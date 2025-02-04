Геймеры больше не играют. Они готовы вести диванные баталии, а не пробовать игры. Они спорят о том, в чем не разбираются и ломают любые позитивные начинания. Новая видеокарта? Она ужасна. Новая игра? Сотни причин пройти мимо неё. Обзор от специалиста? Это всё чемоданы. Блогеры и геймеры постепенно превращаются в диванных экспертов: ничего не пробуют, ничего не покупают, не тестируют — но у них всегда есть мнение.

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Предисловие

Как давно вы активно следите за новостями и обзорами видеокарт и другой сложной техники? Год? Два? Пять? Вам больше 17 лет? Сложные вопросы для обывателей. А сохраняются ли у вас воспоминания о событиях, произошедших больше недели назад? Давайте окунемся в историю и вспомним недавнее прошлое.

2018 год, релиз видеокарт RTX 2080 — дорого! Не вижу разницы! GTX 1080 Ti стоит дешевле и быстрее! Лучи не нужны, да и игр нет! После первой волны майнинга, новые видеокарты и цены на них выглядели настоящим издевательством.

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2020 год и релиз видеокарт RTX 30 серии. Дорого! Не вижу разницы! RTX 2080ti стоит дешевле и быстрее! Лучи не нужны и игр нет! Есть небольшой прогресс, но это самообман. К тому же началась вторая волна криптобума и карты не достать.





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2022 год и релиз видеокарт RTX 40 серии. Дорого! Не вижу разницы! RTX 3090 стоит дешевле и быстрее! Лучи не нужны и игр нет! Новый разъем палит видеокарты, а DLSS 3.5 - маркетинг без видимых преимуществ.





2025 год и релиз видеокарт RTX 50 серии. Дорого! Не вижу разницы! RTX 4090 стоит дешевле и быстрее! Лучи не нужны и игр нет! Везде мыло, перекупы и надо еще немножко подождать.

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Данным воспоминаниям можно придаваться еще очень долго. Бесконечный цикл. Выходит новое устройство — оно дорогое, оно не такое, продажная куртка, функции не работают... Вот только у меня вопрос: как много лидеров мнений, что вещают подобные тейки, все еще сидят на GTX 1080 Ti? А главное — кто из них на момент релиза имел в своем арсенале устройство для тестов?





Это не голубой, а небесно синий

В сети интернет не так много специалистов по железной тематике и еще меньше людей действительно разбирающихся в данном вопросе. В свои личные авторитеты могу записать "Две бороды", "Мой Капитан" и "Железного человека". Но и эти люди регулярно допускают ошибки и ляпы в своих роликах. А что тогда думать про тех, кто далек от железной тематики и с трудом отличает оперативную память от жесткого диска?

Вы помните релиз "Смуты" и рекламу у известных блогеров? Какие у вас были мысли по этому поводу?

Стыд и фейлспам? Это не нормально? Люди говорят о том, в чем совсем не разбираются? А когда то же самое происходит с компьютерным железом и нулевыми знаниями "игровых блогеров" — это нормально? Люди, которые за всю свою жизнь не провели ни одного реального теста, не держали устройство в руках, но высказывают свое мнение о нем? У вас не возникает диссонанса?

Антон Логвинов и обзоры игры

Буквально пару дней назад из небытия вернулся Тоха и выпустил обзор на Kingdom Come: Deliverance 2. К нему можно относиться по-разному, но есть два факта:

Человек великолепно разбирается в играх.

Человек высочайшей квалификации.

Но нас интересует не одиозный обзорщик, а комментарии под его материалами и все, что с этим связано.

Игровое сообщество давно превратилось в бабок у подъезда. Они не играют в игры, не имеют реального представления о ситуации, не понимают, что происходит на самом деле. Это типичный тред, полный сплетен и ничем не подкрепленных мнений.

Абсолютно вся тема ни о чем. Обсуждение коня в вакууме с кучей фантазий. То есть, на профильном игровом ресурсе, в профильной теме, геймеры обсуждают любые сплетни, кроме самой игры и блогера. Как те самые бабки у подъезда. С теми же тезисами и выводами.

Это не исключение из правил — такое поведение современных геймеров преобладает везде. Если открыть любую игровую тему, история повторится снова и снова.

Синергия говорящих голов и геймеров

Игровое комьюнити все сильнее и сильнее напоминает замкнутый круг с пустыми разговорами. С одной стороны — блогеры и "эксперты", вещают о том, в чем не разбираются. С другой — геймеры, которым важнее желтушные скандалы, чем игры. Ни у тех, ни у других нет реального взаимодействия с предметом обсуждения, но это не мешает им трындеть, выдавая домыслы за истину. В последние 3-4 года происходит полнейший бедлам и шатания. Нет места, где любители игр общаются с единомышленниками.

Игровой диван

Индустрия за последние годы шагнула далеко вперед. Прогресс не остановить, и многие производители считают своим долгом расширить ассортимент игровыми аксессуарами. С советских времен произошли глобальные изменения. Производители отошли от ковров и жестких подлокотников. Спинка стала удобнее, а сиденье получило защиту от перегрева.





Теперь вы с комфортом можете подобрать удобный диванчик для своих геймерских предпочтений. В зависимости от вашего веса и габаритов, можно выбрать устройство на любой вкус и кошелек. При стоимости видеокарты RTX 5080 в районе 150 000 рублей можно не ущемлять себя и подобрать что-то достойное.

Зачем вам игры, если вы все равно не играете? Лучший выбор для настоящего геймера в 2025 году — это диванчик, а можно и кресло. Выбор есть и он радует. Проводить онлайн-баталии удобнее всего в горизонтальном положении с удобным расположением горячительных напитков и фастфуда.

10-12 часов в одном положении - это вред здоровью и организму, а сил для споров и тролинга нужно ой как много. Более того, любое новое устройство в сравнении и тестах не нуждается и специалисты по подбору вам не понадобятся.

Послесловие

Мы живем во времена, когда большинство геймеров перестало играть. Они сидят на форумах и строчат комментарии, оттачивая свой главный навык — нытье. Любое перспективное устройство — плохое. Новая игра — мусор. Обзор — проплачен. В чем смысл? Может пришло время запустить игру и перестать быть бабкой у подъезда?