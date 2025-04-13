Хотели бы вы мощную игровую консоль дешевле бюджетной видеокарты в 2025 году? Свежая, компактная, без ремонтов и с сотней первоклассных игр. Наступил звёздный час Xbox Series S — самого странного, глупого, но чертовски милого гаджета последних лет. Xbox Series S — как гость, которого никто не звал, но он всё равно приперся в гости. Стоимость на вторичном рынке опустилась до той точки, когда не нужно, но всё равно стоит купить.

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Предисловие

Игровые консоли — это одни из немногих игровых устройств, что имеют повышенную надёжность, качественную сборку и приемлемую долговечность. Одни из самых безопасных электронных устройств, что можно взять на вторичном рынке. Никакой китайщины, очумелых ручек и людей с паяльниками. Есть свои нюансы, но большинство из них обходятся внимательностью и неторопливостью. Xbox Series S — самое примитивное, надёжное и свежее устройство, что можно взять без лишних рисков.

Не многие знают, но игровые консоли имеют ярко выраженный сезонный фактор, а платформа Microsoft подвержена ему с максимальным эффектом. Но особенности Xbox на этом не заканчиваются. Неправильное позиционирование и явный уклон в подписочный сервис сделали устройство бесполезным для подавляющего числа геймеров. Два фактора наложились друг на друга, и произошло страшное — цена на вторичном рынке пробивает очередное дно.

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Когда очень хочется попробовать, но денег нет

В 2020 году на рынке появились четыре новые консоли. Новизна, ажиотаж, повышенный спрос на игры во время пандемии и криптобум сделали устройства неподъёмными для большинства геймеров. Понятие "и так всё работает" по отношению к старым устройствам сыграло злую шутку с бюджетной итерацией Xbox.

Системный блок в связке GTX 960 + i5-4460 после первой волны майнинг-бума стоил $250 в 2018 году с производительностью близкой к XsS. В начале 2020 года в эту стоимость легко помещалось устройство на GTX 1063 + i3-8100. Для тех, кто желал окунуться в бюджетный гейминг, устройство Microsoft не давало ни одного преимущества. Те, кто думал об экономии, не гнушаются рассматривать предложения на вторичном рынке. Но изюминкой на торте стоит упомянуть простой факт — у подавляющего числа геймеров уже было игровое устройство, и апгрейд одной видеокарты (если хочется только нового) обходился заметно дешевле.

Концепция "дешево и сердито" выглядела неимоверно странно. Если у человека УЖЕ было игровое устройство, то доплата $300 не давала ни одного стимула перекочевать от старого к новому. Не имеет значения, речь идёт о младшей Xbox One S или бюджетном ПК.

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У меня нет статистики по глобальным продажам. Но все люди, что у меня брали XsS — были новичками, что хотели попробовать что-то новое, или вахтовиками.

Непонятое устройство, провальное поколение

У меня одна-единственная претензия к данному устройству: оно не тянет игры "Оптимизировано для Xbox One X" с предыдущего поколения. Если бы оно тянуло игры со старшего устройства прошлой итерации — я бы был в первых рядах, кто защищал его от всех невзгод. Но на старте у Xbox Series S все игры по обратке работали с Xbox One S. Подавляющее число игр на новом устройстве нового поколения за $300 выглядели хуже, чем на PS4 за $250 из 2013 года. Но у плойки веник больше, есть привод с большим рынком дешёвых дисков и знаковые проекты высочайшего класса. Очешуительное телодвижение. И за это просят дополнительно денег.

Вы не любите Xbox? Вы просто не умеете его использовать

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Xbox Series S плюс подписка Xbox Game Pass — это лучшее сочетание для геймера, что придумали в этой части вселенной. И данный тезис транслировали из каждого утюга. Подписка — это спасение для человечества, и она позволяет экономить много денег. Конечно, если ты игровой блогер или продавец ключей — это лучшее предложение. Но мне почему-то кажется, что сочетание PlayStation 5 плюс Fortnite, Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Marvel Rivals, Warframe, Destiny 2, Genshin Impact... подарит больше эмоций за меньшие деньги.

На создание Fortnite ушло около $50 млн, ежегодно на его развитие Epic Games тратит около $300 млн.

На создание Genshin Impact ушло около $100 млн, ежегодно на развитие тратится $200 млн.

На создание Destiny 2 ушло около $150 млн, ежегодно на развитие тратится $100 млн.

На создание Apex Legends ушло около $50 млн, ежегодно на развитие тратится $100 млн.

Бюджеты современных free-to-play игр в десятки и сотни раз превышают бюджеты проектов, что заполняют подписки. От качества исполнения этих проектов зависит вовлечённость аудитории. Слишком большие деньги стоят на кону, чтобы халявить и выпускать мусорный шлак. За 8 лет существования подписки в ней не было ни одной игры на релизе уровня Fortnite или Infinity Nikki.

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Когда очередная говорящая голова с экрана начинает нести пургу про "XsS + XGP — это лучшее сочетание для экономного геймера", хочется лишь посмеяться над его глупостью. Особенно забавно это слышать в стране, где устраивают паломничество и хороводы вокруг лика Эмпресс.

Подавляющее число геймеров не готово платить за игры — и не имеет значения, это шедевр на 11 из 10 или небольшой проект с ближайшей мусорки.

С чем стоит употреблять бюджетную Xbox Series S

Подобное невыгодно озвучивать продавцам игровых ключей. Но бюджетное устройство великолепно подходит для сессионок. World of Tanks на консолях играется великолепно. ROBLOX давно перешагнул отметку в 80 млн активных пользователей в день. Для сравнения, у великого и могучего Steam со всей библиотекой игр этот показатель — только 95 млн человек. А ведь ещё есть GTA V, Minecraft, FIFA, CoD, Diablo, Древние свитки, Последняя фантазия.

Бюджетно купил — бюджетно играешь. Подписка за $180, а потом за $240 — это совсем не бюджетно. Когда человек покупает вещь и понимает, с какой целью он берёт и что стоит ожидать от устройства — это 90% популярности и признания.

Купить Xbox Series S в 2025 году

Очень многие геймеры разочаровались в устройстве и избавляются от него. С середины мая до конца лета будет "мёртвый сезон", и консоли Xbox Series S достигнут своего ценового дна. Прошлым летом адекватные предложения за полный заводской комплект в состоянии "муха не сидела, 9 из 10" стартовали с $200 (в Минске). На Авито ценник ниже на 15–20%. В ближайшее время, если вы не торопитесь, можно взять устройство в товарном виде с хорошим комплектом за приятную стоимость. Советую обращать внимание исключительно на предложения с коробкой и двумя геймпадами без изъянов. Приятным бонусом будут аккумуляторы, зарядки и аккаунт с играми. Microsoft сокращает выпуск консолей, и лето 2025 года станет последним, когда планка с ценником опустилась ниже плинтуса. Банальное равновесие спроса и предложения.

На что стоит обратить особое внимание при покупке устройства второй свежести:

Стараться выбирать гаджеты с датой выхода до марта 2022 года. Ошибка DNS немного подбешивает в самый неподходящий момент, и данный фактор поможет её избежать.

Проверять наличие гарантийной пломбы на устройстве. Никакие фразы: "Провёл профилактику перед продажей" не должны на вас действовать. Вероятность пайки в таких устройствах гораздо выше, чем обычная профилактика от заботливого продавца.

Аккаунт с играми не обязателен, но посмотрите на него внимательно. Если человек действительно играл за устройством, то в профиле будут ачивки и поинты. У перекупов аккаунты пустые, без достижений.

Коробка и макулатура. Может показаться, что бесполезная вещь, но в день, когда решите избавиться от устройства, данная особенность заметно увеличит ваш шанс продать по хорошему ценнику.

Два геймпада должны соответствовать цвету на коробке (хотя бы один из них). Часто пишут: "Не играл, долго пылилась, решил продать". А к белой консоли идёт чёрный геймпад. Куда делся родной, если он просто лежал — остаётся загадкой.





Послесловие

Если рассматривать коня в вакууме, то у Xbox Series S много плюсов. Но в мире конкуренции есть предложения интереснее. Если вы мечтали об устройстве, но сомневались в покупке — этим летом предоставится идеальный шанс для "попробовать". Хороший комплект и состояние позволят избавиться от устройства с минимальными потерями. Зная, что стоимость имеет сезонные колебания, ненужную вещь можно будет сбагрить на новогодние праздники. Полгода будет достаточно, чтобы попробовать и понять гаджет и целесообразность его существования в вашем доме.

С дешевым устрйством отлично играется в сессионки и Free-to-play проекты. А если станет грустно, то раз в год можно взять на распродаже хит былых времен и разнообразить досуг.