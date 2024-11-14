Фильмы в научно-фантастическом сеттинге редко радуют нас своим присутствием, а качественных проектов еще меньше. В 1999 году вышел фильм, который мог стать началом большой франшизы, но что-то пошло не по плану. Уникальный и самобытный проект забыт обществом и стерся из памяти большинства.

Предисловие

Прошло 25 лет и многие читатели никогда не слышали про серию игр Wing Commander. Звездные войны без Джорджа Лукаса, но с Марком Хемиллом в главной роли. Молодой Крис Робертс удачно передал дух звездных баталий в своей игре и совершил маленькую революцию – обычные пострелушки в космосе облагородил интересным сюжетом. Wing Commander III: Heart of the Tiger стала культовой и обрела громадную базу поклонников. Использование Full Motion Video в 1994 году взрывало мозг. На главные роли пригласили Марка Хемилла, Малкольма Макдауэлла, Джона Рис-Дэвиса.

Многие геймеры помнят популярный 3D-шутер Doom, но правда жизни состоит в том, что это был 2,5D-шутер. Все враги и окружение были в 2D и поворачивались лицом к главному герою, в то время как Крис Робертс в 1994 году выпускает полностью 3D-стрелялку с 3D объектами.

Star Citizen и Squadron 42

Многие слышали об этих играх. Долгострои, на которые уже было собрано около $700 млн и приток денег продолжается уже 12 лет. Без учета рекламных бюджетов - это одна из самых дорогих игр в истории. Больше бюджет только у ММО с поддержкой в 5-15 лет. И подобному феномену есть объяснение - Крис Робертс точно знает, что надо пообещать фанатам космических симуляторов. Он главный эксперт в данной области на планете Земля. Только он понимает чего геймеры хотят и знает, как презентовать тот или иной игровой момент.

Крис Робертс

Специалист высочайшего уровня и лучший эксперт по космической тематике. За его плечами две культовые серии космических симуляторов. Wing Commander выкупила Electronic Arts и закопала своей жадностью. Freelancer (Starlancer) - делались на деньги Microsoft и все права принадлежат мелкомягким. Помимо создания игр Крис Робертс писал и сценарии к ним. Творческий человек ни в чем себя не ограничивает. Уникальное видение ситуации создало ему отличную репутацию.

Помимо игр, талантливый оратор занимался продюссированием фильмов. Не все известны широкой общественности, но есть заметные творения:

Оружейный барон (один из лучших фильмов с Николосом Кейджем);

Каратель 2004 года (на мой взгляд, это лучшая экранизация комикса);

Счастливое число Слевина (лучший фильм в карьере Джоша Хартнетта);

Человек смог зарекомендовать себя не только в игровой мир, но и в Голливуде. Чуйка и понимание происходящего не берется из пустоты и не исчезает в бездну. Из дня сегодняшнего можно смело утверждать, что Крис неординарная личность и имеет подтвержденные успехи в различных областях.

Экранизация видеоигр в 90-х

С сегодняшней точки зрения трудно понять, как в те времена умудрялись выпускать провальные экранизации видеоигр. До 2000 года заметными и удачными можно назвать лишь "Смертельную битву" и "Ниндзя из будущего". Проблема большинства экранизаций игр кроется в гик-культуре. Фанаты крайне негативно воспринимают проекты, отклоняющиеся от канона, а обывателям подобные фильмы малоинтересны.

Сегодня игры создаются для широкой аудитории с безграничным охватом, но в 90-х, лишь единицы достигали отметки в миллион проданных копий. Только поклонники не могли окупить крупный проект с хорошей рекламой. Угодить и фанатам и обычному зрителю было чрезвычайно сложно.

Критики уничтожали любые экранизации в 90-х

Сегодня часто вспоминают провальные фильмы прошлых лет. Я люблю упоминать легендарного Уве Болла. Сколько читателей этого материала действительно смотрели его фильмы? Подавляющее большинство считает немца проходимцем, обманувшим систему и снимавшим шлак, хотя многие из них не видели ни одной картины "именитого" режиссёра. Их знания основаны на мнениях "экспертов" и "критиков". Аналогичная ситуация была в 90-е: люди верили экспертам и мнение одного рецензента могло обрушить кассу любого фильма. Из этой особенности вытекает закономерность — большинство фильмов по играм имеют у зрителей более высокие оценки, чем у критиков.

Подобная ситуация прослеживается в 9 случаях из 10 вплоть до 2010 годов. Потом ситуация меняется на противоположную. И уже критики начинают завышать оценку.

Если мнение специалистов и народа отличается менее чем на один балл, я не вижу подвоха в оценке и считаю её истинной. Но когда разница составляет два и более балла, это явный признак уничтожения проекта через экспертное мнение в авторитетном издании.

Если обратить внимание на скриншоты, заметно, как сильно мнение о фильме "Командир эскадрильи" отличается у обывателей и "неподкупных" лидеров мнения.

Фантастика и аналоги Звездных войн

Мне нравится поджанр фантастики в виде космооперы. После просмотра всех эпизодов Саги Джорджа Лукаса влюбился в подобные фильмы и пересмотрел все возможные варианты. Если говорить о конце 90-х, то их было всего несколько штук:

Дюна;

Луна 44;

Враг мой;

Чужой;

Сквозь горизонт;

Последний звёздный боец;

Коммандо из пригорода;





В те далекие времена не было широкополосного интернета и вариант с популярными сериалами (Вавилон 5, Леккс, На краю вселенной, Звездный путь) не был актуален.

Фильм Командир эскадрильи 1999 года

Знал о данном фильме и игровой вселенной до премьеры картины. Ждал данный фильм и купил для домашнего просмотра при первой же возможности. Получил массу удовольствия и пересматривал несколько раз. Лишь спустя десять лет узнал, что картина полный шлак, а ее создатель неудачник и простофиля.

Буквально пару недель назад попался обзор на фильм в духе Клима Жукова, только от неизвестных блогеров. Они пересказали википедию и обзоры прошлого с "многозначительными выводами".

Как же сильно мое мнение и непредвзятое впечатление о фильме, отличается от разговоров в сети интернет, но обо всем по порядку.

Это не Марк Хемилл

В третьей и четвёртой части игровой вселенной применялась технология Full Motion Video: живые актёры интегрировались в нарисованный мир. Трудно сказать, была ли игра частью фильма или фильм частью игры, но харизма и постановка в этих частях оказались на высоте.После Star Wars актёр практически не снимался, ограничиваясь эпизодическими ролями или фильмами категории "Г". Основную карьеру он построил на озвучке. Однако Wing Commander стоит особняком. У зрителей актёр ассоциировался с единственной ролью — для всех он был пилотом истребителя. Крис Робертс не просто пригласил его в свой проект, но и написал роль и диалоги исключительно под него. Полный симбиоз и синергия.

Завязка сюжета

На краю известной вселенной земляне встречаются с воинственной расой Килрати. Мелкие стычки на приграничных участках заставляют землян строить военные базы по периметру для охраны границы. Флот рассредоточен по всем секторам для отражения нападений. На одну из таких баз и происходит первое массированное нападение. Атака настолько молниеносна, что земляне ничего не успевают предпринять. Противник получает доступ к ретранслятору в секторе и главному навигационному оборудованию с картами до Земли. С базы успевают лишь отправить короткое сообщение о крупнейшем нападении. На сбор флотилии и подготовку к крупному сражению необходимо минимум сорок два часа, а путь противника от места обнаружения до Земли займет только сорок, после чего планета будет уничтожена. Единственная возможность — это направить единственный корабль в секторе на перехват и задержать противника хотя бы на два часа. Так как ретранслятор уничтожен, сообщение передается через грузовой корабль, на котором находятся главные герои.

Буквально в первом акте кратко описывают вселенную, её правила, обрисовывают характеры главных персонажей и их способности. Всего пятнадцать минут хронометража и случайный человек полностью погружается во вселенную.

Первая претензия к фильму

На главную роль будущего полковника Кристофера Блэра взяли молодого 22-летнего актёра Фредди Принца. И если Марк ассоциировался с легендарным Люком Скайуокером, то за Фредди закрепилась аура "бабского угодника из молодёжных комедий". Большинство фанатов игры не воспринимали юного актёра. Харизма и значимость Хэмилла стёрли в порошок новую кандидатуру. Никого не волновало, что повествование в фильме является предысторией к серии игр и рассказывает о первых столкновениях с расой Килрати и становлении молодого пилота.

Вторая претензия к фильму

По сюжету нужно было обосновать, как студент стал центральным персонажем и почему командиры кораблей и адмиралы доверяют ему свои судьбы и будущее планеты Земля. Крис Робертс поступил элегантно и ввёл в повествование "дар навигатора", присущий пилигримам. Главный герой является редким представителем утерянной ветви человечества. Только он и его дар могут провести флотилию через космос оптимальным путём и обогнать флотилию противника. Для фанатов игры этот финт ушами оказался "не каноном". Логическое повествование и закрытие дыр в сюжете им показались неправильными.

Третья претензия к фильму

Маленький бюджет и отсутствие рекламной кампании. В 1999 году на экраны вышли два прямых конкурента: "Звёздные войны: Эпизод I" с бюджетом $115 млн и маркетингом около $40 млн и "Командир эскадрильи" с общим бюджетом около $30 млн. Говорить о какой-либо конкуренции не приходится, но и это не самое печальное. Релиз Wing Commander состоялся 12 марта, когда маркетинговая машина Джорджа Лукаса отрабатывала на 117% и готовила зрителей к главной премьере года всего через два месяца.

Примитивные диалоги и клише

Если поклонники серии делали прямое сравнение персонажей и сюжета, то критики пошли дальше. Фильм рассматривался не как визуальный аттракцион, а как художественная работа для требовательных эстетов.

Теория заговора и шапочки из фольги

Прошло 25 лет с показа двух легендарных фильмов. Один исчез со страниц истории, а второй обсуждают по сей день. Пересмотрел пару дней назад оба фильма и у меня есть веские основания полагать, что критики намеренно уничтожали репутацию бюджетного проекта. Он не является выдающимся или особенным, но выглядит и смотрится заметно лучше, чем о нём говорили в прессе. Нашёл во всемирной паутине самый дорогой эпизод WING COMMANDER Clip - "Star Battle" (1999) Matthew Lillard и по нему видно, что со временем он не сильно устарел. Из-за малого бюджета компьютерная графика используется минимально, а "натуральные" декорации со временем не мозолят глаза.





В противовес этому, у Эпизода 1 большинство сцен смотрится как пластиковый мультик. Тут стоит уточнить, что ЛукасАртс переиздавала фильм 4 раза с доработкой визуала и сейчас проблематично найти театральную версию 1999 года.

Это трейлер DVD издания 2001 года с кукольным Йодой. Для наглядности некоторых боевых сцен.

Влияние на индустрию

Провал фильма выбил Криса Робертса из колеи. Следующий фильм под его руководством появится только через 5 лет. Собственную игровую студию он так же создать не смог и творил под началом Xbox. Так бы все и исчезло, если бы в 2004 году не вышел сериал Звёздный крейсер "Галактика". Особенностью сериала становятся элементы антуража и манера подачи космического бытия.

Авторы использовали стиль "под реализм": макеты кораблей выполнены в полную величину, быт на флагмане устроен аналогично "Командиру эскадрильи" — грязно, без лоска, как на военно-морских судах в обычной жизни. Основным типом вооружения является кинетическое. Разрушение объектов идет "зональное".

Стоит уточнить, что во всех популярных франшизах (Звездные войны, Звездный путь, Вавилон 5, Звёздный десант, Звездные врата, Андромеда, Игра Эндера, На краю вселенной, Хроники Риддика, фильмы Люка Бессона, Светлячок, Затерянные в космосе, все комиксы) используется энергетическое вооружение и отсутствует стилистика морского флота.

Послесловие

А вы что думаете о подобном фильме? Стоит ли слушать мнение критиков, когда вариантов для просмотра кот наплакал?