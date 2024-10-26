Деньги не пахнут, а слова ничего не значат. Релиз новой Call of Duty: Black Ops 6 нам ярко продемонстрировал эту аксиому. Никто в этом мире не будет заниматься благотворительностью, если речь идет о больших деньгах.

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Предисловие

Долгое время общался с большим числом обеспеченных людей, построивших свой бизнес на различных манипуляциях и обещаниях. Среди мелких коммерсантов есть понятие "репутация" и они максимально долго и целеустремленно ее поддерживают, а вот у рыбок покрупнее... Когда вопрос стоит между деньгами и репутацией, то данное слово можно и нарушить. Именно такой момент мы и увидели 25 октября 2024 года от Фила Спенсера. Но обо всем по порядку.

Обещать не значить женится

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Меня часто спрашивают, почему в моих материалах часто проскальзывают нотки негатива в адрес Филимона и коробоксов. На это есть множество причин. Мой опыт общения с большим числом "руководителей" среднего бизнеса научил видеть нескрываемый "булшит". Чтобы продать свой товар, многие люди рисуют сказочные горы и кисельные берега. Никого не волнует, что будет после сделки. Деньги уплачены и прощай. У Филимона очень много обещаний, что он нарушил за время своего руководства. Возможно, у других компаний они тоже есть, но я их не замечал. Подобные обещания серьезным образом бьют по карману рядовых пользователей.

Mixer

Немногие помнят данный потоковый сервис. Xbox захотела конкурировать с Amazon и Google. Рекламы было столько, что утюги подгорали. Сервис пихали во все щели.

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Это дашборд, когда продвижение было на самом пике и можно заметить, что Mixer занимает более важную позицию и приоритет, чем Game Pass.

В августе 2019 года выходят заголовки о выкупе контрактов с самыми популярными стримерами того времени.

Фил Спенсер выкупил 3 стримеров из ТОП 10 самых популярных. По некоторым данным заключили более 30 контрактов. Весь интернет гудел, как Microsoft закидывает деньгами индустрию и переманивает аудиторию к себе. Знаю огромное число консольных ораторов, что поддалось соблазну и перенесли вещание на новую платформу. К лету 2020 года многие достигли аудитории в 10-15 тысяч человек, что огромный прогресс для "нонейм" каналов.

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В июне 2020 года, менее чем через 9 месяцев, после оглушительного пиара сервис был закрыт. Для многих контентмейкеров это был серьезнейший удар и сломал их.

Обратная совместимость

Невиданная мощь и смелое решение. Инициативу форсили из каждого утюга. У меня огромная библиотека старых игр, но лишь 10% попало под данную щедрость. Это лучше, чем ничего, но речь о другом. Xbox one очень слабая консоль и прямой запуск виртуальной машины для эмуляции на ней был невозможен. Специалисты из Microsoft пошли другим путем. Брали исходники от игры и уже на их уровне под каждую отдельную игру пилили эмулятор. Дорого, долго, малоэффективно. Фишка для галочки, которую можно использовать в маркетинговых материалах.

В 2020 году стартуют продажи консолей Xbox series, чья производительность на голову превосходит Xbox one. Для запуска старых игр больше не нужны исходники и прочее. Microsoft без проблем может запустить общий эмулятор и добавить всю библиотеку Xbox 360. Прошло 4 года и что-то не слышно ничего. Куда делись маркетинговые крики про "Обратную совместимость"? Она очень нужна или нет?

Оптимизировано для Xbox series X/S

Тут очень важна сама формулировка "Оптимизировано". Очень тонкий троллинг. Конкурент выпускает игры для PS4 или PS5. Все просто и понятно. Но Microsoft снова пускает пыль в глаза.

В 2017 году вышла Xbox one X. Филимон активно продвигал самое мощное игровое устройство. Фраза "оптимизировано" имело конкретное значение. Помимо увеличенного разрешения и дальности прорисовки часто добавлялись улучшения освещения, тени, травка, плотность толпы и прочее. Иногда увеличивалась частота кадров. Существовала официальная страничка, где указывались особенности улучшенной версии.





А что сегодня обозначает формулировка "Оптимизировано"? Особенно для игр из эпохи 8-го поколения консолей? Понятно, что частота кадров будет стабильная как скала, а динамическое разрешение на верхней планке, а что еще? Большинство таких игр работает по обратной совместимости и WoW разрыва как было с XoS и XoX нет и не будет от слова вообще. В 9 играх их 10 нулевые различия. Но красивая маркетинговая уловка в действии.

Xbox Smart Delivery

Очередная фишка, которую форсили первые полгода с релиза. Активно рассказывали об умной системе и как она помогает простым пользователям. Консоль сама понимает, какую версию игры вам необходимо скачать. Вот только у нее есть огромный изъян. Подавляющее число "оптимизированных" игр не имеют отличий от "не оптимизированных" игр и какую игру качать нет принципиальной разницы. У Xbox series S доступно всего 360 гб внутренней памяти и многие покупают внешние веники. "Оптимизированные" игры не могут запускаться с внешних накопителей. Xbox Smart Delivery не позволяет вам скачать альтернативную версию игры и вы не сможете установить свой любимый Skyrim, Fallout 4 и сотни других игр на внешний USB носитель. Проблема давно известна, но Филимон забил на нее большой болт.

FPS Boost

Чуть ли не главная фишка нового поколения. Тема форсилась адептами коробокса как панацея от всех болезней. Чудо-пилюля, которой нет у конкурента. Взрыв мозга и двигатель инноваций. Примерно половина игр получило улучшение с 60 до 120 кадров... Зачем? Еще 30% игр не поддерживает xbox series S - а как же обе консоли равны? На инициативу положили большой и толстый болт в мае 2021 года через 6 месяцев после старта поколения. В списке всего 97 игр. А продвигали так, будто это распространяется на все игры. Никто не делал уточнения, что FPS Boost работает в 0,1% всей библиотеки игр. Очередной маркетинговый булшит и пыль в глаза.

Auto HDR

Прямо с двух ног каждый уважающий себя блогер пел дифирамбы данной технологии. Картинка сочнее, красивее, неимоверная сочность и технологичность. Вся технология заключалась в увеличении яркости светлых зон и затемнении темных. Большинство специалистов отметили ужасающую работу и непонимание алгоритмов изображения. Болт был положен через год после старта. Очередной рекламный булшит и пыль в глаза.

Quick Resume

Идолопоклонники Xbox все еще упоминают данную технологию и нахваливают технологическое превосходство Microsoft над конкурентами. Чудо-функция, что меняет расстановку сил в игровом мире. Вершина совершенства. Миллион эпитетов. Проблема технологии в том, что Xbox не портативная консоль, где ты играешь урывками одновременно в 5 разных игр. Это стационарное устройство. Чек-поинты в играх расставлены достаточно плотно и нет необходимости "внезапного" сохранения здесь и сейчас. Более того, данные сохранения не всегда корректно работают в одиночных играх и в 30% случаев слетают. А если добавить пул в 5 игр, то при запуске 6-й одно из сохранений стирается.

Проблема состоит в другом. Подавляющее число геймеров на консолях большую часть времени наслаждается онлайн играми. Вы запускаете свои любимые онлайн приключения, а вместо игры загружается Quick Resume, который с ошибкой вылетает и вы повторно загружаете игру. И отключить данную функцию невозможно. Данная функция без понятия, какие игры онлайн, а какие одиночные без привязки к онлайну и она будет крашиться. Данный вопрос активно обсуждался зимой 2022 года и Фил Спенсер обещал исправить данную проблему. Прошло 2,5 года с того момента, а воз и ныне там. Филимону фиолетово на пользователей и их проблемы. Мелкое исправление и будет чудо-чудное, но нет.

25 октября 2024 года

Знаменательный день для игрового сообщества вообще и Xbox в частности. На релизе вышла новая часть серии стрелялок от Активижен. Знаменательное событие, заполонившее все информационные ресурсы. А еще в этот день произошло другое событие. Рухнул очередной рекламный булшит от Филимона. Еще одна фишка и достояние сообщества исчезла из этого мира. Когда речь идет о деньгах, тут не до сентиментальностей. Щедрость от Microsoft испарилась в мгновение ока.

XBOX PLAY ANYWHERE

Очень удобная функция, по которой можно было купить 1 игру и играть в нее втроем одновременно. Один человек на ПК, второй через функцию "Домашняя консоль", третий напрямую с аккаунта. Существенная экономия финансовых средств. Регулярно использую ее с одним своим знакомым.

Call of Duty: Black Ops 6 - это первая игра от внутренней студии Xbox без поддержки данной функции. Ибо плебс должен платить, а не искать альтернативные варианты экономии. На основную и главную фишку Xbox снова забили болт.

Это цитата на проплаченном сайте от Microsoft. Очередное интервью, вставляю без искажений с прямой ссылкой на первоисточник:

Или другое официальное заявление. Официальная цитата с официальной страницы Xbox:

Почти в каждом своем интервью он рассказывал, как переживает о доступности своих игр среди всех геймеров на земле. Как сильно он желает, чтобы любой желающий смог прикоснуться прекрасному. Мы уточним это на реальном языке - мы хотим влезть во все свободные ниши и качать деньги отовсюду, откуда это возможно. Но суть в другом. XBOX PLAY ANYWHERE - это единственная инициатива от Филимона, которая действительно делала геймеров ПК и консолей ближе друг к другу. Но как только дело запахло большими деньгами, тут же разворот на 180 градусов.

Деньги не пахнут и причем тут Cross-platform play

Многие помнят, как Филимон пищал о совместной игре между платформами, а нехорошая Sony не позволяла Xbox присоединится к общему онлайну? Эту тему активно продвигали через СМИ. Фил Заботится о геймерах, а вот злые самураи... На самом деле дела обстояли немного иначе. Кроссплей уже 3 года был на PlayStation. Вот только онлайн на коробоксе был при смерти. Отлично помню то время. Поиск матча в Battlefield V и World of Tanks на консолях Sony занимал не более 15 секунд в любое время суток. А вот на детище Microsoft, ночью вообще невозможно было играть, днем 40-60 секунд за счастье. Активным геймерам подобное не нравилось и они переходили в конкурирующий лагерь. Филимону жизненно необходим был Cross-platform play либо он обречен. Ни о какой заботе о геймерах и речи не шло.

Послесловие

Многие верят Филу Спенсеру и называют спасителем индустрии. Он обычный геймер из народа. Но на самом деле я не припомню ни одной инициативы, где она была бы искренней и действительно делала этот мир лучше. Сегодня упало очередное знамя "заботы" о геймерах.