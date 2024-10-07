В истории СССР много интересных событий, что стоит освещать в школах и вузах. Много поучительных моментов и забавных ситуаций. Вокруг множество "псевдо-авторов", что пытаются принизить ушедшее время. Нам перестали давать исторические факты, что заставляют гордиться прошлым и верить в будущее.

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Предисловие

Многие из сегодняшних читателей не знакомы с самым главным и монументальным произведением советской литературы. Западные ценности и скудное образование не позволяют увидеть исторический масштаб и широту взглядов советского народа. Сегодня не буду останавливаться и делать глубокий анализ литературного произведения, а коснусь лишь некоторых интересных особенностей, что рассказали мне на уроках литературы.

Иосиф Сталин

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Самая неоднозначная историческая фигура XX века. Сотни научных трудов и исследований. Пример для подражания и противопоставления. Каждый новый глава 1/6 части суши сравнивал себя с Вождем Народов. Противопоставлял себя ему. Укорял за неправильное руководство. Хвалили и ругал. Среди некоторых слоев населения ходят байки о глупом грузине с 3 классами церковноприходской школы, разбойнике и интригане. Различные деятели политической арены любят высказывать свое "нужное и правильное" мнение о самой значимой фигуре советского периода.

Между тем в архивах сохранены более 400 томов различных книг с маргиналиями Иосифа Виссарионовича. Он не просто любил читать, но делал множество критических комментариев к тому или иному произведению.

Для понимания: средний житель России в XXI веке прочитывает 4,2 книги в год (продается около 450 млн книг в год с учетом электронных и населении от 10 до 65 лет в 105 млн человек). То есть, за 55 лет активной деятельности выходит 231 том литературы.

Любимая книга Сталина

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Вождь народов любил читать и делал это с удовольствием. Труды Маркса, Энгельса, Ленина регулярно цитировались на публичных мероприятиях. Работа и политика шли рука об руку.

Помимо рабочих моментов были произведения для души. "Отцы и дети" Ивана Тургенева помогала понять конфликт поколений. В эпоху постоянных противоречий и отсутствия психотерапевтов только книги позволяли разобраться в самом себе.

А еще был ряд произведений с политическим контекстом и прославлением советского человека, его заслуг и подвигов. В отличие от дня сегодняшнего, в стародавние дремучие времена великолепно работала пропаганда. Не прямая и плоская, а с глубокой смысловой нагрузкой. Иосиф Сталин планомерно поддерживал многих авторов.

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Борис Полевой и его "Повесть о настоящем человеке". Николай Островский и его "Как закалялась сталь". Александр Фадеев и его "Молодая Гвардия". Константин Симонов и его "Русские люди". И ряд других произведений. У всех авторов была особенность - они поддерживали советский режим и пели в унисон имеющемуся строю. Книги высочайшего качества с легкими нотками социализма.

Особняком стоял Михаил Шолохов и его "Тихий Дон". Это единственная книга, получившая сталинскую премию по литературе, что не хвалила партию, а главный герой противостоял большевикам. Глубокий конфликт и неприятие плодов революции. "Не все так однозначно" и "Всей правды мы не узнаем" в своем первозданном виде.

Тихий Дон Михаила Шолохова

Монументальная история казачества, охватившая период до начала первой мировой войны, через гражданскую войну к образованию советской России. Рассказывается от лица Григория Мелехова и его восприятии действительности.

Те, кто изучал историю, знают, что кавалерия была главной ударной силой во время гражданской войны и ее лояльность определяла, кто выйдет победителем в той или иной ситуации.

Вмешательство Сталина стало определяющим для судьбы книжной эпопеи. Цензура 30-40 х годов ни за что бы не пропустила книгу в печать. Слишком много мыслей и трактовок не совпадало с линией партии.

Нобелевская премия по литературе

Это тот пункт, что сподвигнул написать краткую заметку о данной книге. Особенность произведения состоит в его признании как внутри страны, так и за её пределами. Мировое признание на высочайшем уровне. Из выходцев 1/6 части суши его получили:

Генрик Сенкевич - поляк в составе Российской Империи. Получил премию в 1906 году;

Иван Бунин - эмигрировал во Францию и писал за границей. Получил премию в 1933 год;

Борис Пастернак - гражданин СССР. Получил премию в 1958 году;

Михаил Шолохов - гражданин СССР. Получил премию в 1965 году;

Александр Солженицын - гражданин СССР. Выслан из страны. Получил премию в 1970 году;

Иосиф Бродский - гражданин СССР. Выслан из страны. Получил премию в 1987 году;

Из 6 авторов, получивших мировое признание, только двое жили при советской власти, и лишь один писал на около политические темы. Эта особенность подчёркивает, насколько сильно впечатлила книга "вождя народа", что её не только разрешили к публикации, но и удостоили Сталинской премии.

Теория заговора и мировое правительство

С литературной точки зрения, "Тихий Дон" написан на высочайшем уровне. Проработка персонажей, описание событий, понимание исторической ситуации и мастерство подтверждаются мировым сообществом. Только существует маленькое "но", что интригует деятелей культуры многие годы.

Михаил Шолохов родился в 1905 году. Его юность пришлась на революционные годы. Его образование, имело явные пробелы из-за проблемы в стране. На момент написания первых глав "Тихого Дона" автору едва исполнилось 19 лет. Подобное вызывает удивление у многих исследователей - в этом возрасте, с подобным образованием, минимальным жизненным опытом и навыками трудно создать столь детализированное и масштабное произведение.

В произведении существует множество описаний, будто автор был участником событий, глубоко понимая происходящее. Проработка и историческая точность не соответствуют возрасту и опыту писателя. Возникают многочисленные гипотезы о возможных соавторах или сторонних источниках.

Начинается "теория заговора". "Тихий Дон" изучали под микроскопом сотни специалистов, сопоставляли его с другими произведениями автора. Литературный анализ подтверждает, что стилистика и манера подачи соответствуют работам Шолохова и указывают на его авторство. Возникает другая особенность: это единственная книга, выполненная с такой глубокой проработкой.

Другие работы Шолохова уступают "Тихому Дону" на два-три порядка. Пока большинство писателей совершенствуют мастерство, у Шолохова наблюдается деградация - его новые работы выглядят слабее и менее проработанными. Такое положение дел вызывает вопросы. Почему автор величайшего произведения XX века не смог развить успех, а "слил позиции"? Явная аномалия рождает новые теории о том, что "Тихий Дон" мог быть написан не только Михаилом Шолоховым, но имел другого, более опытного автора или соавтора. Кем он был и почему не проявился в других работах остается загадкой.

Послесловие

С подачи и при прямой поддержке Иосифа Сталина свет узнал о величайшем историческом произведении. В разрез пропаганде и цензуре была напечатана книга, что удивила не только советских читателей, но и весь мир. А тайна и предыстория вокруг произведения придает ей особую пикантность.