еще одну бюджетную материнскую плату X870 серии MAX
Ohotnik 2142
10:54
М-да, а с температурами памяти у последних карт AMD - беда Владею 7900GRE от Pulse, и как то не было проблем, пока не включил показатель в оверлее "температура памяти ГП" - в FH4 в 1440p на ультрах бы...
Энтузиасты модифицировали эталонную Radeon RX 9070 XT и снизили температуру памяти на 6°C
шопоголик
10:52
Все знают, а кто не знает - догадывается, что ты лучше-бы сделал
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
valderm
10:48
рукожопство какое то
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
шопоголик
10:28
Питание переключаю сетевым фильтром с отдельными выключателями. на каждую розетку. На обоих системах есть вай-фай и блютуз. Моник работает с той системой что включена. Либо выбирать вход джойстиком на...
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем