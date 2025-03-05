Приобретая новое устройство, мы гонимся за эмоциями и чувствами. Включая новую игру, мы ищем вдохновение и глубину. Чувство прекрасного позволяет оценить работу художников и дизайнеров. Человек — немного больше, чем бездушная машина. В этом и заключается вся прелесть старых консолей. Они прекрасны и изысканны. Дизайнеры и инженеры Sony поработали на славу. PlayStation 3 Fat — это произведение искусства, достойное оставаться в поле зрения геймеров долгие годы. Ностальгия и роскошь в одной форме.

Sony PlayStation 3 против PlayStation 5

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Летом 2020 года миру представили две новые консоли. Microsoft и Sony стартовали новое поколение с новым дизайном. Геймеры раскололись на две части, и равнодушных наблюдателей не осталось. Мусорный ящик и башня Саурона сильно выбивались за рамки обыденности. И если с общим видом можно как-то смириться, то с практической точки зрения всё оказалось намного хуже. Оба устройства оказались "невпихуемыми" и требовали выделения под себя отдельного места. Из бытового предмета консоли превратились в элемент интерьера. А это совершенно другой взгляд на обыденные вещи.

Консоли 8-го поколения

Если опустить презентацию 2013 года и шумиху вокруг видеомагнитофона, то Sony PlayStation 4 Slim и Xbox One X — это идеальные устройства. Они небольшие, практичные, помещаются в любую нишу, с продуманной вентиляцией и удобными габаритами.

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Помните слоган про Xbox Series S? "Он такой маленький!" Как блогеры хайповали на этом моменте и подчёркивали габариты устройства? Технически оно действительно маленькое, вот только оно не влезало в те укромные места, где нормально работали PS4 и XoX. Увеличенная толщина и воздухозаборник требовали заметно больше места.

Вопрос с габаритами и внешним видом грустной тенью кружились вокруг новых устройств 9 поколения. Они во всем проигрывали предыдущим моделям. Качество пластика, дизайн, габариты, комплект, лимитированные издания, чувство элитарности... Все ушло в небытие...

Sony PlayStation 3 против PlayStation 5

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Внешний вид как повод для покупки

Долгое время отказывался брать PS5 в постоянное владение. Все приобретаемые варианты моментально выставлялись на барахолку и отдавались с небольшой наценкой. Попробовал несколько ревизий — ни одна модель не вызвала эффекта WoW. Нулевые эмоции и никакого эстетического удовольствия. Более того, FAT-ки казались громоздкими и кривыми.

Через мои руки прошло много вариантов PS3, и в большинстве своём это были стандартные слимки. Толстушки брали хуже, а суперслимки выглядели как кусок дешёвого пластика. В бытность популярности седьмого поколения самыми ходовыми и востребованными были модели второй итерации, и вопрос эстетики не поднимался. Цена, состояние и комплект — три главных фактора покупки.

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Sony PlayStation 3 против PlayStation 5

И вот настал 2024 год. Барахолки опустели, и устройств седьмого поколения осталось "кот наплакал". Брать PS3 для игр имеет смысл только в том случае, если вы точно знаете, ради каких именно. Большинство популярных онлайн-проектов закрыто, а в оффлайне выбор — на пару сотен часов. Практическая разница между фаткой, слимкой и суперслимкой сошла на нет. На первое место вышла эстетическая привлекательность.

Сообщество поклонников PlayStation

Поставить на полочку — один из самых весомых факторов владения консолью седьмого поколения. Кто-то покупает фигурки "Трёхсотлетней богини" или "Warhammer 40K", другие украшают зал редкими гаджетами. Кто-то размещает топовые видеокарты прошлого поколения или коробочки от них. Но вокруг гаджетов PlayStation собралось одно из крупнейших сообществ поклонников и любителей бренда.

Пару-тройку лет назад Xbox начала отказываться от дисковых версий своих игр. Многие пользователи сети высказались про "моральное" устаревание и анахронизм дисковых изданий. Пришло время переходить на цифру. И тогда я озвучил простую и понятную вещь — этот шаг разрушает фанатское сообщество Xbox изнутри. Больше не будет общих точек притяжения и места формирования крепкого и единого общества.

коллекция дисков PS3

Лидер мнения с нулевым бэкграундом никогда не сможет объяснить, в чём ценность коллекции на фотографии выше. Он увидит лишь названия игр и будет руководствоваться оценками на Metacritic. Почему такая коллекция может стоить около $3000 и откуда "ноги растут" — для него останется загадкой. Это комплект первых дисковых изданий. Каждый диск сам по себе — большая редкость, а в таком наборе — это эксклюзив с набором эксклюзивов. Маленькое хобби для увлечённых людей.

Sony PlayStation 3 против PlayStation 5

Глянцевый корпус, хромированные элементы, массивность — PS3 Fat пришла из эпохи, когда японцы создавали дорогие, премиальные устройства. Чувство статусной вещи, элитарность, монументальность. Предмет роскоши, требующий бережного отношения. Мечта любого геймера.

PS5 — бюджетное устройство для игр. Матовый, шероховатый пластик, несимметричная конструкция, экономия на мелочах. Устройство для массового потребителя с тотальным удешевлением. Премиальное устройство превратилось в утилитарный продукт. Никакого вдохновения — простота и функциональность.

Две разные концепции и два разных мира.





А что делать в 2025 году, если ты хочешь владеть премиальным устройством, а не банальным игровым гаджетом?

Sony PlayStation 3 как предмет искусства

Многие малообразованные граждане смотрят на игровые консоли исключительно с потребительской точки зрения. Забавно, но на телефоны та же категория граждан уже смотрит с точки зрения "статусности". При минимальных различиях между iPhone и Android они готовы многократно переплатить только за шильдик с незначительными отличиями.

Между тем больше не выпускаются гаджеты с лакированным корпусом и хромированными вставками. Самая дорогая премиальная версия разошлась тиражом около 2 млн устройств. Работоспособных в хорошем (7 из 10) состоянии осталось не более 20 000. Большинство из них распространялось только на территории Штатов или Японии.

Для сравнения: в 2018 году выпустили лимитированную серию консолей PlayStation 4 Pro 500 Million Limited Edition в 50 000 экземпляров. Как много людей среди читателей данного топика видели эти консоли?

PlayStation 4 Pro 500 Million Limited Edition

Всех версий и всех ревизий толстушек было выпущено около 30 млн штук. Тут ареол обитания заметно шире. Распространённость больше, и возможность получить приемлемый экземпляр значительно выше. Общий рынок можно оценить в 300k экземпляров в состоянии 7 из 10. Без ремонта, под пломбами, в состоянии 9 из 10 "на полочку" — цифра сократится до 100k. И снова многие не понимают редкость этой цифры для массового потребителя. Большая часть таких устройств УЖЕ сидит в коллекциях и не имеет хождения в народе. В противовес этому PlayStation 5 God of War Ragnarok Limited Edition с тиражом в 100k продавалась буквально пару лет назад.

Послесловие

Многие до сих пор смотрят на ушедшее поколение консолей с потребительской точки зрения: новых игр больше нет, и играть не во что. Правда жизни состоит в том, что у Sony огромная фан-база, которую регулярно подпитывают множеством лимитированных изданий различной продукции.

Одним из самых востребованных и ходовых вариантов остаются фатки в идеальном состоянии. Сегодня консоли PlayStation 5 — это бытовые устройства с минимальным изыском и привлекательностью, в то время как лакированный корпус и утончённый дизайн из золотой эпохи ценятся с каждым днём всё больше. PlayStation 3 Fat стала символом эпохи для многих геймеров, и многие хотят сохранить у себя частичку того времени.



