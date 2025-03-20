Игровая консоль – это не смартфон, что меняют раз в пару лет. Она должна работать стабильно долгие годы. Радовать своих владельцев новыми играми и не отвлекать неожиданными неприятностями. Многие современные геймеры умудряются укокошить устройство раньше времени, не осознавая своих ошибок. Вот простые и понятные правила по обращению с игровым гаджетом, понятные даже ребенку.

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Предисловие

Немного увлекаюсь вторичным рынком, и через мои руки проходят различные электронные гаджеты после нескольких лет эксплуатации. Не люблю грязные, замызганные устройства в полурабочем состоянии со скрипами и хрипами. Достаточно соблюдать всего несколько простых правил, чтобы техника долгие годы оставалась в отличном состоянии. Никаких сложных ритуалов и регулярных танцев с бубном. Купил и забыл.

Все ниже сказанное в равной степени относится ко всем игровым консолям, в том числе и Xbox seroes S/X, PlayStation 4 и Xbox one.

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Упаковка от игровой консоли

Сейчас коробки стали дешевыми и мало полезными, но всё равно постарайтесь сохранить упаковочный материал в максимально хорошем состоянии. Я понимаю, что вы живете в элитном доме, и негоже валяться макулатуре среди шелков и выделанной кожи, но проявите смекалку.

Если вы захотите продать своё устройство на барахолке через пару лет, то с оригинальной упаковкой это будет сделать значительно проще. Люди подсознательно берут варианты в полном комплекте, думая, что оно в идеальном состоянии.

Упаковка — это не только транспортировочный элемент, она также подходит и для хранения устройства. Я каждый Новый год и в детские дни рождения делаю небольшую перестановку в зале, и консоль уходит на хранение на пару дней. Многие переезжают на новое место, обновляют мебель или делают ремонт в квартире. Достаточно часто происходят ситуации, когда консоль нужно убрать с насиженного места. Упаковка отлично выполняет роль временного хранилища.

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Любимая тряпочка для любимого устройства

У меня под игровой консолью (и ПК) лежит обрезок ткани. Можно положить безворсовое полотенчико, тканевую солфетку, прорезиненный коврик. Если визуально вам не нравится некрасивая приблуда у совершенного устройства, то сложите её несколько раз и спрячьте под. Вид и характер ткани не имеет значения. Основное предназначение — подкладывать под устройство, когда с ним проводятся манипуляции.

Хоть и говорят, что консоль из разряда "поставил и забыл", но на длительной дистанции вы регулярно будете его перемещать, двигать, поворачивать и обслуживать. Подложив салфетку, тряпочку или полотенце, в любой удобный для вас материал, вы не забудете и автоматически будете его подкладывать. Вроде мелочь, а за 5-7 лет эксплуатации царапины накапливаются. Когда "человеки-разумные" делают какие-то мелкие манипуляции, они не зацикливаются на вопросе "подложить" для сохранности.

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Сетевой фильтр на 6 розеток

В спальных районах крупных городов устройство не является предметом первой необходимости, но в небольших населенных пунктах и частном секторе его покупка обязательна. В блок питания консоли уже встроены защитные механизмы, но береженого Бог бережет. К данному устройству также будет подключен телевизор, так что подходите к этому вопросу с полной ответственностью. У меня фильтр с USB-разъемом для зарядки гаджетов. Главное — не перепутать фильтр с обычным удлинителем.

Выбор места для установки PlayStation 5

Самый ответственный этап из всех возможных. Именно этот момент становится причиной 50% всех негативных последствий и недоразумений. Здесь решаются сразу четыре не взаимосвязанных между собой вопроса:

Вентиляция и перегрев;

Эстетическая составляющая;

Борьба с пылью;

Доступность устройства для манипуляций;

Каждый из пунктов требует правильного подхода. Их сочетание, хоть и кажется обыденным, на деле требует понимания базовых принципов.

Эстетика – самый простой и понятный на первый взгляд аспект. Многие прячут консоль в ниши, чтобы она не выделялась на общем фоне. Используют кабель-каналы для организации проводов, добавляют декоративные элементы, устанавливают стеклянные дверцы. Но PlayStation 5 выделяет до 250 ватт тепла. Чтобы понимать суть проблемы: воздух в закрытом кубе 1 м³ со стенками из ДСП при такой мощности нагреется до 100 градусов за 75 минут.

Чтобы избежать перегрева устройства, в зоне его работы должен быть доступ свежего воздуха и обеспечена его циркуляция. Никаких замкнутых пространств и небольших ниш.

Вентиляция и перегрев – PS5 очень горячее устройство с отличным запасом прочности. Огромный вентилятор и развитая система тепловых трубок способны отвести заметно больше тепла, чем прописано в паспорте, но не стоит злоупотреблять этим. Запас прочности – это хорошо, но есть побочные факторы, которые проявляются со временем. Чем выше температура, тем больше воздуха нужно прогнать для ее снижения. Выше обороты вентилятора – выше шум, больше износ движущихся частей, больше пыли оседает внутри устройства. Выбирайте правильное место для установки с хорошими зазорами и вдали от нагревательных элементов.

Пыль – главный враг игровых консолей. Sony основательно подошла к этому вопросу и приложила максимум усилий, чтобы минимизировать ее влияние на устройство. Но и тут есть несколько нюансов. Регулярная влажная уборка помогает избавиться от взвеси в воздухе. Однако люди – ленивые создания и редко проводят тотальную чистку помещения с нужной периодичностью. Просто помните: пыль тяжелее воздуха, и ее максимальная концентрация – возле пола. Чем выше установлено устройство, тем меньше пыли попадает внутрь. Не ставьте консоль на пол, располагайте ее как можно выше. Если не на что поставить – используйте стул или табуретку.

Доступность устройства – как ни странно, но иногда необходимо взаимодействовать с консолью напрямую, а не через геймпад. Неправильно выключили, нужно вставить диск или синхронизировать новый геймпад – причин масса. Неудобное расположение часто приводит к выломанному HDMI или USB-разъему, падению с высоты и другим "несчастным" случаям. Много лет назад ребенок зацепился за провод от консоли, и вышла неприятность. Продумайте этот вопрос заранее.

Как шерсть животных расстраивает работу вашей консоли

Часто вижу милые объявления о продаже игровых устройств, где в кадре присутствует домашний питомец. Песиков показывают редко, а вот мягкие пушистики появляются регулярно. Подобные предложения моментально улетают в игнор. Пушистики – это прекрасно, но их шерсть – худшее из возможного.

кот и PS5

У меня было несколько устройств от "курильщиков", но даже у них проблем будет меньше, чем от блохастиков. Консоль пропускает через себя примерно 99,5% пыли, а внутри остается лишь малая часть. Шерсть и ее частички в тысячи раз больше пыли, и внутри задерживается до 30% ее объема. Кошачий мех не только хуже проходит через вентиляцию, но и активнее удерживает саму пыль. Система охлаждения забивается в разы быстрее. Животинки требуют более внимательного подхода к обслуживанию устройства.

Борьба с пылью в консолях PlayStation 5 и небольшой колхоз

Игровое устройство Sony пятого поколения — это вершина инженерной мысли по борьбе с пылью. Японцы проектировали свою консоль с упором на "защиту от пыли". В системе охлаждения сразу несколько решений, которые позволяют устройству сохранять чистоту на длинной дистанции и минимизировать риск "забивки".

Многие жалуются на неказистый пластик и ужасные "технологические отверстия" в игровой консоли. Правда жизни состоит в том, что самураи максимально облегчили обслуживание и чистку гаджета. Для доступа к "самому" грязному элементу нужно отщелкнуть боковую крышку и открутить всего три винтика без нарушения гарантийной пломбы. Для сравнения: при профилактике Xbox Series X придется выкрутить более 30 болтов и полностью разобрать агрегат. Первое под силу даже школьнику, второе после домашнего вмешательства часто отправляется в мастерскую.

Если у вас есть животные, то на защитную решетку пропеллера можно наклеить бумажным клеем обычную марлю. Некоторые используют пылевую сеточку. Такой манёвр особенно полезен, если дома живут пушистые товарищи.

Чтобы удостовериться в необходимости данного деяния, обследуйте свой домашний системный блок на предмет пыли. Если внутри чисто без обслуживания, то лишние телодвижения не требуются.

Чистка и профилактика консолей PlayStation 5

Это исключительное мероприятие, необходимое в особо редких случаях и только по рекомендации "лечащего врача". PlayStation 5 — это бытовое устройство с длительным сроком службы, не требующее вмешательства пользователя во внутренний мир. Вреда от "чистильщиков" чаще всего будет больше, чем от невмешательства. Помимо отличной системы охлаждения, в современных консолях предусмотрена защита от перегрева. В критической ситуации приставка уведомит вас о проблеме и сама предпримет необходимые действия.

Если вы не специализируетесь на обслуживании техники, то только в случае подобных уведомлений стоит браться за пылесос и отвертку.

"Кроватка" для геймпада

Устройства ввода и позиционирования — это расходный материал. Смиритесь с этим фактом. Но даже здесь можно немного увеличить срок службы. Очень часто в геймпадах случаются поломки, не связанные с их качеством, а зависящие от криворукости владельца: выломанный порт зарядки, продавленные стики, физические повреждения. Банальное "играл во время поедания чипсов" регулярно выводит из строя кнопки управления. Или сел на диван, а там случайно оказалось забытое устройство.

Для геймпада нужно свое личное место — там, куда его будут класть после игровой сессии или во время уборки, с доступом к зарядке. Ни где попало по всей квартире, а в одном определенном месте. Многие приобретают зарядные станции, но они слишком громоздкие. Я использую обычный прорезиненный коврик для мышки: мягкий, чтобы не царапался, и тонкий, чтобы не занимал много места. И я, и дети знаем, куда нести геймпад и где находится его зарядка.

Послесловие

Описал самые простые и элементарные правила, но, отслеживая тенденции на вторичном рынке, пришел к выводу, что большинство геймеров не в состоянии придерживаться даже их. Прочтите, запомните, дайте ссылку другу, повторите. Все просто и элементарно.