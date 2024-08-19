В стародавние времена, когда ещё деды наши ходили по этим светлым лесам и тёмным лугам, случилась одна история, которую передавали из уст в уста...

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Предисловие

Больше 10 лет занимался банкротствами, санациями, ликвидациями, субсидиарной ответственностью, залоговым имуществом, реорганизацией, конкурсным производством, арбитражным управлением и так далее и тому подобное. Нахватался разных словечек и умных фраз Теперь с чистой совестью могу щеголять различными умными выражениями и смахивать на профессионала.

Буквально неделю назад на повестку дня вышла резонансная тема — банкротство КРИ (Конференции Разработчиков Игр) и связанная с ним выставка Игромир. Это событие не осталось незамеченным среди любителей игр в России и тех, кто следит за индустрией.

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Как рыцари в белых доспехах на защиту всего светлого и теплого выскочили два поварёнка и начали прожарочку белорусской картошечки. Все бы ничего, но данное блюдо рассматривал с профессиональной точки зрения и улыбался, улыбался, улыбался....

Ольга Бузова

Неоднозначный персонаж российского фольклора решил прорекламировать игру "СМУТА", что вызвало удивление у игрового сообщества. Где Оленька, а где Смута? Сплетни и тихое перешептывание расползлось по сети интернет.

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Но, оказывается, на подобное способны не только Дивы эстрады. Эксперты из другой отрасли способны стать юристами и финансистами.

Банкротство

Начнем с самого простого тезиса: "Никогда и ни при каких обстоятельствах не становись на чью либо сторону при банкротстве". Многие думают, что это процедура, при которой снимают последнюю рубашку и из кармана вытряхивают последние копейки. Это не так. Процедура банкротства - это дележ имущества при разводе. Две стороны не сумели договориться и перевели свои отношения в юридическую плоскость. Каждая из сторон врет, врет и еще раз врет, чтобы ей досталось как можно больше денег. Чем жирнее вопрос - тем яростнее дележка. Ни при каких обстоятельствах, если вы не заинтересованное лицо, нельзя становится ни на одну из сторон. Человек со стороны никогда не сможет понять ВСЕХ тонкостей процесса. При больших деньгах - тонкостей очень много.

Кто убил Игромир

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Ролик на 73 минуты 52 секунды. Очень интересная интерпретация событий. Причем, слово "интерпретация" не равнозначно слову "действительность".

Суть вопроса. Компания "А" предложила свои услуги. Компания "Б" согласилась и перечислила денежку. Тут пробел информации, так как не могу восстановить хронологию по датам, а это важно. В апреле 2020 года объявляется Локдаун и "А" не может исполнить свои обязанности. "А" не возвращает деньги, хотя знает, что не сможет исполнить свои обязанности. С апреля 2020 года по октябрь 2020 года примерно 6 месяцев. За этот период нет ни какой информации. Почему? Именно в этом периоде можно увидеть как действовали обе компании и какой у них был умысел.

В октябре 2020 года компания "А" объявляет, что в октябре 2021 года окажет свои услуги и начинает очередной сбор денег. Без исполнения старых обязательств начинает новый сбор?

Тут надо сделать пояснение. В мае 2020 года Правительство России выпустило постановление связанное с Локдауном и регулированием возвратов средств при неисполнении своих обязательств. Компания "А" воспользовалась данным постановлением и использовала деньги по своему разумению.

С октября 2021 года постановление перестает действовать и компания "А" ищет покупателя на свои "Бренды". У меня нет информации о том, когда компания "Б" попросила возврат и что на это ответила "А". Если письмо о возврате было отправлено с апреля 2020 по октябрь 2020 года - то в действиях "А" усматривается УК РФ Статья 159. Мошенничество п.5.

Манипуляции общественным мнением

В ролике много душещипательных историй, красивых заявления и интервью от первого лица. Но не сказано самое главное: "куда делись деньги"? Компания "А" получала финансы с марта 2020 по октябрь 2021 года. Не оказывала услуги. Не арендовала залы и не проводила рекламной компании. У нее не было серьезных трат. Большой мешок с большими деньгами куда-то исчез.

Пандемия и конфликт на Юге

Концепция всего повествования строится на том, что компания "А" добросовестный исполнитель, но обстоятельства непреодолимой силы помешали ей исполнить взятые на себя обязательства. Очень красивая сказка, которая разрушается простым анализом хозяйственной деятельности. Достаточно взять кредиторку и расчеты за предшествующие 2016-2019 год. Пролистать расчеты с января по июнь и с вероятностью 99,9% там будет предприятие в стадии Банкротства. Пандемия и конфликт лишь открыли данный факт общественности. Это лишь предположение, объясняющее пропажу денег.

Договорные обязательства

Компания "Б" передала компании "А" денежную сумму в марте 2020 года (предположительно). За перечисленную сумму она не получила заявленных услуг. Более того, она не получила свои деньги обратно. Компания "Б" очень плохая, так как она не понимает, как плохо живется без ее денег. Очень интересная и извращенная история. С марта 2020 года по август 2024 года прошло 4,5 года. Я не знаю, о какой сумме идет речь, но предполагаю о планке в 10 млн рублей. Это субъективная реальность, при которой будет объективизация проблемы, а не эфемерные выражения.

У меня вопрос: как много граждан, что читают данный материал, готовы спонсировать меня на 10 млн российских рублей просто так на 4,5 года? Обещаю, что их не пропью. И даже, но это не точно, верну в целости и сохранности.

Две стороны конфликта

Обычная ситуация. Одна компания хочет вернуть деньги любой ценой, вторая проела-пропила и отказывается возвращать. Я не знаю, как для других, но для меня стоимость 3‑комнатной квартиры в Минске - это что-то из разряда фантастики. Но тут другой вопрос - у предприятия "Б" так же есть сотрудники, у этих сотрудников есть дети, кредиты, долги. Этим сотрудникам то же надо платить зарплату. Почему-то считается что Локдаун и февраль коснулись только избранных, а мимо остальных прошли мимо. Странно...

Субсидиарная ответственность

Наемный директор за счет своего имущества должен вернуть все долги предприятия. Технически - это так. Если суд докажет, что Директор самостоятельно принимал все решения. Учредители (или хозяева) имели опосредованное влияние на данный вопрос. Иначе ответственность идет по всем участникам, а не только директору. Интересный момент - это не исключение из правил и сотни подобных дел проходят каждый год. Сделал - отвечай. Во время пандемии никто не мешал перевести сотрудников на сокращенный рабочий день с урезанием зарплаты. Никто не заставлял снимать офис. Вариант - получил деньги и сидишь на попе ровно ни как не вяжется с образом "ответственный и высококвалифицированный специалист".

Кредит

Мир, в котором мы живем, полон парадоксов: деньги становятся решающим фактором в большинстве вопросов. Чем больше у человека капитала, тем выше уровень доверия к нему. В этом контексте банки напоминают старушек-процентщиц, но с одной оговоркой – они предоставляют средства лишь проверенным и надежным организациям. Их услугами пользуются исключительно "чистые" компании, а тщательный мониторинг финансовых потоков позволяет отсеивать неблагонадежных. Во многих странах банковские кредиты становятся основой для развития бизнеса. Хотя это и не правило, в 70% случаев именно банки, а не частные компании, становятся инициаторами банкротств. В любых кредиторских разбирательствах банки и налоговые органы занимают лидирующие позиции. В рассматриваемом деле проявилась странность: компания "А" длительное время находилась в шатком финансовом положении, но к банковским кредитам так и не прибегла. Здесь возможно два сценария: либо она вели "черную" бухгалтерию, избегая внимания, либо банк отказался от сотрудничества из-за высокого риска невозврата. Это лишь моя теория, но такой вариант часто встречается.

Два поваренка

Забавно, но риторику данного ролика слышал уже сотню раз. Это не слова со стороны. Это четко выверенная позиция должника. Защитная стойка, которую принимают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в обороне. Фраза из разряда: "Вы объявили банкротство, теперь стоимость наших активов упадет" - это чистой водлы шантаж на переговорах и подобные формулировки не используют в освещении событий.

"Все, кто приобрел билеты на выставку в 2020 году смогут воспользоваться ими в 2021 году и бесплатно попасть на выставку" - это еще одна фраза из юридических тонкостей. Сторонний наблюдатель не будет придавать значение подобным формулировкам. Это четкая позиция из постановления Правительства России, именно она дает право на "уход от возврата денег". Именно этим постановлением прикрывается контора "А".

Просто факты, связанные с данным постановлением и известные только жителям России

А есть вот такие варианты. Ответственные граждане вели себя ответственно.

Но на этом история не заканчивается. Данные возвраты относятся только к физическим лицам. С юридическими заключаются договора и все изменения прописываются в них. Интересно... Есть дополнительное соглашение по данному вопросу или нет? Раз ролик ведется от имени самого лучшего организатора выставок, то и документооборот там должен быть на высшем уровне.

Продажа бренда "Игромир"

А вот тут начались ложь и провокация. Как и говорил в самом начале: при дележке денег - врут все.

При внешнем управляющем остановились все сделки, возникли проблемы с продажей бренда третьим лицам. Цена на бренд может упасть и потеряется много денег.

Внешний управляющий - это человек, который больше всех заинтересован продать все имущество, в том числе и бренд. Это деньги, которыми он может самостоятельно распоряжаться на свое личное усмотрение. Государство оплачивает его работу, но 90% заработка - это копеечка, что приходит на счета обслуживаемой конторы. От старта производства до первых выплат нужно проделать много различных махинаций и такая денежка увеличивает его энтузиазм и рвение. Я скорее поверю, что бренд никому не нужен и через него просто пускают пыль в глаза.

Послесловие

Контора с громким именем взяла деньги в долг, но отказалась возвращать. На ее защиту встали два поваренка. Миллион аргументов и громких заявлений, но куда пропали деньги, никто так и не ответил.

