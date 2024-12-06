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О теневом правительстве, управлении массами и зомбировании на примере выборов 2024 года в США

Свобода выбора — это спектакль. Если присмотреться, легко увидеть, как тонкие тени меняют наш мир в угоду неизвестной силе.
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Одеваем шапочки из фольги и зашториваем окна. Откопал несколько фактов, которые трудно назвать совпадениями — слишком много искусственного и неестественного в них. Выборы в США — это лакмусовая бумажка, на которой можно четко проследить влияние извне, помимо воли кандидатов. И подобное встречается часто.

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Предисловие

Я не верю в заговоры и конспирологию. Обхожу стороной слухи и домыслы. Холодный расчет и анализ данных — это мой конек. Вижу связи там, где их не должно быть, и считаю, что случайности не случайны. В последние годы происходит много интересных вещей, которые не поддаются логическому объяснению, и их невозможно интерпретировать иначе как влияние извне. Слишком много событий выходит за рамки обыденности. Сегодня приведу несколько неоспоримых и подтвержденных фактов, которые указывают на существование "мирового правительства" или "теневой власти", меняющих этот мир под свои желания.

Уловка 22

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В книге "Уловка-22" главный герой во время Второй мировой хочет отказаться от выполнения опасных операций. Согласно книге, он может быть отстранен от полетов, если будет психически нездоров. Однако просьба о подобном освобождении доказывает его здравомыслие — это логичное желание отказаться от смертельно опасных операций. В итоге никто не может избежать выполнения приказов, так как попытки это сделать автоматически становятся доказательством нормальности. Именно так работают все доказательства и конспирологии.

Если мировое правительство существует, то у него достаточно власти, чтобы контролировать распространение информации: любые доказательства будут стерты или дискредитированы. Простая логика. Если кто-то говорит, что подобного правительства нет, то это часть плана по сокрытию информации.

Шуточек много, и у всех есть четкое обоснование.

Выборы Дональда Трампа в 2024 году

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Как плотно вы следили за происходящим и как много странных вещей заметили в последней избирательной кампании? Этим летом все мировые СМИ сходили с ума по одной единственной теме. Дошло до абсурда — "правильные" мысли начали излучать все кому не лень, точнее, наиболее подверженные промыванию мозгов. Звучит смешно? Отнюдь. Если рассматривать вопрос в отрыве от временной шкалы, то это обыденность и не более.

BlackRock — инвестиционная компания, что продвигает "повестку в играх". Вы же слышали эту историю? А громкие заголовки со Sweet Baby Inc? Сколько новостей и видеосюжетов вы посмотрели за лето по этому вопросу? Сколько гневных проклятий написали в сторону нерадивых издателей игр? Как давно обсуждали крупные игры без упоминания "повесточки" и "нетрадиционных ценностей"? А фильмы и сериалы? Как давно в ваш лексикон вошли слова "инклюзивность" и "гендерное разнообразие"? Тему можно развивать до бесконечности, так как это чистейшей воды промывание сознания и искусственное изменение поведения человека. Думаете вы всегда так думали и вам никогда подобное не нравилось? Давайте вспомним сериал "Друзья", "Секс в большим городе", "Американская история ужасов", "Баффи — истребительница вампиров" - не помню возмущенных криков.

А знаете, что общего между "лето 2024", "выборы Трампа" и шумихой вокруг Sweet Baby Inc с повесточкой? Республиканская партия выступает против ЛГБТ+, и во время предвыборной кампании дискредитировала движение, вызывая к нему негатив, отбирая голоса у конкурента. Большую часть республиканцев составляют консервативно настроенные верующие, склонные к традиционным ценностям. Карта с наездом на "неправильных" была активно разыграна за пять месяцев до выборов.

Вы думаете, это просто совпадение?

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А в Америке негров линчуют

Я люблю совпадения, но только когда они происходят один раз, а не на постоянной основе. Многие уже забыли события четырехлетней давности. Летом 2020 года граждане России узнали о движении Black Lives Matter. Жизни черных важны. Само движение существует давно, но широкая общественность узнала о нем после убийства черного Джорджа Флойда белым полицейским. Тут стоит уточнить, что ежегодно от рук полицейских в США гибнет около тысячи человек. Любой из таких случаев мог стать "спусковым крючком" и привести к крупнейшему гражданскому неповиновению за 50 лет, но...

А знаете, что общего между "лето 2020", "выборы Байдена" и Black Lives Matter? Демократическая партия широких взглядов дружит и любит всех и каждого, защищает слабых и обездоленных. По случайному совпадению "борцы за справедливость" получили свой шанс доказать всему миру свои взгляды на финишной прямой предвыборной кампании, и Джо Байден от демократов победил.

Вы все еще верите в совпадение?

Make America Great Again

Многие забыли лозунг Трампа в 2016 году. Прошло восемь лет, и события стерлись из памяти. Напомню о появлении таких выражений, как Fake News и "Фабрика троллей". По мнению некоторых "экспертов", Дони был агентом КГБ и работал с позволения России. Дони до сих пор бегает по судам с подобными обвинениями. Тем же летом неизвестные взламывают серверы Демократической партии и выкладывают тонны переписки в общий доступ. Социальные сети не справляются с сотнями тысяч анонимных источников. Центральная власть слаба и ничего не может сделать с атакой на государство.

Крупнейшая атака на средства массовой информации в истории. Жители в растерянности и ждут спасителя, который все исправит. А знаете, что общего между "лето 2016", "выборы Дони" и Fake News? Республиканская партия нацелена на внутренние проблемы государства и их устранение. Коллапс в информационном поле показал, что нужно заниматься своими внутренними делами, а не смотреть по сторонам, и "Make America Great Again" в точности соответствовало проблемам лета 2016 года.

Вы все еще считаете, что история притянута белыми нитками?

Зомбирование и промывание мозгов

Многие думают, что они не подвержены внешнему влиянию и легко справляются с манипуляциями. Мы не обсуждаем "пропаганду", а говорим об управлении "теневым правительством" и влиянии на общество. Не в одной отдельно взятой стране, а в широком диапазоне. Буквально вчера попалась новость. Простите, что по консолям, но мониторю подобные сайты и заметка исключительно для наглядности:


Поисковик плохо работает и выдает только дайджесты, раньше подобных новостей было вагон и маленькая тележка:

 

Или еще один вариант подобного внушения. Многим может показаться, что новостной заголовок ничего не значит и вы о нем забыли... 

Но это не так. Пока вы молоды, вы сможете играть в "города" и без запинки вспомните пару сотен названий, но с возрастом память ухудшается, и вы вспомните только то, что слышали чаще всего. Подобные новости и есть "напоминалка", внушение извне. У вас в подсознании формируют "положительный образ бренда" подобными статьями. Конечно, этот вопрос касается коммерческого применения. А что, если не только?

Поезд Екатеринбург – Тихвин

В январе 2024 года проводница поезда выловила в вагоне кота и выставила его на 30-градусный мороз. Тема широко обсуждалась в российских СМИ и вызвала резонанс в обществе. Граждане России в едином порыве стали любить животных, и им не все равно на судьбу пушистика за 3000 километров от них. Почти все новостные заголовки пестрили подробностями, а в комментариях в едином порыве...

Наверное, я бесчувственный, но ситуация выглядела как нелепый фарс. У меня к сочувствующим котику лишь один вопрос: "Как давно они перечисляли деньги в ближайший приют для бездомных животных?"

Это маленький локальный пример манипуляции и влияния на человека. Не в коммерческих целях.

На донышке

А это чуть больший вариант. Я не буду упоминать имен и ситуаций. С того случая прошло восемь лет. Вы же понимаете, о чем я говорю и что имею в виду? Эта ситуация немного больше, но так же использовалась для изменения восприятия реальности.

Проект МКULTRA

Данный абзац приведен лишь для расширения вашего кругозора. Это частично рассекреченный проект ЦРУ по управлению сознанием в 50-60 годах. Разведывательные управления исследовали вопрос с сугубо практической точки зрения. Некоторым может показаться, что полученные данные могут использоваться только спецслужбами при получении информации, но это не так. Программа получила широкое распространение в медицине при изготовлении лекарств и психотерапии, в нейробиологии и изучении мозга, когнитивных направлениях, контроле толпы и информационных войнах. За 70 лет и несколько десятков миллиардов долларов вопрос изучили досконально во многих плоскостях.

Теневое правительство

Масоны, Иллюминаты, Ротшильды и Рокфеллеры, Blue Beam, Комитет 300, Богемская роща — двадцать лет назад подобные "организации" выглядели сказочными и смешными. У подобного правительства были проблемы: мир слишком большой, указания "двигаются" слишком медленно. Невозможно достучаться до Ивана из Урюпинска, сидя в комфортабельном отеле на берегу лазурного побережья.

В 2024 году примерно 20% посетителей читают данное сообщение, сидя в комнате раздумий. С приходом глобализации и интернета все границы рухнули. Теперь любой человек в любое время суток может нести все самое чистое и светлое каждому и везде. А люди с ресурсами, навыками и, обремененные властью, — управлять мыслями и поведением огромных человеческих масс.


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Теги

дональд трамп васютин выборы 2024 теория заговора информационные войны управление сознанием теневое правительство глобализация влияние масоны власть цру управление
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