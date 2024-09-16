Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение

Из-за огромного фонового шума многие находятся в растерянности и не понимают, что ожидать в ближайшем будущем. Постараюсь простым языком объяснить сложные вещи
[ ] для раздела Блоги
2
2

Самый большой экономический эксперимент в истории. Необычные решения и сомнительные выгоды. Центробанк России поднимает ключевую ставку до 19%. Западные санкции, ситуацию на границе с Украиной, китайский дракон. Пропаганда со всех старон рисует картины маслом и Сальвадор Дали отдыхает в сторонке. Собрал некоторые мысли в одном материале и выкладываю на общее обозрение.


реклама



Предисловие

13 сентября 2014 года Центральный банк РФ увеличил ключевую ставку до 19 процентов. Если не трогать март 2022 года - это самый высокий показатель за 25 лет. Ожидаемое событие, что массово начали комментировать различные спикеры. В эру информационных баталий на поверхность всплыли десятки и сотни различных мнений, вплоть до захвата Земли марсианами. Слушать аналитические выкладки "проверенных" экспертов становится невыносимо. Полно "правдоподобной" ереси и прочих вбросов. Моя компетентность не позволяет объять необъятное, но многие ключевые моменты и тенденции постараюсь осветить.

Ключевая ставка - это регулирующая мера по управлению экономикой. Государство использует данный механизм для изъятия "наличности" из оборота. Меньше денег в обороте -> меньше покупательская способность -> меньше спрос - > меньше цены -> ниже инфляция.

реклама



Помимо регулирующей функции, ставка является основным "маркером", отображающем среднюю температуру по палате. Это ориентир и основная отправная точка анализа состояния экономики.

Экономические прогнозы на 2025 год

Начнем с самого простого. Все, кто говорит в утвердительной форме и делает официальные прогнозы о состоянии экономики на будущий год - лжец и провокатор. Баба Ванга или Эдгар Кейси более точно попадут пальцем в небо.

Любые анализы и прогнозирования в экономике строятся на практике, что сложилась за последние 150 лет. Расчеты, формулы, коэффициенты разрабатывались десятилетиями и отрабатывались на экономических моделях сотен стран долгое время. Все они касались свободной открытой экономики без внешнего влияния. Но весь накопленный опыт не имеет никакого отношения к России после февраля 2022 года. Все известные математические модели распылились в прах и гроша ломаного не стоят. 

реклама



Ситуация с Россией - это уникальный экономический случай, что изучается СЕГОДНЯ всеми ведущими экономистами мира под лупой с особым пристрастием. 

Инфляция и ключевая ставка в России

В обычной экономике без ограничений работает схема "спроса и предложения". Базовые принципы. Чем больше денег, тем выше спрос и идет повышение стоимости товара. Многие не правильно представляют понятие "повышение стоимости". Обыватель думает, что магазины поднимают стоимость и мы видим подорожание, но это не так. На рынке постоянно присутствуют одни и те же товары, но с разной стоимостью. Как пример - это стоимость телефона в Беларуси на одном из агрегаторов.

реклама



Повышение цены происходит, когда потребитель разобрал все товары по низкой цене у одного поставщика, и на рынке остаются товары от другого поставщика по менее привлекательной стоимости. Сами производители так же повышают отпускную цену, но это происходит значительно реже.

Если ценник пошел вверх - это значит, что товар скупают быстрее чем обычно. Чтобы замедлить скупку товара, увеличивают стоимость денег.

Кредиты и депозиты. Сто рублей сегодня - это сто рублей плюс ключевая ставка завтра. Деньги "подорожали" на сумму ключевой ставки.

Инфляция и подорожание в России

А теперь ключевая особенность всего повествования, на которое обращают редкие эксперты. Для обывателя не имеет значения, почему увеличилась стоимость товаров на полке, но для экономистов - повод для дискуссии. От установленной истины будут различные способы их решения.

  • Если подорожание идет от излишков денег в экономике (или недостатка товара) - нужно уравновесить рынок и изъять наличность из оборота.
  • Если подорожание идет из-за того, что выросли затраты на доставку товаров - то надо уменьшать давление на рынок и сделать доступ к финансам дешевле. 

По моему личному мнению, из-за западных ограничений больше нельзя поставлять оборудование или товар напрямую. В цепочку производства встраиваются новые посредники, что берут дополнительную мзду. Это звено и является той компонентой, что увеличивает конечную стоимость. И "экономической" инфляции из-за избытка денег в экономике нет, либо минимальна.

Военные рельсы

В ноябре 2025 года в Соединенной Америке пройдут выборы. Данный инцидент может повлиять на развитие событий в 2025 году при выборе Трампа. Великий Дональд может спутать все карты и "закончить конфликт за три дня". У данного сценария есть существенный изъян. Экономика России за 2 года серьезно перестроилась и подобные изменения могут привести к краху.  Не имеет значение, по какому сценарию будет поставлена точка в противостоянии. Резкое завершение конфликта уничтожит экономику 1/6 части суши. 

Выпуск условного танка означает, что на нем кормится Завод. На Завод подвязаны субподрядчики. К субподрядчикам подвязана металлургия, научные институты, перевозчики и куча другой мелочёвка. Все эти люди получают зарплату и кормят свои семьи. Оплата ЖКХ, ремонт квартир, одежда, кафешки, розница, репетиторы, массажные солоны и кальянные, куча мелкого бизнеса - кормятся за счет зарплат от Заводчан и субподрядчиков. 

Военка сейчас - это огромный пласт людей и стоящих рядом. У меня нет точных цифр, но по некоторым данным - эта отрасль прямо или косвенно касается 30 млн. человек. Окончание конфликта означает, что эти люди останутся без денег. Если вопрос будет растянут во времени, то экономика успеет перестроиться, но разово - это коллапс.

Перегрев экономики

Новый термин, что регулярно используется "либерально" настроенными спикерами. Повторяется из раза в раз. Огромные зарплаты не обеспечены товаром и грядет апокалипсис. Военка и люди с передовой получают слишком много денег, а тратить их не на что. И снова здрасти. Если бы вопрос стоял о временном промежутке в пару месяцев - это действительно была бы проблема. Но растянутое во времени - это "спасительная соломинка" для самого существования России. Помимо денег на руках у населения - это ресурсы не только для приобретения товаров народного потребления, но и стартовый капитал для малого бизнеса. Жители москвы привыкли жить в парадигме "Купил-продал", но за МКАДом существуют и другие варианты "проедания" денег. Открытие парикмахерской, маникюрного салона, ремонтной мастерской, производства гвоздей, пилорамы, цеха пошива одежды, пекарня, фотостудии, фитнес клубы, мелкие магазины, клининг, ремонт авто - в Москве о таком не думают, а в глубинке открыть подобное тяжело из-за отсутствия стартового капитала.

Долгое время нефтедоллары хранились на счетах зарубежных банков. Продали "соляру" и положили в Европейский банк. За МКАДом от такого действия было ни горячо ни холодно. Запретили продажу "соляры"? За МКАДом от этого ни горячо ни холодно, денег этих они не видели. Редкие "Национальные проекты" оставались на бумаге. Теперь вливаются вагоны денег и все они остаются в регионах у обычных работяг.

Снаряды или станки

И снова, "либерально" настроенные спикеры рассказывают сказки про "закапывание" денег. Мол, снаряды сжигаются на поле боя и появляется огромный объем наличности не обеспеченный покупательской способностью. В этот момент становится смешно и не удобно. Просто факты для размышления:

Сфера услуг в США составляет около 80% всего ВВП. Список обширный и в нем огромное число различных компонентов.

Кинематограф, компьютерные игры, фаст-фуд и рестораны, туризм, салоны красоты - прямо вижу, как поток "необеспеченных" денег уничтожает главную экономику планеты. Покрасил ногти или сделал массаж - все! Конец "пендосам".

Инвестиции в собственную экономику

Долгое время нефтедоллары уничтожали собственный потенциал. Большинство задавались вопросом: "Зачем нам собственное производство, если у соседа дешевле и качественнее". Кредитные линии на развитие собственного производства выдавались лишь по праздникам. Отсутствие субсидий и длинного рубля. За два года экономика перестроилась. Не все гладко и красиво, но в регионах появились деньги от государственных заказов. Вместо счетов открытых в зарубежных банках, финансовые потоки пошли вглубь России, за МКАД.

Открытая статистика по экономической ситуации

Анализ "самочувствия" экономики можно делать не только по новостным заголовкам, но и по официально публикуемым данным. Но ее слишком мало, чтобы делать выводы. Одну и туже информацию можно, без дополнительных сливов, можно интерпретировать по-разному. Например, уменьшение грузоперевозок: либо это замедление деловой активности и деградация экономики, либо в них отпала необходимость и часть импортного товара заменили на местные аналоги. Большинство экспертов пытаются попасть пальцем в небо и гадают на кофейной гуще.

Вредительство Центрального банка России

У меня нет всей информации и многие вопросы не могу оценить в полной мере. Главный регулирующий орган считает, что из оборота необходимо изъять некоторый объем денежных средств, что снизит инфляцию и стабилизирует ситуацию. Проверенный метод из прошлого тысячелетия. Ильвира Набиулина видит рост цен и дает пилюлю с повышенной ключевой ставкой.

Мое личное и субъективное мнение - на рост цен в большей степени влияют "посредники", зарабатывающие на обходе санкций, чем денежная масса. Увеличение ставки ни как не повлияет на ситуацию.

Критикуешь - предлагай

Для изъятия денег из оборота можно (и нужно) изменить принципы выплат за сделанную работу. При заключении контракта не выдавать живые деньги (заметно уменьшить выплаты), а предлагать получение квартиры или другой недвижимости. При ранениях или гибели - полностью погашать сумму за жилье вне зависимости от сроков службы. Строителям выдать льготы по налогообложению для таких объектов. Предприятиям военки сделать аналогичные предложения. Вместо живых денег предлагать "ипотечное строительство" по нулевым процентным ставкам. Сделать такие предложения, когда "рабочий" будет бежать с криками "Вставай страна народная" и подписывать контракты на строительство. Этого будет достаточно, чтобы из оборота улетучились "эфемерные" суммы.

Изменение системы налогооблажения. Увеличение пошлины на ввозимый товар и уменьшение НДС. Налоговые каникулы для всего российского производства легкой промышленности.

Ключевая ставка 19%

  • Прямо сейчас в сельскохозяйственном секторе идет коллапс. "Труженики" села живут исключительно на кредитах. Купить посевной материал, удобрения, технику, ГСМ, комбикорма, лекарства - это огромные длинные контракты. Урожай собирается и продается за 1 месяц, остальные 11 идет подготовка и жизнь за счет банка.
  • Строительная отрасль долго жила за счет кредитов и различных вариантов "ипотеки". Повышение ставки значительно снижает покупательскую способность и отрасль ляжет.
  • Грузоперевозки и общественный транспорт. Подавляющее число крупных операторов работает в лизинг и берет оборудование через "длинный" рубль.
  • Финансовый сектор и микрокредитование - чем выше ставка тем чаще не возвращают кредиты. На короткой дистанции повышение ставки хорошо, но на длинной есть проблемы.

Остальные отрасли не так сильно зависят от банковских кредитов, но есть нюансы. Так как долгое время страна жила в режиме "купи-продай", то открыть производство в отрослях не связанных с конфликтом на юге России значительно сложнее. Без дотаций и длинного дешевого рубля 

Экономика России в 2025 году

Три варианта развития:

Если прекратятся инвистиции в экономику "За МКАДом", возможен коллапс и повторение ситуации 1998 года. Внешние санкции додавят и совершат свое черное дело. Выборы в США могут подвести Россию к подобному шагу.

Статус КВО. Замарозка ситуации на юге России и растягивание вопроса во времени позволит выстроить "Зауралье" и перейти от экономики потребления и продажи нефти к нормальному производству и импортозамещению. Высокотехнологичной "империи" построить не удастся, но заменить норвежский лосось, финскую бумагу, польские яблоки, немецкое пиво, бельгийские вафли, итальянские сыры, голландские тюльпаны - реальный и возможный вариант развития. 

Внутренний саботаж. Враги везде. Коррупция и некомпитентность процветают. Нужны четкие и широкие шаги по изменению экономического ландшафта. Точечные меры и легкие коррективы - это временное решение. Нужны глобальные изменения во всех экономических аспектав. Скоординированные. Правая и левая рука должны работать вместе. Действие центрального банка и экономического блока должны координироваться. 

Вместо эпилога

Рост цен - это эфиреный показатель, что можно трактовать десятками вариантов. Производитель увеличивает зарплату и повышает стоимость выпускаемой продукции или из-за роста цен производителю необходимо поднимать зарплаты, чтобы народ не разбежался? В моменте здесь и сейчас рост цен - ужасающее явление. Но если не будет роста цен, то предприятия не смогут показывать каждый год прибыль. Без прибыли предприятия не смогут обновлять оборудование и идти в ногу со временем.

Инфляция сама по себе - это благо. Люди привыкают к росту цен и не замечают ее. Но есть нюанс. Когда рост цен стабильный и одинаковый на длительном промежутке времени, то не важно "5% или 50%" - это прогнозируемое явление и человек к нему готов. А вот если происходит такое, что скачки за короткий промежуток времени составляют до 15% и ты не знаешь, что будет завтра - это уничтожает любое планирование.

Именно непредсказуемые скачки являются главным злом всего и вся. К ним нельзя подготовится и их нельзя учесть в своих планах.


Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

васютин дефолт падение доходов анализ рынка экономика россии 2024 лихие 90-е рост инвестиций украина 2024
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
23
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартует строительство новой дороги в Крым
5
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
20
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
14
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
17
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
РФ проложит новую железную дорогу через Кавказский хребет
+
Google тестирует «оконный» режим для Android планшетов
+
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
11
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
3
Defense News: Франция первой в мире испытала лазеры для безопасной спутниковой связи
1
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
+
Со следующего года управлять сервисом беспилотных такси Waymo в Атланте и Остине будет Uber
+
Google Meet внедряет функцию автоматического создания заметок на Android
+
В сети появились свежие слухи про GTA 6 о сюжете и геймплее
2
Новый подход к спутниковой связи: ученые предлагают сократить количество спутников
+
Информатор опубликовал данные о стоимости и периоде анонса игровой консоли Nintendo Switch 2
+
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
3
Транспортные самолёты в обмен на истребители: Бразилия и Индия ведут переговоры о бартерной сделке
1
Lenovo подтверждает приближающийся анонс игрового планшета Legion Y700 (2024)
+
Новые дороги для новых субъектов: "Автодор" вводит 700 км инфраструктуры
+

Популярные статьи

5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
5
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
87
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
4
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
1
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Смирнов
09:09
У меня LG G8 Thinq(855 снап) на 9 андроиде с батареей всего 4500мАч с декабря 2019г отлично пашет. И заряжаю практически всегда на 100%. И держит весь день легко. Хотя ютуб часто смотрю и соцсети. И w...
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
Ссу на рекламистов
09:00
Ясно.Понятно. Можно не читать. Аналитика уровня " Майкрософт говно, хбокс никому не нужен и скоро здохнет, а сони короли Млечного Пути,но скоро покорят Андромеду" Очередной выпук сонираба, который как...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Ник Хобо
08:55
"В ноябре 2025 года в Соединенной Америке пройдут выборы" Расходимся, экспердт поплыл на фоне провалов любимки сони. "Замарозка" Забавне, не знал что в Беларуси мароз так пишется.
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Kaabar
08:49
В топе внимания планеты - человек, играющий в мячик. Это в принципе всё, что кратко и ёмко может характеризовать человечество как вид.
Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 миллиард подписчиков в соцсетях
Алексей Макаров
08:46
Кстати, чем сильнее вкладывают в независимость от Тайваня, тем проще потом китайцам будет его забрать
Со следующего года управлять сервисом беспилотных такси Waymo в Атланте и Остине будет Uber
Дюсель Дора
08:41
rx 7600 это великий позор амд на который не кто не купилчя
AMD прекращает гонку за производительность с NVIDIA и сосредоточится на доступных видеокартах
Enforsen Bsv
08:41
стрельба произошла между двумя стрелками, а присутствие американского политика рядом было лишь совпадением ... ... уже смешно )))
Tensor G4 лишь немного быстрее Tensor G3 в 3DMark Wild Life Extreme
rodentekb
08:30
Молодцы конечно.
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
Антон Кударенко
08:30
Вот где пригодился AVX!
CATL представила тяговые батареи для электробусов сроком службы 15 лет
Мечта Шеншебека
08:25
Да, ответить вам нечем, это ты верно сказал. Лучше сдавайтесь.
ВС РФ уничтожили ж/д эшелон с переданным Киеву иностранным вооружением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем