Самый большой экономический эксперимент в истории. Необычные решения и сомнительные выгоды. Центробанк России поднимает ключевую ставку до 19%. Западные санкции, ситуацию на границе с Украиной, китайский дракон. Пропаганда со всех старон рисует картины маслом и Сальвадор Дали отдыхает в сторонке. Собрал некоторые мысли в одном материале и выкладываю на общее обозрение.





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Предисловие

13 сентября 2014 года Центральный банк РФ увеличил ключевую ставку до 19 процентов. Если не трогать март 2022 года - это самый высокий показатель за 25 лет. Ожидаемое событие, что массово начали комментировать различные спикеры. В эру информационных баталий на поверхность всплыли десятки и сотни различных мнений, вплоть до захвата Земли марсианами. Слушать аналитические выкладки "проверенных" экспертов становится невыносимо. Полно "правдоподобной" ереси и прочих вбросов. Моя компетентность не позволяет объять необъятное, но многие ключевые моменты и тенденции постараюсь осветить.

Ключевая ставка - это регулирующая мера по управлению экономикой. Государство использует данный механизм для изъятия "наличности" из оборота. Меньше денег в обороте -> меньше покупательская способность -> меньше спрос - > меньше цены -> ниже инфляция.

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Помимо регулирующей функции, ставка является основным "маркером", отображающем среднюю температуру по палате. Это ориентир и основная отправная точка анализа состояния экономики.

Экономические прогнозы на 2025 год

Начнем с самого простого. Все, кто говорит в утвердительной форме и делает официальные прогнозы о состоянии экономики на будущий год - лжец и провокатор. Баба Ванга или Эдгар Кейси более точно попадут пальцем в небо.

Любые анализы и прогнозирования в экономике строятся на практике, что сложилась за последние 150 лет. Расчеты, формулы, коэффициенты разрабатывались десятилетиями и отрабатывались на экономических моделях сотен стран долгое время. Все они касались свободной открытой экономики без внешнего влияния. Но весь накопленный опыт не имеет никакого отношения к России после февраля 2022 года. Все известные математические модели распылились в прах и гроша ломаного не стоят.

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Ситуация с Россией - это уникальный экономический случай, что изучается СЕГОДНЯ всеми ведущими экономистами мира под лупой с особым пристрастием.

Инфляция и ключевая ставка в России

В обычной экономике без ограничений работает схема "спроса и предложения". Базовые принципы. Чем больше денег, тем выше спрос и идет повышение стоимости товара. Многие не правильно представляют понятие "повышение стоимости". Обыватель думает, что магазины поднимают стоимость и мы видим подорожание, но это не так. На рынке постоянно присутствуют одни и те же товары, но с разной стоимостью. Как пример - это стоимость телефона в Беларуси на одном из агрегаторов.

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Повышение цены происходит, когда потребитель разобрал все товары по низкой цене у одного поставщика, и на рынке остаются товары от другого поставщика по менее привлекательной стоимости. Сами производители так же повышают отпускную цену, но это происходит значительно реже.

Если ценник пошел вверх - это значит, что товар скупают быстрее чем обычно. Чтобы замедлить скупку товара, увеличивают стоимость денег.

Кредиты и депозиты. Сто рублей сегодня - это сто рублей плюс ключевая ставка завтра. Деньги "подорожали" на сумму ключевой ставки.

Инфляция и подорожание в России

А теперь ключевая особенность всего повествования, на которое обращают редкие эксперты. Для обывателя не имеет значения, почему увеличилась стоимость товаров на полке, но для экономистов - повод для дискуссии. От установленной истины будут различные способы их решения.

Если подорожание идет от излишков денег в экономике (или недостатка товара) - нужно уравновесить рынок и изъять наличность из оборота.

Если подорожание идет из-за того, что выросли затраты на доставку товаров - то надо уменьшать давление на рынок и сделать доступ к финансам дешевле.

По моему личному мнению, из-за западных ограничений больше нельзя поставлять оборудование или товар напрямую. В цепочку производства встраиваются новые посредники, что берут дополнительную мзду. Это звено и является той компонентой, что увеличивает конечную стоимость. И "экономической" инфляции из-за избытка денег в экономике нет, либо минимальна.

Военные рельсы

В ноябре 2025 года в Соединенной Америке пройдут выборы. Данный инцидент может повлиять на развитие событий в 2025 году при выборе Трампа. Великий Дональд может спутать все карты и "закончить конфликт за три дня". У данного сценария есть существенный изъян. Экономика России за 2 года серьезно перестроилась и подобные изменения могут привести к краху. Не имеет значение, по какому сценарию будет поставлена точка в противостоянии. Резкое завершение конфликта уничтожит экономику 1/6 части суши.

Выпуск условного танка означает, что на нем кормится Завод. На Завод подвязаны субподрядчики. К субподрядчикам подвязана металлургия, научные институты, перевозчики и куча другой мелочёвка. Все эти люди получают зарплату и кормят свои семьи. Оплата ЖКХ, ремонт квартир, одежда, кафешки, розница, репетиторы, массажные солоны и кальянные, куча мелкого бизнеса - кормятся за счет зарплат от Заводчан и субподрядчиков.

Военка сейчас - это огромный пласт людей и стоящих рядом. У меня нет точных цифр, но по некоторым данным - эта отрасль прямо или косвенно касается 30 млн. человек. Окончание конфликта означает, что эти люди останутся без денег. Если вопрос будет растянут во времени, то экономика успеет перестроиться, но разово - это коллапс.

Перегрев экономики

Новый термин, что регулярно используется "либерально" настроенными спикерами. Повторяется из раза в раз. Огромные зарплаты не обеспечены товаром и грядет апокалипсис. Военка и люди с передовой получают слишком много денег, а тратить их не на что. И снова здрасти. Если бы вопрос стоял о временном промежутке в пару месяцев - это действительно была бы проблема. Но растянутое во времени - это "спасительная соломинка" для самого существования России. Помимо денег на руках у населения - это ресурсы не только для приобретения товаров народного потребления, но и стартовый капитал для малого бизнеса. Жители москвы привыкли жить в парадигме "Купил-продал", но за МКАДом существуют и другие варианты "проедания" денег. Открытие парикмахерской, маникюрного салона, ремонтной мастерской, производства гвоздей, пилорамы, цеха пошива одежды, пекарня, фотостудии, фитнес клубы, мелкие магазины, клининг, ремонт авто - в Москве о таком не думают, а в глубинке открыть подобное тяжело из-за отсутствия стартового капитала.

Долгое время нефтедоллары хранились на счетах зарубежных банков. Продали "соляру" и положили в Европейский банк. За МКАДом от такого действия было ни горячо ни холодно. Запретили продажу "соляры"? За МКАДом от этого ни горячо ни холодно, денег этих они не видели. Редкие "Национальные проекты" оставались на бумаге. Теперь вливаются вагоны денег и все они остаются в регионах у обычных работяг.

Снаряды или станки

И снова, "либерально" настроенные спикеры рассказывают сказки про "закапывание" денег. Мол, снаряды сжигаются на поле боя и появляется огромный объем наличности не обеспеченный покупательской способностью. В этот момент становится смешно и не удобно. Просто факты для размышления:

Сфера услуг в США составляет около 80% всего ВВП. Список обширный и в нем огромное число различных компонентов.

Кинематограф, компьютерные игры, фаст-фуд и рестораны, туризм, салоны красоты - прямо вижу, как поток "необеспеченных" денег уничтожает главную экономику планеты. Покрасил ногти или сделал массаж - все! Конец "пендосам".

Инвестиции в собственную экономику

Долгое время нефтедоллары уничтожали собственный потенциал. Большинство задавались вопросом: "Зачем нам собственное производство, если у соседа дешевле и качественнее". Кредитные линии на развитие собственного производства выдавались лишь по праздникам. Отсутствие субсидий и длинного рубля. За два года экономика перестроилась. Не все гладко и красиво, но в регионах появились деньги от государственных заказов. Вместо счетов открытых в зарубежных банках, финансовые потоки пошли вглубь России, за МКАД.

Открытая статистика по экономической ситуации

Анализ "самочувствия" экономики можно делать не только по новостным заголовкам, но и по официально публикуемым данным. Но ее слишком мало, чтобы делать выводы. Одну и туже информацию можно, без дополнительных сливов, можно интерпретировать по-разному. Например, уменьшение грузоперевозок: либо это замедление деловой активности и деградация экономики, либо в них отпала необходимость и часть импортного товара заменили на местные аналоги. Большинство экспертов пытаются попасть пальцем в небо и гадают на кофейной гуще.

Вредительство Центрального банка России

У меня нет всей информации и многие вопросы не могу оценить в полной мере. Главный регулирующий орган считает, что из оборота необходимо изъять некоторый объем денежных средств, что снизит инфляцию и стабилизирует ситуацию. Проверенный метод из прошлого тысячелетия. Ильвира Набиулина видит рост цен и дает пилюлю с повышенной ключевой ставкой.

Мое личное и субъективное мнение - на рост цен в большей степени влияют "посредники", зарабатывающие на обходе санкций, чем денежная масса. Увеличение ставки ни как не повлияет на ситуацию.

Критикуешь - предлагай

Для изъятия денег из оборота можно (и нужно) изменить принципы выплат за сделанную работу. При заключении контракта не выдавать живые деньги (заметно уменьшить выплаты), а предлагать получение квартиры или другой недвижимости. При ранениях или гибели - полностью погашать сумму за жилье вне зависимости от сроков службы. Строителям выдать льготы по налогообложению для таких объектов. Предприятиям военки сделать аналогичные предложения. Вместо живых денег предлагать "ипотечное строительство" по нулевым процентным ставкам. Сделать такие предложения, когда "рабочий" будет бежать с криками "Вставай страна народная" и подписывать контракты на строительство. Этого будет достаточно, чтобы из оборота улетучились "эфемерные" суммы.

Изменение системы налогооблажения. Увеличение пошлины на ввозимый товар и уменьшение НДС. Налоговые каникулы для всего российского производства легкой промышленности.

Ключевая ставка 19%

Прямо сейчас в сельскохозяйственном секторе идет коллапс. "Труженики" села живут исключительно на кредитах. Купить посевной материал, удобрения, технику, ГСМ, комбикорма, лекарства - это огромные длинные контракты. Урожай собирается и продается за 1 месяц, остальные 11 идет подготовка и жизнь за счет банка.

Строительная отрасль долго жила за счет кредитов и различных вариантов "ипотеки". Повышение ставки значительно снижает покупательскую способность и отрасль ляжет.

Грузоперевозки и общественный транспорт. Подавляющее число крупных операторов работает в лизинг и берет оборудование через "длинный" рубль.

Финансовый сектор и микрокредитование - чем выше ставка тем чаще не возвращают кредиты. На короткой дистанции повышение ставки хорошо, но на длинной есть проблемы.

Остальные отрасли не так сильно зависят от банковских кредитов, но есть нюансы. Так как долгое время страна жила в режиме "купи-продай", то открыть производство в отрослях не связанных с конфликтом на юге России значительно сложнее. Без дотаций и длинного дешевого рубля

Экономика России в 2025 году

Три варианта развития:

Если прекратятся инвистиции в экономику "За МКАДом", возможен коллапс и повторение ситуации 1998 года. Внешние санкции додавят и совершат свое черное дело. Выборы в США могут подвести Россию к подобному шагу.

Статус КВО. Замарозка ситуации на юге России и растягивание вопроса во времени позволит выстроить "Зауралье" и перейти от экономики потребления и продажи нефти к нормальному производству и импортозамещению. Высокотехнологичной "империи" построить не удастся, но заменить норвежский лосось, финскую бумагу, польские яблоки, немецкое пиво, бельгийские вафли, итальянские сыры, голландские тюльпаны - реальный и возможный вариант развития.

Внутренний саботаж. Враги везде. Коррупция и некомпитентность процветают. Нужны четкие и широкие шаги по изменению экономического ландшафта. Точечные меры и легкие коррективы - это временное решение. Нужны глобальные изменения во всех экономических аспектав. Скоординированные. Правая и левая рука должны работать вместе. Действие центрального банка и экономического блока должны координироваться.

Вместо эпилога

Рост цен - это эфиреный показатель, что можно трактовать десятками вариантов. Производитель увеличивает зарплату и повышает стоимость выпускаемой продукции или из-за роста цен производителю необходимо поднимать зарплаты, чтобы народ не разбежался? В моменте здесь и сейчас рост цен - ужасающее явление. Но если не будет роста цен, то предприятия не смогут показывать каждый год прибыль. Без прибыли предприятия не смогут обновлять оборудование и идти в ногу со временем.

Инфляция сама по себе - это благо. Люди привыкают к росту цен и не замечают ее. Но есть нюанс. Когда рост цен стабильный и одинаковый на длительном промежутке времени, то не важно "5% или 50%" - это прогнозируемое явление и человек к нему готов. А вот если происходит такое, что скачки за короткий промежуток времени составляют до 15% и ты не знаешь, что будет завтра - это уничтожает любое планирование.

Именно непредсказуемые скачки являются главным злом всего и вся. К ним нельзя подготовится и их нельзя учесть в своих планах.



