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Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol

"Из всех возможных миров мы выбираем тот, в котором находим силу продолжать." — Франц Кафка
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Сложные времена требуют трудных решений. Теперь, для получения новой халявной игры нужно нажать три кнопочки вместо одной. Хорошая игра достойна, чтобы вы сделали над собой усилие и забрали в свою библиотеку.

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Предисловие

Сегодня магазин халява Epic Games Store - это лучший цифровой магазин игр из всех возможных. Пока блогеры с бездонными кошельками нахваливают Дядюшку Габена, нормальные пользователи используют все предоставленные возможности и варианты. Пока скользкие типы рассказывают байки про зеленый магазин, уверенные в себе пользователи предпочитают лицензионный софт и удобство цифровой библиотеки.

Халява сэр

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Это моя библиотека Steam. Суммарно, на ее формирование, было потрачено около 500 баксов за 12 лет. 95% игр в ней были получены через различные лазейки, раздачи, хитрости и баги в системе. Мне не стыдно брать халяву, даже если она мне не нужна здесь и сейчас. Цифровые релизы карман не тянут.

 Это мой аккаунт в сервисе цифровой дистрибуции GOG (Good Old Games). На формирование библиотеки  в данном сервисе мною не было потрачено ни единой копейки. Хоть поляки уже 5 лет не раздают вкусняшек, но иногда захожу в сервис и качаю некоторые игры. Данный вариант приобрел повышенную актуальность, когда STEAM прекратил поддержку старой Windows 7. Огромный пласт устройств (бизнес ноутбуки или моноблоки) служит по 15-20 лет и продолжит выполнять свои функции еще долгие годы. Только Windows 10 уничтожает их своими системными требованиями.

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Не для тебя моя мама ягодку растила

После событий февраля 2022 года несколько крупных издателей покинули рынок России и Беларуси, фактически лишив геймеров, проживающих на 1/6 части суши, доступа к их продуктам. Такая политика делит людей на "своих" и "чужих". В результате не все могут воспользоваться предложениями и скидками крупных цифровых магазинов. Однако, как говорится, на любой хитрый замок найдется свой ключ. Где есть воля, там есть и способ, и обходные пути всегда найдутся.

В России также приняли закон, запрещающий обсуждать способы обхода блокировок и запретов. Как будто нам было мало преград со стороны недружественных стран, так еще и «свои» подливают масла в огонь. В связи с этим, некоторые аспекты, связанные с обходом ограничений, будут освещены не полностью. Однако основные моменты вы всегда сможете уточнить самостоятельно.

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The Callisto Protocol

Это крупнейшая раздача халявы за несколько лет. Лично вам игра может нравиться или не нравиться, но пирог слишком сладкий, чтобы его игнорировать и пройти мимо.

Первоначально Striking Distance Studios выпустили игру с защитой Denuvo,  но ее взломали уже через 2 недели и  проект засветился в зеленом магазине. Через 8 недель защита была полностью снята и любой желающий мог ознакомиться с самой свежей и пропатченной версией.

На старте игра отличалась низкой оптимизацией и получила средние оценки. Долгожданный шедевр разочаровал любителей жанра Хоррор. За пол года после релиза, игру довели до ума и оптимизировали под древние корыта. Средняя оценка выросла с 56 до 73 баллов. Если уж не поиграть, то использовать как бенчмарк для своего оборудования.

Забираем игру - сложный способ

Есть два варианта приобщиться к прекрасному. Сложный для интеллектуалов и простой для обычных геймеров. 

В магазине Тима Суини установлена "защита" от обмана и манипуляций со стороны пользователя. Администрация не позволяет использовать транспортные средства зарегистрированные в "не правильных странах"

Для регистрации нам необходимо сменить место жительство на одобренные регионы. Список одобрения возглавляет Северная Америка и ее сателлиты. От региона зависит язык в устанавливаемых играх, так что подходите к вопросу с умом.


В настройках идем в раздел с адресом и листаем в самый конец страницы. Мелким шрифтом и маленькими буковками написано "нажмите здесь"


Нам предлагается простой квест с выполнением простых заданий. Мышка и умение читать инструкцию поощряются конфетками.


Если все задания выполнены достойно, то квест автоматически засчитается и вы получите все плюшки от своего нового место проживания.

Если вы решите, что переезд в новую страну сопряжен с рисками и воспользуетесь услугами известных транспортных компаний, то вас быстро вычислят и запретят эмиграцию.

В этом месте ваши интеллектуальные способности должны проявится в полной мере, а внимательность и умение читать картинки вознаграждается многократно.

Забираем игру - простой способ

Таможенное управление и шлагбаум в системе Epic Games Store работает с особой щепетильностью исключительно в момент смены региона. Досконально проверяют все с особым цинизмом. Для новых граждан  охранные системы работают с заметно меньшим рвением. Регистрация нового аккаунта возможно на любом общественном транспорте. Сам использую бесплатного "туннельного медведя". Работает безотказно и в бесплатной версии 10 000 свободных километров каждый месяц.

Перед созданием нового аккаунта нужны некоторые приготовления. Первоначально вам понадобится почтовый ящик. Чтобы избежать некоторых недоразумений в будущем, рекомендуется не использовать сервисы в зоне .ru (mail.ru / ya.ru). Регистрируете (если нет почты в google.com - там сидит ваш андроид телефон) новую почту и уже ее используйте при создании нового аккаунта.

Регистрация новых аккаунтов

В прошлом месяце The Callisto Protocol продавался в подписке Humble Bundle и цена на игру сильно просела, но все еще держится на приемлемом уровне. Сейчас можно "затарится" и создать пару десятков аккаунтов с данной игрой. Если "мамкин бизнесмен" история не сильно интересная, то знакомым и друзьям делать подгон - отличный вариант.

 

Создать 20-30 аккаунтов займет пару часов, но раздавать игры вы сможете продолжительное время. Два года назад оформил 50 свежих библиотек и сегодня уже нет ни одной. Разыграл на профильном ресурсе, установил на свежем ПК для знакомого, подарил друзьям или понравившейся девушке. Аккаунты с подобными играми радуют тех, кто далеко от индустрии и не знаком с ее "фишками" и "халявой".


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Теги

васютин халява steam бесплатная раздача egs обход западных санкций бесплатно the callisto protocol обход блокировок egs халява epic games store
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